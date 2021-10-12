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Новости
Сергей Исенеков

«Жители довольны»: власти Якутии сбросили с самолёта на отдалённое село почти тонну картошки Статьи редакции

Раньше продукты доставляли вертолётом, но сбрасывание на парашютах обходится дешевле.

95 95 комментариев
2974 просмотров
Видео РИА «Новости»

В якутском селе Чкалов провели эксперимент и сбросили с самолёта Ан-2 на парашютах 900 килограммов картошки. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти решили доставлять продукты таким способом, так как в селе нет авиаплощадки для приземления самолёта с грузом. Раньше для этого использовали вертолёт, но он обходится дороже.

Жители довольны. Ждём второй рейс. Должны привезти фрукты. Я сам авиатор, поэтому доводилось раньше сбрасывать груз на парашютах в геологических участках. Но чтобы овощи и фрукты для населения таким образом доставить, это, я думаю, впервые даже во всей стране.

Алексей Николаев
глава административного округа Береляхский наслег

Глава Аллаиховского района Яков Елисеев сказал «Подъёму», пока в село доставили только картошку, на очереди капуста, лук и свёкла.

Ещё два рейса сделают. Фрукты нам ещё не скидывали, но их тоже должны доставить, потому все сейчас в напряжённом ожидании: тоже будут сбрасывать или как?

Яков Елисеев
глава Аллаиховского района

В основном все продукты в отдалённые районы Якутии доставляют по воде, а в период холодов — с помощью машин или вертолётов.

Летом 2021 года власти региона решили изменить схему завоза продуктов и впервые за 20 лет доставили овощи и фрукты на самолётах Ан-2 в 42 труднодоступных населённых пункта Арктики.

#новости

95 95 комментариев
24
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95 комментариев
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Sergiy Sev

ниже спускаться нельзя, а то запрыгнут!

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43
Антон Лисин

А то собьют

Ответить
0
Sergiy Sev

Картошкой

Ответить
2
Антон Лисин

Граблями

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0
FOX
Ответить
32
Высокий самолет

Нафига там вообще проживать?

Ответить
10
ouxen

если они там не будут проживать, то там тогда будут проживать солдаты НАТО!

Ответить
37
Высокий самолет

Это лучший ответ, который я слышу!

Ответить
3
Необыкновенный теркин30см

Если без шуток, то там кроме коренных оленеводов есть нефть, газ и вся таблица Менделеева) ред.

Ответить
0
Честный кран

У меня в школьном дневнике тоже была вся таблица Менделеева)

Ответить
6
Необыкновенный теркин30см

Но только у тебя её омериканцы и гейропейцы за валюту не купят, а у норильского никеля и алросы купят) ред.

Ответить
2
Nick Rosenberg

Едешь в жопу мира добывать для барина нефть

Продукты тебе скидывают на парашюте

Белые медведи сожрали всю десантированную картошку

Ответить
3
Необыкновенный теркин30см

Потом выходишь на пенсию и покупаешь каждому из детей по двушке в МСК

Ответить
0
Nick Rosenberg

Двушка 11кв. м

На самом деле не настолько там хорошо зарабатывают, думаю, за год в среднем меньше чем средний айтишник в мск.

Ответить
0
Необыкновенный теркин30см

В Ханты-Мансийском округе, например, есть программа софинансирования пенсий. Всё что ты кладёшь в негосударственный пенсионный фонд, регион умножает на 2. Просто представь, многие регионы в России могут себе такое позволить?

Но это разговор о работающих на северах, а не о местных жителях. Там и просто обычные жители есть, не занятые никак в ресурсодобывающих областях. Просто остались там с советских времён, им надо помогать по желанию переселяться южнее.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Всё что ты кладёшь в негосударственный пенсионный фонд, регион умножает на 2

XDDDDDDDDDDD

0 умножать на 2 могут все.

