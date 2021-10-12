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Новости
Сергей Исенеков

Судмедэксперт: Габби Петито умерла от удушения Статьи редакции

После смерти тело молодой девушки пролежало три-четыре недели в пустыне под палящим солнцем, заявил эксперт.

62 62 комментария
7014 просмотров
Фото из инстаграма Габби Петито

Вскрытие тела 22-летней блогерши Габби Петито показало, что она умерла от удушения. Об этом заявил судмедэксперт Брент Блю на пресс-конференции по делу о смерти девушки, пишет Insider.

Мы уверены, что причина смерти девушки — удушение. Её тело находилось на протяжении трёх или четырёх недель в пустыне под палящим солнцем. Но точного дня, когда её убили, я не могу сказать.

Брент Блю
судмедэксперт

19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Её искали после того, как та пропала в конце августа во время автомобильного путешествия по стране со своим женихом Брайаном Лондри.

Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

В Вайоминге нашли тело девушки. ФБР считает, что…
ФБР объявило в розыск жениха Габби — он путешествовал с ней по стране на фургоне, но вернулся…
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В последний раз Петитто выходила на связь с родственниками в конце августа, находясь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг.

После этого Лондри вернулся в их общий дом один, отказавшись рассказывать полиции и семье невесты, куда пропала Габби. Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.

Исчезновение Габби Петито: пара блогеров…
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tjournal.ru

#новости #интернет #сша

62 62 комментария
20
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62 комментария
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Рыжий

После этого Лондри вернулся в их общий дом один, отказавшись рассказывать полиции и семье невесты, куда пропала Габби

У него была какая-то тактика и он её придерживался

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57
Дизайнер Павленко

Очень надежная тактика, как швейцарские часы

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8
Vasya Ivasya

Достаточно надежная. Они не могли обвинить его, пока не нашли тело. А тело могли не найти никогда.

Ответить
–2
Андрей Фурцев

А ну-да, статья "Препятствование расследованию" пошла нахер, да?
.
Он не говорил "Я не знаю, где она". Он ОТКАЗЫВАЛСЯ говорить. А это препятствование

Ответить
1
Борис Ш

Вы американский юрист или из головы выдумываете?

Ответить
7
Дизайнер Павленко
Ответить
1
Vasya Ivasya

Я не знаю как в США, но в РФ это называется отказ от дачи показаний. А "препятствование" это конкретные действия с целью помешать следствию. К тому же скорее всего он имеет право не свидетельствовать против себя и не говорить вообще ничего.

Ответить
2
Yaroslav Shvetsov

Так он имеет право не свидельствовать против себя. Препятствование это активное действие.

Ответить
0
Kir Kirsky

Отказ свидетельствовать против себя не является препятствием расследованию

Ответить
0
Petr

Как БЛЯТЬ* ☝🏼 швейцарские часы…

Ответить
0
Федя Прозоров

*тикитоктика

Ответить
2
Dmitry Ryleev

Ужасная история которая 100% будет новым сюжетом на нетфликсе

Ответить
16
Торговый браслет

Не вижу тут геев, трансов, чёрных, азиатов

Ответить
1
Polina Malahova

Кастинг еще не открыли.

Ответить
14
ouxen

жизнь кастинг

Ответить
0
Dmitry Ryleev

Они все в комментах

Ответить
5
TROPPIE

Нетфликс как раз вчера уволил наркоманского транса

Ответить
0
Andre Macareno

Так в кальмаре ж не было никого кроме азиа… черт, гей был, ладно

Ответить
0
Торговый браслет

А кто там?

Ответить
0
Торговый браслет

А бля жирный богач

Ответить
0
Andre Macareno

ну раз парад незначительных спойлеров, то тогда еще красные волосы сюда же, тоже как какая-то квота выглядят

Ответить
0
Andray Swart

в книге "Ведьмак" их тоже не было ред.

Ответить
0
Kir Kirsky

Ты игнорируешь тонну шоу про убийц

Ответить
0
Андрей Фурцев

Главная героиня - чернокожая транс-лесбиянка, которая пропала из-за буллинга белого цисгендерного мужа

Ответить
0
Selfish Ledger

Все что круто в этой истории это ее смазливое лицо и много футажа ее смазливого лица. Только из-за этого мы знаем эту историю.

