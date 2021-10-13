«Ведомости» узнали о жалобе иркутского губернатора на подпольных майнеров криптовалюты Статьи редакции
Майнинг приводит к существенным нагрузкам на электросети и создаёт риски аварий и чрезвычайных ситуаций.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты в регионе. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию письма губернатора.
По мнению Кобзева, эти злоупотребления приводят к существенным нагрузкам на электросети и создают риски аварий и чрезвычайных ситуаций. В качестве решения проблемы он предложил дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя, где при росте потребления электричества в домохозяйстве тарифы постепенно увеличивали.
В Иркутской области для населения самые низкие цены на электроэнергию по России. По мнению губернатора, в 2021 году её потребление в регионе превысит уровень прошлого года на 159%.