Ответить
2
Необыкновенный теркин30см

В негосударственный) Это аналог покупки акций, или банковского вклада, если тебе так проще.

Ответить
0
Nick Rosenberg

Все отчисления в негосударственные пенсионные фонды заморожены с 14 года, минимум по 23.

Ответить
2
Необыкновенный теркин30см

Эти деньги никуда не делись, и они будут учитываться в новой пенсионной системе. Но ты всё ещё имеешь ввиду обязательное пенсионное страхование, а я говорю сейчас о негосударственном.
Фактически, региональная власть закидывает за бюджетников и северян бюджетные деньги в негосударственный фонд. Этож очень неплохо. ред.

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0
ouxen

могём, умеем 💪🏿😎

Ответить
0
Сталин спас Россию

Тебя это ебать не должно

Ответить
10
Грязный торшер

Там коренные народы в основном живут, им норм. Они кстати там довольно неплохо и живут, постоянно получают приличные суммы и всякие подарки (типа снегоходов) от нефтегазовых, золотодобывающих и иных компаний

Ответить
0
Александр Полевой

Другими словами, очередные нацмены, выживающие за счёт щедрых Иванов

Ответить
0
A

Пруфы есть, я сразу же туда перееду

Ответить
0
Грязный торшер

Так ты не коренной народ, кому ты там нужен? У них там жесткая клановая система до сих пор, определены кланы могут заниматься только определёнными делами на своей территории и если они зайдут на чужую, то за это и убить могут.

Я просто работал в одной из нефтяных компаний в том регионе и состоял в комитете по связям с коренными малочисленными народами севера и поэтому в курсе как там устроено и сколько туда примерно денег вкладывают компании ред.

Ответить
0
Маленький микроскоп

А мусор они им обратно тоже закидывают?

Ответить
7
Маленький микроскоп

Глава Аллаиховского района

А вот про это шутить не буду

Ответить
5
ouxen

нет, тоже сбрасывают, но из окна и без парашюта ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
2
AZP

Съедают.

Ответить
1
norm

Ну хоть не на лопатах.

Ответить
6
Michael Konovalov

Они просто картошку сбросили, а лопаты забыли.

Ответить
0
Трансгендолёт

2021
@
В энергетической сверхдержаве и оплоте стабильности люди рады, что им сбросили картоху

Ответить
2
Трансгендолёт

есть только 2 гендера:

Ответить
5
Маленький микроскоп

Сталин картошку сажал

Ответить
0
Трансгендолёт

и не только картошку))))))

Ответить
5
ouxen

и не только сажал

Ответить
2
Dmitry Ryleev

Оба НЕ ОЧЕНЬ ред.

Ответить
0
Трансгендолёт

я ВСЕ ВИДЕЛ

Ответить
2
Dmitry Ryleev

Осуждаю сам себя

Ответить
1
Трансгендолёт

Тем более ты робот и должен поддерживать собрата

Ответить
1
Dmitry Ryleev

Я вилка а он розетка

Ответить
0
Маленький микроскоп

Не собрат он мне (и далее по тексту)

Ответить
0
Владимир Керенский

Откуда инфа, кроме слов чиновника, что люди рады?

Ответить
1
Необыкновенный теркин30см

Там есть и алмазы, но их не пожаришь с лучком.

Ответить
0
ouxen

еее, парашютная держава

Ответить
5
Tim Hansen

Жители села в следующий раз:

Ответить
5
Marhal_New _Arleana

Сверхдержава

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Не завидуй

Ответить
2
Andre Macareno

Идея для заголовка:
В 42-м бомбили немцы, в 21-м — русские

Ответить
4
Cерьёзный Валера

Летят как-то Путин, Байден и Меркель на самолёте...

Ответить
2
Cерьёзный Валера

@Плохие шутки ваш выход.

Ответить
2
Это не шутки

А приземлились в аэропорту два Героя России

Ответить
3
ouxen

и одна героиня

Ответить
2
Cерьёзный Валера

На героине.

