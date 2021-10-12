Также на космический корабль нанесли надпись к празднику.

1560 просмотров

Фото Роскосмоса

В честь 800-летия Нижнего Новгорода ракету-носитель «Союз-2.1а» украсили хохломой и специальной надписью. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, это сделали в рамках соглашения с правительством Нижегородской области.

Фото Роскосмоса

Роспись нанесена на боковые блоки первой и третьей степеней, а на второй — надпись к 800-летию праздника. Запуск ракеты запланирован на 28 октября 2021 года. Она должна вывести грузовой корабль «Прогресс МС-18».

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"29282252-347a-5a5c-893b-268a20d4e8a4","width":2926,"height":4389,"size":867930,"type":"jpg","color":"312a16","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"7acc246e-7017-5290-83e4-b101d83ae93c","width":2926,"height":4389,"size":1063632,"type":"jpg","color":"4a4524","hash":"","external_service":[]}}}]