Раньше продукты доставляли вертолётом, но сбрасывание на парашютах обходится дешевле.

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Видео РИА «Новости»



В якутском селе Чкалов провели эксперимент и сбросили с самолёта Ан-2 на парашютах 900 килограммов картошки. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти решили доставлять продукты таким способом, так как в селе нет авиаплощадки для приземления самолёта с грузом. Раньше для этого использовали вертолёт, но он обходится дороже.

Жители довольны. Ждём второй рейс. Должны привезти фрукты. Я сам авиатор, поэтому доводилось раньше сбрасывать груз на парашютах в геологических участках. Но чтобы овощи и фрукты для населения таким образом доставить, это, я думаю, впервые даже во всей стране.

Алексей Николаев

глава административного округа Береляхский наслег

Глава Аллаиховского района Яков Елисеев сказал «Подъёму», пока в село доставили только картошку, на очереди капуста, лук и свёкла.

Ещё два рейса сделают. Фрукты нам ещё не скидывали, но их тоже должны доставить, потому все сейчас в напряжённом ожидании: тоже будут сбрасывать или как? Яков Елисеев глава Аллаиховского района

В основном все продукты в отдалённые районы Якутии доставляют по воде, а в период холодов — с помощью машин или вертолётов.