{"items":[{"comment_id":6466298,"subsite_id":232504,"user_id":338629,"type":"comment_add","id":6466298,"hash":"1247c084f2938b6bf382a95e73a7783c","date":1634108002,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454405?comment=6466298","text":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439, \u043e\u043d \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445, \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0436\u0431\u043e\u0439 \u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043d\u0443\u043b. \u041d\u0435 \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c. \u0422\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u0443\u044e \u0446\u0435\u043d\u0443.

https:\/\/vkusvill.ru\/goods\/syr-kamamber-s-chernym-tryufelem-43840.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g_s_merchant_smart_loc1_main_13691403831&utm_content=|pid|pla-293946777986|cid|13691403831|aid|530343578326|gid|125803273802|pos||src|u_|dvc|c|reg|1012059|rin|1012077&utm_term=&1012059_&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScI4eEC8eZfX-MTLbWS2dyVlHtq5DZj5-2Yn_vGhXk7tHutjJ2eLIAaAlS4EALw_wcB#","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":338629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/338629-onemanshow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d9acefe4-efb7-55e0-b8f4-52d431736524\/","name":"onemanshow","isVerified":false},"content":{"id":454405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454405","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466299,"subsite_id":214344,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":6466299,"hash":"46eeda079acee553cf8282fc8a00b2e1","date":1634108003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/454447-zaklyuchila-soglashenie-kotoroe-ne-sobiralas-vypolnyat-google-podal-otvetnyy-isk-k-epic-games?comment=6466299","text":"\u0412\u0441\u0451 \u043f\u043e \u0434\u0435\u043b\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/19e72beb-55c8-5791-88dd-d44b3268161d\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":454447,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/454447-zaklyuchila-soglashenie-kotoroe-ne-sobiralas-vypolnyat-google-podal-otvetnyy-isk-k-epic-games","title":"\u00ab\u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: Google \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043a Epic Games"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466302,"subsite_id":232504,"user_id":69365,"type":"comment_add","id":6466302,"hash":"cfc58346a6a3fae52663dc412095a981","date":1634108021,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473?comment=6466302","text":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0438\u0447\u0438 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":69365,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/69365-psevdocarapun","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9ad5d673-67fb-56c4-821c-3ce04958d0c6\/","name":"\u041f\u0441\u0435\u0432\u0434\u043e\u0426\u0430\u0440\u0430\u043f\u0443\u043d","isVerified":false},"content":{"id":454473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466304,"subsite_id":245416,"user_id":387667,"type":"comment_add","id":6466304,"hash":"272f9c2c6bbf05c3b3e78c4469a6f87d","date":1634108068,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah?comment=6466304","text":"\u041a\u043b\u044f\u0442\u044b\u0435 \u043b\u0435\u0432\u0430\u043a\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387667-rustyrazor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa828927-bbbd-5df1-8bb8-dffbd5cb80f7\/","name":"rustyrazor","isVerified":false},"content":{"id":454458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah","title":"\u00ab\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u043c Netflix \u2014 \u0448\u043e\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 111 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466305,"subsite_id":245416,"user_id":402717,"type":"comment_add","id":6466305,"hash":"2e4871f1af99aa34d3408b65047fe8fe","date":1634108074,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah?comment=6466305","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c5cb23cd-6a05-5f7d-b279-fa7323dbafdd\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402717,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402717-sh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5d9bca15-4d3a-540a-9895-da3c3852ff08\/","name":"\u0428","isVerified":false},"content":{"id":454458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah","title":"\u00ab\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u043c Netflix \u2014 \u0448\u043e\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 111 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466307,"subsite_id":214344,"user_id":73206,"type":"comment_add","id":6466307,"hash":"e32c9ada5d20abbb95916998d9df98bd","date":1634108111,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/453572-fsb-umnye-ochki-facebook-i-ray-ban-mozhno-otnesti-k-taynym-shpionskim-ustroystvam?comment=6466307","text":"\u041d\u0443 \u0442\u044b \u043a \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043c\u043e\u043b \u0442\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442.

