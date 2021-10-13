Фотографии нужны для обучения системы, которая используется для поиска преступников и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции.

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Правительство Москвы планирует доработать сайт mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как считают эксперты, фотографии граждан нужны для обучения системы, которая используется как для поиска преступников, так и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции.

Стоимость проекта составила 236 миллионов рублей, а её подрядчиком — пермская компания «Брайт софт». Компании предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации. Также ей необходимо обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты уверены, что на чёрном рынке возможно появление дополнительной услуги — пробить местоположение человека по камерам наблюдения с гарантией точности распознавания не менее 95%. Именно такой показатель необходимо обеспечивать системе.