Роскосмос раскрасил ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода Статьи редакции
Также на космический корабль нанесли надпись к празднику.
В честь 800-летия Нижнего Новгорода ракету-носитель «Союз-2.1а» украсили хохломой и специальной надписью. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, это сделали в рамках соглашения с правительством Нижегородской области.
Роспись нанесена на боковые блоки первой и третьей степеней, а на второй — надпись к 800-летию праздника. Запуск ракеты запланирован на 28 октября 2021 года. Она должна вывести грузовой корабль «Прогресс МС-18».
Рогозин предлагал расписывать космические корабли под хохлому и гжель ещё в августе 2020 года. Глава госкорпорации считает, что это прорекламирует мастеров, сохраняющих русские традиции, и поможет развитию внутреннего туризма в России, ведь «полюбоваться пуском ракеты» на Байконур или космодром «Восточный» приезжает большое количество людей.
Вот вы смеетесь над народными промыслами, а люди на этом политическую карьеру делают:
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