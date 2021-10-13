Эксперимент будет действовать три года.

Российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации. Это станет возможно в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий, проект которого разработало Минэкономразвития. Об этом сообщает РБК.

Среди участников, которые задействованы в эксперименте, — группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик».