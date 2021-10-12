Судмедэксперт: Габби Петито умерла от удушения Статьи редакции
После смерти тело молодой девушки пролежало три-четыре недели в пустыне под палящим солнцем, заявил эксперт.
Вскрытие тела 22-летней блогерши Габби Петито показало, что она умерла от удушения. Об этом заявил судмедэксперт Брент Блю на пресс-конференции по делу о смерти девушки, пишет Insider.
19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Её искали после того, как та пропала в конце августа во время автомобильного путешествия по стране со своим женихом Брайаном Лондри.
Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.
В последний раз Петитто выходила на связь с родственниками в конце августа, находясь в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг.
После этого Лондри вернулся в их общий дом один, отказавшись рассказывать полиции и семье невесты, куда пропала Габби. Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.
У него статус свидетеля был до тех пор, пока тело не нашли. И сейчас он как свидетель, так одновременно и подозреваемый проходит. Ордер на его арест лишь недавно выдали, и то, в связи с тем, что с 29 по 30 августа он снимал с ее кредиток деньги - незаконные действия с чужими картами.
На карандаш его может и брали, но в свободе передвижения он ограничен не был. Пошёл с родителями в поход, и якобы оттуда исчез. Перед этим с мамой своей засветился при покупке одноразового телефона.
Нацпарки прочесывают и копы и 2 охотника за головами, у всех свои соображения и стратегия, но успехами пока никто не похвастался. Есть версия что он самоубился, а может в лесах прячется - там территории гигантские, быть он может даже не в одном нацпарке. А копы сказали что уже проведённые поисковые мероприятия оказались очень дорогостоящими и масштабными