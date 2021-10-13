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Новости
Сергей Исенеков

«Ведомости» узнали о жалобе иркутского губернатора на подпольных майнеров криптовалюты Статьи редакции

Майнинг приводит к существенным нагрузкам на электросети и создаёт риски аварий и чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты в регионе. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию письма губернатора.

Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте энергопотребления со стороны подпольного майнинга криптовалюты по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введённым властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область.

из письма губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

По мнению Кобзева, эти злоупотребления приводят к существенным нагрузкам на электросети и создают риски аварий и чрезвычайных ситуаций. В качестве решения проблемы он предложил дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя, где при росте потребления электричества в домохозяйстве тарифы постепенно увеличивали.

В Иркутской области для населения самые низкие цены на электроэнергию по России. По мнению губернатора, в 2021 году её потребление в регионе превысит уровень прошлого года на 159%.

#новости #криптовалюта #майнинг

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1 1 комментарий
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Рыжий

Но ведь вам больше денег идёт. На них и проводите ремонт или обновление сетей

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