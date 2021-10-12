«Жители довольны»: власти Якутии сбросили с самолёта на отдалённое село почти тонну картошки Статьи редакции
Раньше продукты доставляли вертолётом, но сбрасывание на парашютах обходится дешевле.
В якутском селе Чкалов провели эксперимент и сбросили с самолёта Ан-2 на парашютах 900 килограммов картошки. Об этом пишет РИА «Новости».
Власти решили доставлять продукты таким способом, так как в селе нет авиаплощадки для приземления самолёта с грузом. Раньше для этого использовали вертолёт, но он обходится дороже.
Глава Аллаиховского района Яков Елисеев сказал «Подъёму», пока в село доставили только картошку, на очереди капуста, лук и свёкла.
В основном все продукты в отдалённые районы Якутии доставляют по воде, а в период холодов — с помощью машин или вертолётов.
Летом 2021 года власти региона решили изменить схему завоза продуктов и впервые за 20 лет доставили овощи и фрукты на самолётах Ан-2 в 42 труднодоступных населённых пункта Арктики.
В Ханты-Мансийском округе, например, есть программа софинансирования пенсий. Всё что ты кладёшь в негосударственный пенсионный фонд, регион умножает на 2. Просто представь, многие регионы в России могут себе такое позволить?
Но это разговор о работающих на северах, а не о местных жителях. Там и просто обычные жители есть, не занятые никак в ресурсодобывающих областях. Просто остались там с советских времён, им надо помогать по желанию переселяться южнее.
Эти деньги никуда не делись, и они будут учитываться в новой пенсионной системе. Но ты всё ещё имеешь ввиду обязательное пенсионное страхование, а я говорю сейчас о негосударственном.
Фактически, региональная власть закидывает за бюджетников и северян бюджетные деньги в негосударственный фонд. Этож очень неплохо. ред.
Так ты не коренной народ, кому ты там нужен? У них там жесткая клановая система до сих пор, определены кланы могут заниматься только определёнными делами на своей территории и если они зайдут на чужую, то за это и убить могут.
Я просто работал в одной из нефтяных компаний в том регионе и состоял в комитете по связям с коренными малочисленными народами севера и поэтому в курсе как там устроено и сколько туда примерно денег вкладывают компании ред.
@Плохие шутки ваш выход.