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Новости
Сергей Исенеков

Московская мэрия передаст все загруженные фотографии на mos.ru в систему распознавания лиц. Ей пользуются полицейские Статьи редакции

Система используется для поиска преступников и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции.

33 33 комментария
3736 просмотров

Правительство Москвы планирует доработать сайт mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как считают эксперты, фотографии граждан нужны для обучения системы, которая используется как для поиска преступников, так и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции.

Стоимость проекта составила 236 миллионов рублей, а её подрядчиком — пермская компания «Брайт софт». Компании предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации. Также ей необходимо обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты уверены, что на чёрном рынке возможно появление дополнительной услуги — пробить местоположение человека по камерам наблюдения с гарантией точности распознавания не менее 95%. Именно такой показатель необходимо обеспечивать системе.

Единый центр хранения данных обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознаниях лиц. Подсистема автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации — это шлюз, через который полицейские могут подключиться к городской системе, чтобы искать преступников.

#новости #москва

33 33 комментария
36
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Строгий шар

Ох уж эти преступники со своими преступлениями! Ай-яй-яй, господа, преступники! 144 млн преступников! Всех под стражу, чтобы ни-ни!

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26
Сергей Сергеич

143.999.999 попрошу, я ни в чём не виновен.

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2
Строгий шар

вы виновны в том, что вы ни в чем не виновны! Казнь, господа!

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5
Роман Александров

17.08.2016 перешли улицу в неположенном месте

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0
Сергей Сергеич

Срок давности прошёл.

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3
Белорусский самолет

И выпустит туалетную бумагу с согласием на обработку персональных данных

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20
Egor Shep

А что там по персональным данным?

Ответить
10
ZGMarty

В законе давно есть пункт, что передача данных для баз силовых органов происходит без какого либо разрешения или ответственности

Ответить
8
Дмитрий Тимофеев

каким еще персональным данным? ты принадлежишь властям, холоп

Ответить
2
Ivan Serov

Тоже интересный вопрос

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1
Владимир Тимофеев

Надо фотку Собянина вместо себя загрузить и ходить нарушать.

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6
господин Эдик

В мфц / мостранспорт используются камеры. Не стоит забывать также про подъезды. Рано или поздно они рассухарят тебя

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0
Царский фитиль

генератор палок

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5
Павел Фролов
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3
House M.D.
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2
господин Эдик

Новость не полная. Вот что там ещё есть:

Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

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1
Любой магнит

галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации

Бля, кто этому придумывает названия ред.

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1
Alexander Jfk

Что-то сомневаюсь, что настоящие преступники, а не люди, что просто физически не могут выплачивать задолженность по чему-либо, правда будут не только регистрироваться на Госуслугах, но еще и свои личные фотографии туда грузить.

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0
господин Эдик

Тонкая грань между настоящим человеком и преступником

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1
Vladislav Pauls
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0
ZGMarty

Гл. 2, ст. 10.1, п. 11 ФЗ №152 "О персональных данных"

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0
Коровка говорит мууу

Какое счастье 🥲

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0
Tony

Видимо пора переезжать в город, где нет этой системы. Всем же понятно, что она будет использоваться не для поиска преступников, а для поиска неугодных.

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0
Александр Королёв

Что мешает её использовать для того и того?

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0
Дмитрий Тимофеев

але фсб тут неугодный, проверьте его по базе фоток с госуслуг

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0
Andrew Sychev

А ты неугодный?

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–1
Упоротый Голубь

Не переживай, этот статус можно получить в любой момент по любой причине. И потом будет "произошла чудовищная ошибка"

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0
Самостоятельный Мурод

Про добровольность уже забыли в принципе

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0
Polina Malahova

Я не поняла, Госуслуги - это типа одноклассников для однокамерников?

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0
deniska

Это говно на столько дырявое, что у меня в личном кабинете отображается инфа о 7 чужих детях (в какую школу/сад ходят, время прихода и ухода и т.д.). Представьте, что так же может отображаться у кого-то ваш ИНН, паспортные данные и прочая информация.

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0
Fenrir784

У меня на аве мосру стоит фурри порнуха 🤔 ред.

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0
Jonny Odyssey

"так и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции"
заебок казна пополнится, когда каждому по 5_ре в день будет приходить

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0
Примитивный нос

компания «Брайт софт»

The future is so bright it burns my eyes

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0
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