\u041d\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u044b \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435, \u0432 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u043c \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u2014 \u043f\u043b\u043e\u0434 20 \u0432\u0435\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b. \u0422\u044b \u043c\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0438\u0439\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u044f\u0433\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441\u044e\u0437\u0435\u0440\u0435\u043d\u0443 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438 \u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0437\u043d\u044b, \u0438 \u043c\u0430\u043b\u043e \u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u043b\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e, \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u00ab\u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0443\u0437\u0430\u00bb \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c \u043f\u0443\u0442\u0435\u043c \u0442\u044b \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u00ab\u0432\u043e \u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438\u00bb, \u043b\u0438\u0448\u044c \u0431\u044b \u0441\u043d\u0430\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u043b \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0433\u0440\u0443\u0431\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":73206,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/73206-bro-mi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/693370dc-cce5-ac02-ad7e-9e3528994662\/","name":"bro mi","isVerified":false},"content":{"id":453572,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/453572-fsb-umnye-ochki-facebook-i-ray-ban-mozhno-otnesti-k-taynym-shpionskim-ustroystvam","title":"\u0424\u0421\u0411: \u00ab\u0443\u043c\u043d\u044b\u0435\u00bb \u043e\u0447\u043a\u0438 Facebook \u0438 Ray-Ban \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a \u0442\u0430\u0439\u043d\u044b\u043c \u0448\u043f\u0438\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u200b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466308,"subsite_id":245416,"user_id":330524,"type":"comment_add","id":6466308,"hash":"338c9e71ad29554e0180fc132bd1fd8e","date":1634108117,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah?comment=6466308","text":"\u0431\u0443\u043c\u0435\u0440\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":330524,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/330524-zaregistrirovalsya-tolko-chto","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3901595-96b3-47d1-81c3-d35f784bf414\/","name":"\u0417\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0442\u043e","isVerified":false},"content":{"id":454458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah","title":"\u00ab\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u043c Netflix \u2014 \u0448\u043e\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 111 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466310,"subsite_id":245416,"user_id":77025,"type":"comment_add","id":6466310,"hash":"c86d2b7453126417242370264579cbe8","date":1634108138,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah?comment=6466310","text":"\u042f \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b. \"\u041c\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043b\u043e\u0433 \u0441\u0438\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0447\u0430\u043b\u043c\u0435. \u041e\u043d \u043d\u0430 \u0412\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a\u0435 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d...\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77025,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/77025-dyadya-serezha","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/72\/96\/2d\/ab42bca2136ed6.jpg","name":"\u0414\u044f\u0434\u044f \u0421\u0435\u0440\u0451\u0436\u0430","isVerified":false},"content":{"id":454458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah","title":"\u00ab\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u043c Netflix \u2014 \u0448\u043e\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 111 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466312,"subsite_id":245416,"user_id":174400,"type":"comment_add","id":6466312,"hash":"6aff58ffdeef2105ce0feb7933f2e8b2","date":1634108151,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah?comment=6466312","text":"\u043d\u0443 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0436\u0435. \u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430 \u043b\u044e\u0442\u0430\u044f \u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0430\u0433\u0438\u0442\u043a\u0430. \u041e\u0434\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0438\u043a\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u044b \u0412\u0418\u041f\u043e\u0432 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442, \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u043c \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u043a\u0430\u043c \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 20 \u0432\u0435\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/174400-mihail-zelenin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d45a878c-65cd-71d6-e463-bb5314277505\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":454458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454458-igra-v-kalmara-stala-samym-populyarnym-serialom-netflix-shou-posmotreli-na-111-millionah-akkauntah","title":"\u00ab\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u043c Netflix \u2014 \u0448\u043e\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 111 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466315,"subsite_id":232504,"user_id":387064,"type":"comment_add","id":6466315,"hash":"501037b16a49b32fc20afcc60b842b20","date":1634108166,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454470?comment=6466315","text":"\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387064,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387064-shchyachlo-popyachtsa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acd42ac1-b05d-5f9c-b366-88bdc85cc293\/","name":"\u0429\u044f\u0447\u043b\u043e \u041f\u043e\u043f\u044f\u0447\u0442\u0441\u0430","isVerified":false},"content":{"id":454470,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454470","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466318,"subsite_id":214344,"user_id":393084,"type":"comment_add","id":6466318,"hash":"4ddfc0735d2e1ecd1e3cb1837e9a1616","date":1634108205,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/454447-zaklyuchila-soglashenie-kotoroe-ne-sobiralas-vypolnyat-google-podal-otvetnyy-isk-k-epic-games?comment=6466318","text":"\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u044b \u0431\u043b\u044f\u0434\u044c \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c, \u044d\u043f\u0438\u043a\u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0431\u043e\u0441\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393084,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393084-johny64-xz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/290f500b-aa5c-5cf1-9aaf-e1461f5eb05c\/","name":"johny64 XZ","isVerified":false},"content":{"id":454447,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/454447-zaklyuchila-soglashenie-kotoroe-ne-sobiralas-vypolnyat-google-podal-otvetnyy-isk-k-epic-games","title":"\u00ab\u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: Google \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043a Epic Games"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466319,"subsite_id":214343,"user_id":73206,"type":"comment_add","id":6466319,"hash":"1c41a2b2e8f863ad08a6830ff8227cbe","date":1634108207,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/453970-vyatskiy-kvas-protiv-muzhskogo-gosudarstva-brend-otkazalsya-ot-kompromissa-posle-kritiki-reklamy-s-temnokozhim?comment=6466319","text":"> \u0447\u0435\u0440\u043d\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446.

> \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430



\u0418 \u0444\u0430\u0448\u0438\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043d\u0430\u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u0430\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f, \u0439\u0435\u0435\u0435\u0439. \u0420\u043e\u0431\u0438\u043d\u0437\u043e\u043d \u043a\u0440\u0443\u0437\u043e \u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430. \u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u043a\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u0433\u0433\u0435\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":73206,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/73206-bro-mi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/693370dc-cce5-ac02-ad7e-9e3528994662\/","name":"bro mi","isVerified":false},"content":{"id":453970,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/453970-vyatskiy-kvas-protiv-muzhskogo-gosudarstva-brend-otkazalsya-ot-kompromissa-posle-kritiki-reklamy-s-temnokozhim","title":"\u00ab\u0412\u044f\u0442\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0432\u0430\u0441\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u00ab\u041c\u0443\u0436\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u00bb: \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0440\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0441 \u0442\u0435\u043c\u043d\u043e\u043a\u043e\u0436\u0438\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466322,"subsite_id":245416,"user_id":20023,"type":"comment_add","id":6466322,"hash":"9280ec9bdc76d043c0123bf855469453","date":1634108272,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454444-moskovskaya-meriya-peredast-vse-zagruzhennye-fotografii-na-mos-ru-v-sistemu-raspoznavaniya-lic-ey-polzuyutsya-policeyskie?comment=6466322","text":">\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0439\u0442 \u0441\u043e\u0444\u0442\u00bb



The future is so bright it burns my eyes","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":20023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/20023-andrey-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e1270f9-560b-de40-c27b-b2d82040db5e\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":454444,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454444-moskovskaya-meriya-peredast-vse-zagruzhennye-fotografii-na-mos-ru-v-sistemu-raspoznavaniya-lic-ey-polzuyutsya-policeyskie","title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043c\u044d\u0440\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 \u043d\u0430 mos.ru \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0446. \u0415\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435"},"isAnonymous":false}]}