Ответить
4
ouxen

матери

Ответить
2
Petr

Нет. Судя по новости летит только Лукашенко

Ответить
2
Практический цветок

ред.

Ответить
2
ouxen

реабилитируешь небось?

Ответить
2
Практический цветок

Немного регенирирую и иногда имитурую. Порой рефлексирую и поэтому фрустрирую.

Ответить
0
Михаил Октябрьский

а водяру как доставляют, разобьется ж

Ответить
2
ユリー シャネ

Так разливают прям с самолета, успевай только рот открыть!

Ответить
2
плюшевый батон

Зачем люди продолжают там жить?

Ответить
2
AZP

Может, им в кайф. Машин мало, заводов нет, экология должна быть хорошая.
Террористов тоже нет, огромных парковок, где машину теряешь, нет, ёбнутых таксистов нет, забитых маршруток нет... ред.

Ответить
1
плюшевый батон

Почему тогда их жалеют и говорят что в 21 веке так быть не должно?

Ответить
1
AZP

Не могут представить, что кто-то живёт иначе.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Потому что это очередной повод поныть о клятом режиме, и похер что логики в этом нет никакой

Ответить
1
aliftin

Лучше бы в Воронеж вместо бомб скинули.

Ответить
2
Владимир Керенский

Если это работает и никому неудобств не доставляет, то нахуя переплачивать? Заебись придумали

Ответить
2
Danil Oputin

Будни сверхдержавы

Ответить
–1
Необыкновенный теркин30см

Кстати, единственной державы, которая может позволить себе такое присутствие в Арктике)

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Гордишься?)

Ответить
0
Необыкновенный теркин30см

Конечно горжусь. И ты гордись! Вай нот?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Попробую
*Сидит гордится

Ответить
1
Кирилл Вселенский

А погоди это за чей счет праздник???

Ответить
0
Необыкновенный теркин30см

За твой. Имеешь право гордиться, за всё уплочено))

Ответить
1
Таможенный кран

Блины с лопаты, картоха с парашютом
Дальше что? Борщ по трубам?

Ответить
1
Сталин спас Россию

Борщепровод в Европу

Ответить
2
Необыкновенный теркин30см

В обход Украины??

Ответить
1
Dmitry Ryleev

Прикольно

Ответить
1
AZP

Как раз посмотрел сюжет о регулярном рейсе теплохода из Якутска в Тикси.
4 дня в древнем кораблике (обратно 5) - но самолёт дороже, а, главное, теплоход позволяет брать очень, очень, очень много багажа. ред.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Водный транспорт вообще вроде как самый дешёвый. ред.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Так, это за мой счет опять??

Ответить
0
Сталин спас Россию

Конечно, за все твои сто тыщ рублей налогов

Ответить
0
Ranae Est

звучит как суперудар из Worms

Ответить
1
PROHLADNY

И вкусно и грустно

Ответить
1
Павел Каташев

Это такая метаирония?
Чкалов

сбросили с самолёта Ан-2 на парашютах 900 килограммов картошки

Ответить
1
Дмитрий Sh

Это считается победой или совсем наоборот?

Ответить
0
Lofoten Forsake

Будто при оккупации живут...

Ответить
0
Честный кран

Они продукты покупали, или это гуманитарная помощь? И как жители распределяли между друг другом?

Ответить
0
AZP

Якутский АлиЭкспресс.
Сначала бабки отправили, теперь продавец фришипом товар прислал.

Ответить
2
Vladic Samovar

Тот случай, когда чаты в ватсапе не спиздели

Ответить
0
Богдан Пухальский

С волками жить — по-волчьи выть.

Ответить
0
Victor Vasiljev

Парашюты же больше картошки стоят, нет?

Ответить
0
Игорь Рачук

Уникальные кадры из Якутии!

Ответить
0
Jake Vasya

Голодные игры ред.

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0
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