После смерти тело молодой девушки пролежало три-четыре недели в пустыне под палящим солнцем, заявил эксперт.

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Фото из инстаграма Габби Петито

Вскрытие тела 22-летней блогерши Габби Петито показало, что она умерла от удушения. Об этом заявил судмедэксперт Брент Блю на пресс-конференции по делу о смерти девушки, пишет Insider.

Мы уверены, что причина смерти девушки — удушение. Её тело находилось на протяжении трёх или четырёх недель в пустыне под палящим солнцем. Но точного дня, когда её убили, я не могу сказать.

Брент Блю судмедэксперт



19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Её искали после того, как та пропала в конце августа во время автомобильного путешествия по стране со своим женихом Брайаном Лондри.

Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

В последний раз Петитто выходила на связь с родственниками в конце августа, находясь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг.