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Новости
Sasha Shambilova

Роскосмос раскрасил ракету «Союз» под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода Статьи редакции

Также на космический корабль нанесли надпись к празднику.

62 62 комментария
1560 просмотров
Фото Роскосмоса

В честь 800-летия Нижнего Новгорода ракету-носитель «Союз-2.1а» украсили хохломой и специальной надписью. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, это сделали в рамках соглашения с правительством Нижегородской области.

Фото Роскосмоса

Роспись нанесена на боковые блоки первой и третьей степеней, а на второй — надпись к 800-летию праздника. Запуск ракеты запланирован на 28 октября 2021 года. Она должна вывести грузовой корабль «Прогресс МС-18».

Рогозин предлагал расписывать космические корабли под хохлому и гжель ещё в августе 2020 года. Глава госкорпорации считает, что это прорекламирует мастеров, сохраняющих русские традиции, и поможет развитию внутреннего туризма в России, ведь «полюбоваться пуском ракеты» на Байконур или космодром «Восточный» приезжает большое количество людей.

#новости #роскосмос #космос

62 62 комментария
19
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Полный хохломач

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13
Максим Грандов

@Шахтёр разжигание межнациональной розни!!1!

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–1
Острый яд

ведь «полюбоваться пуском ракеты» на Байконур или космодром «Восточный» приезжает большое количество людей.

Чё?

Ответить
9
Острый яд

Единственное фото с "зрителями", которое я смог найти

Ответить
8
Практический цветок

Херово искал.

Ответить
5
Острый яд
Ответить
0
Michael Konovalov

Просто оператор камеру направил не туда. А так вообще много зрителей, тысячи их)

Ответить
2
Острый яд

Я так и подумал

Ответить
2
Первичный Влад

Каждые выходные женой и детьми катаемся.
Тебе чё мигранты где-то дорогу перешли или заняли твою козырную должность менеджер по клинингу придомовой территории? Как будто ты сам хочешь заняться той работой, которую делают они, я тебя умоляю

Ответить
1
Острый яд

Каждые выходные женой и детьми катаемся.

Тебе чё мигранты где-то дорогу перешли или заняли твою козырную должность менеджер по клинингу придомовой территории? Как будто ты сам хочешь заняться той работой, которую делают они, я тебя умоляю

Чё

Ответить
1
Skomorokh

Это паста же.

Ответить
0
Острый яд

Ок. А тут она к чему?

Ответить
0
Skomorokh

Шутка с отсылкой на ботов, поддерживающих какую-нибудь хуйню. Работает по той же схеме, что и "Великий лидер Xi" и "Я никогда не выборы не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина".

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0
Skomorokh

Что не так с моей жизнью, что я объясняю чужие шутки на tj?

Ответить
0
Острый яд

@qq это бот?

Ответить
0
Любой щит

Это норм такой бизнес, от 100к с носа вроде, загугли

Ответить
0
Острый яд

И сколько их там? 20 человек? Я то думал он про что-то такое говорит

Ответить
1
Натуральный ГОСТ

Слышал что когда коммерческие спутники запускают, для клиентов фуршет с видом на запуск союза накрывают

Ответить
0
Alexander Fedorov

Факт. Был как-то на запуске по работе, народу "просто посмотреть" реально много

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0
Llaren Hlaalo

Глава госкорпорации считает, что это прорекламирует мастеров, сохраняющих русские традиции, и поможет развитию внутреннего туризма в России

Он видимо не в курсе, что молодое поколение считает всё это кринжом, как и золотое кольцо, да и вообще старорусскую культуру. Лишь бы деньги проебать.

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4
Ed

Кто считает старорусскую культуру кринжем? Пойдите проспитесь

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8
Llaren Hlaalo

Лол ну приди на какой-то исторический семинар в школе в кокошнике и расскажи про старорусскую традицию расписывания посуды калинкой, рябинкой итп. С каким шансом тебя твои одноклассники/одношкольники не засмеют и не будут рофлить до конца 11-го ? Я бы сказал...маленький. ред.

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4
Рыжий

Даже казачья культура не такой кринж, как старорусская. Казаки хотя бы показательные выступления с драками и саблями делают. Хоть какой-то экшн ред.

Ответить
1
Польский щит

я лично считаю .

Ответить
1
Русский

Пойдем выйдем

Ответить
0
Польский щит

ну вышли

Ответить
0
Русский

Если ты вышел, почему ты ещё здесь

Ответить
0
Польский щит

жду пока ты встанешь с колен

Ответить
2
Русский

Зачем

Ответить
0
Польский щит

ты же русский

Ответить
0
Русский

Всё верно

Ответить
1
Bob

Так там холодно

Ответить
0
Александр Дворовой

Старорусская культура раскраски ракет под хохлому? Какая развитая культура была.

Ответить
1
Marat Khamadeev

считает всё это кринжом

старорусскую культуру

кукожом же, ну

Ответить
2
ユリー シャネ

АХАХАХАХАЪХАХАХХАЪАХЪАХЪАХЪ

Ответить
0
Вадим Загребнев

А мне нравится наоборот, наверное уже не молодёж, эх

Ответить
0
Llaren Hlaalo

Я не говорю, что это плохо или хорошо, так-то. Но деньги Рогозин потратил впустую, если ориентировался на молодёжь.

Ответить
0
Skomorokh

Не уверен, что кринжом прямо, скорее просто похуй и не нужно.

Ответить
0
Yan Fedoseev

аче всмысле

Ответить
8
Маленький микроскоп

Под *о*лому ред.

Ответить
6
Ху Эмай

под хохло

Почти бан

Ответить
4
Питерский Денис

Можно еще "м" оставить.

Ответить
2
Putting

хохло...

Ответить
4
Max Mayers

забыли 3 иконы дорисовать, тогда точно долетит

Ответить
2
Кирилл Вселенский

РАСИЯ РАСИЯ

Ответить
0
Почетный Паша

почему ты не в кокошнике? Предатель.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Он во мне

Ответить
0
Почетный Паша

что-то многовато в тебе всякого ред.

Ответить
–1
Польский щит

то что не хватало нашей космонавтике. пиндосы завтра закрывают свою космопрограмму, китайцы спустят все спутники ред.

Ответить
–1
Ertha

пиндосы так же красят свои ракетки...

Ответить
3
Леонид Карасев

какие

Ответить
–1
Ertha

ULA красит звездами пиндосского флага
Blue Origin перьями
и так далее...

Ответить
0
Польский щит

а, ну значит надо повторять.

Ответить
–2
Александр Горелик

чем еще порадуете? электрокар из бересты? робот федор в сарафане?

Ответить
0
Michael Konovalov

Ну если не взлетит, художники будут виноваты.

Ответить
0
Антон Лисин

Я ебал. Деньги тратятся куда угодно только не на космос

Ответить
0
Почетный Паша

Умалишённые всё чудят

Ответить
–1
Andre Macareno

Прочитал как «раскритиковал раскраску»

Ответить
0
Леонид Карасев

Это 2.1А

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

Вот вы смеетесь над народными промыслами, а люди на этом политическую карьеру делают:
"На должность сенатора от Ивановской области рассматривается владелец Палехской мастерской."

На должность сенатора Ивановской области…
На этой неделе президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о замещении…
www.ivanovonews.ru
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–1
Nick Rosenberg

Подготовка старта

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–1
Marat Khamadeev

Ну что, Саша, не страшно вам писать про Роскосмос?)

Ответить
–1
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