Ответить
0
Сладкий щит

Это был питон, дело раскрыто

Ответить
6
Влюбленный пёс_анон

Ебаные программисты

Ответить
38
ouxen

питонистам мало платят ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
Nick Rosenberg

Дата саентистам норм.

Ответить
1
ouxen

они же просто рандомно подбирают коэффициенты пока кросс-валидация не даст нормальный результат

Ответить
2
Nick Rosenberg

Ты че пес! Это практически AI!

Ответить
2
ouxen

это DML!

Ответить
0
Ваша Закладко

это другое

Ответить
1
Андрей Фурцев

Который пригрозил жениху, чтобы тот не болтал

Ответить
5
Андрей Николаевич

1992: "Ох уж эти грибники"
2021: "Ох уж эти ютуберы" ред.

Ответить
6
Камиль Камиль

Вскрытие тела 22-летней блогерши Габби Петито показало, что она умерла от удушения.

Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

Когда в мире не осталось других профессий

Ответить
3
Васи Лиса

Да вряд ли это его профессия))) обычный мужик путешествовал с семьей в тех же местах, припаркованный у обочины фургон Петито и Лондри просто попал на запись авторегистратора

Ответить
0
некипишуй

Похуй

Ответить
0
Anton

Почему без пуша?

Ответить
0
Сергей Исенеков

Не хотелось вас отвлекать от отдыха вечером)

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Why we're still here? Just for suffer. Rest in peace

Ответить
0
Федя Прозоров

Когда тикток-челендж зашел далеко

Ответить
–2
Llaren Hlaalo

В Вайоминге что-то можно найти ?

Ответить
0
Petr

Труп блоггерши

Ответить
1
🍺 Ernest Vasilevskiy

«После этого Лондри вернулся в их общий дом один, отказавшись рассказывать полиции и семье невесты, куда пропала Габби.»

Попробовал бы он в России отказаться рассказать полиции…

Ответить
0
Уютный франт

Зачем пробовать отказаться рассказывать полиции, когда полиции попросту не будет?

Ответить
1
🍺 Ernest Vasilevskiy

Ну, нет.

Ответить
–1
Александра Утёнкова

Так и что с Лондри? Где он? Его удалось задержать?

Ответить
0
Васи Лиса

Не нашли его

Ответить
0
Александра Утёнкова

Очень странно, что полиция сразу не предприняла попытку взять его на карандаш, даже при его особом статусе на тот момент

Ответить
2
Васи Лиса

У него статус свидетеля был до тех пор, пока тело не нашли. И сейчас он как свидетель, так одновременно и подозреваемый проходит. Ордер на его арест лишь недавно выдали, и то, в связи с тем, что с 29 по 30 августа он снимал с ее кредиток деньги - незаконные действия с чужими картами.
На карандаш его может и брали, но в свободе передвижения он ограничен не был. Пошёл с родителями в поход, и якобы оттуда исчез. Перед этим с мамой своей засветился при покупке одноразового телефона.

Ответить
2
Ваша Закладко

накроют в нацпарке или на заправке

Ответить
0
Васи Лиса

Нацпарки прочесывают и копы и 2 охотника за головами, у всех свои соображения и стратегия, но успехами пока никто не похвастался. Есть версия что он самоубился, а может в лесах прячется - там территории гигантские, быть он может даже не в одном нацпарке. А копы сказали что уже проведённые поисковые мероприятия оказались очень дорогостоящими и масштабными

Ответить
1
Минимальный Артем

Надо искать в Мексике

Ответить
0
Васи Лиса

Там тоже вроде ориентировки на него есть, во всяком случае об этом говорил охотник за головами Дог

Ответить
0
Минимальный Артем

Ну тогда южная америка, в целом наверно ещё есть места где можно затеряться, не сидеть же всю жизнь в горах

Ответить
0
Васи Лиса

Друг его рассказывал, Лондри хвастался - у него есть опыт длительного выживания в диких условиях, образно говоря на одних крекерах

Ответить
0
Маленький микроскоп

@Press F

Ответить
0
Сержант Волков

Если я правильно понимаю, без определения даты смерти его привлекать не к чему.

Ответить
0
IO

Почему эта охуенно важная новость без пуша?

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

Теперь докажите, что это был её парень. Интересно на это посмотреть.

Ответить
0
Алексей Приловский

Её тело находилось на протяжении трёх или четырёх недель в пустыне под палящим солнцем

sheesh, наверное это выглядело крайне жутко

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0
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