{"items":[{"comment_id":6466322,"subsite_id":245416,"user_id":20023,"type":"comment_add","id":6466322,"hash":"9280ec9bdc76d043c0123bf855469453","date":1634108272,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454444-moskovskaya-meriya-peredast-vse-zagruzhennye-fotografii-na-mos-ru-v-sistemu-raspoznavaniya-lic-ey-polzuyutsya-policeyskie?comment=6466322","text":">\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0439\u0442 \u0441\u043e\u0444\u0442\u00bb



The future is so bright it burns my eyes","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":20023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/20023-andrey-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e1270f9-560b-de40-c27b-b2d82040db5e\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":454444,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454444-moskovskaya-meriya-peredast-vse-zagruzhennye-fotografii-na-mos-ru-v-sistemu-raspoznavaniya-lic-ey-polzuyutsya-policeyskie","title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043c\u044d\u0440\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 \u043d\u0430 mos.ru \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0446. \u0415\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466324,"subsite_id":232504,"user_id":420816,"type":"comment_add","id":6466324,"hash":"e6410a63b8444221f5041dfa17f1354f","date":1634108284,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454405?comment=6466324","text":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0447\u0435\u043d \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \"\u0414\u0440\u0443\u0436\u0431\u0435\"? \u0418\u0434\u0435\u0430\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":420816,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/420816-mario-puzo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ae92349e-d736-59c8-a2a2-43485dec0767\/","name":"Mario Puzo","isVerified":false},"content":{"id":454405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454405","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466325,"subsite_id":232504,"user_id":20604,"type":"comment_add","id":6466325,"hash":"e7b33e5cd03b5ac35de353218ff59519","date":1634108286,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473?comment=6466325","text":"\u0425\u0443\u0439 \u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041c\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0441\u0442\u0435\u0440\u043f\u0438\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":20604,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/20604-salty-dog","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ee0a8dc-f3f8-5e3e-8be2-8ac1391ae195\/","name":"Salty Dog","isVerified":false},"content":{"id":454473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466328,"subsite_id":232504,"user_id":175506,"type":"comment_add","id":6466328,"hash":"3e69e8b0f096329f12303a3444fa5592","date":1634108320,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473?comment=6466328","text":"\u0410\u0433\u0430. \u0412 \u043b\u0438\u0446\u0435 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0442\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0427\u0435\u0447\u043d\u044e \u0438 \u0414\u0430\u0433\u0435\u0441\u0442\u0430\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":175506,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/175506-tosik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24b538e7-e42a-8acd-4f50-287db54d0575\/","name":"tosik","isVerified":false},"content":{"id":454473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466331,"subsite_id":245416,"user_id":378571,"type":"comment_add","id":6466331,"hash":"d0068fddca37e947d012277a1f8252c1","date":1634108340,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454281-telegram-zablokiroval-kanal-muzhskogo-gosudarstva-za-narushenie-pravil-magazinov-apple-i-google?comment=6466331","text":"\u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0420\u0424, \u043d\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":378571,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/378571-mraz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dbfa2134-aeff-5f4f-bbe8-cd39c27f54a0\/","name":"\u041c\u0440\u0430\u0437\u044c","isVerified":false},"content":{"id":454281,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454281-telegram-zablokiroval-kanal-muzhskogo-gosudarstva-za-narushenie-pravil-magazinov-apple-i-google","title":"Telegram \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u00ab\u041c\u0443\u0436\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u00bb \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 Apple \u0438 Google"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466334,"subsite_id":214344,"user_id":412311,"type":"comment_add","id":6466334,"hash":"a1c80ade1c703605a5597b49fb5b95d9","date":1634108358,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/454447-zaklyuchila-soglashenie-kotoroe-ne-sobiralas-vypolnyat-google-podal-otvetnyy-isk-k-epic-games?comment=6466334","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/17ae5f8d-1fe7-598b-b504-6ccb92cecbd8\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":412311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/412311-ex-readonly","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/145f5b96-0046-5354-bb71-225014c111a7\/","name":"ex. Readonly","isVerified":false},"content":{"id":454447,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/454447-zaklyuchila-soglashenie-kotoroe-ne-sobiralas-vypolnyat-google-podal-otvetnyy-isk-k-epic-games","title":"\u00ab\u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c\u00bb: Google \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043a Epic Games"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466337,"subsite_id":232504,"user_id":69365,"type":"comment_add","id":6466337,"hash":"5b7d4ba5edf1a26a5f98476003edb28d","date":1634108381,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473?comment=6466337","text":"[@335235|Zero-one-one] \u0442\u044b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u044f\u0445 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":69365,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/69365-psevdocarapun","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9ad5d673-67fb-56c4-821c-3ce04958d0c6\/","name":"\u041f\u0441\u0435\u0432\u0434\u043e\u0426\u0430\u0440\u0430\u043f\u0443\u043d","isVerified":false},"content":{"id":454473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454473","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466338,"subsite_id":245416,"user_id":240546,"type":"comment_add","id":6466338,"hash":"c1619390ad439ff07a9978ddaa67bab3","date":1634108426,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454207-roskosmos-raskrasil-raketu-soyuz-pod-hohlomu-v-chest-800-letiya-nizhnego-novgoroda?comment=6466338","text":"\u0440\u0443\u043a\u0430\u043b\u0438\u0446\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":240546,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/240546-marina-davidova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b77505a6-1aa5-9479-b46a-510320f4d155\/","name":"Marina Davidova","isVerified":false},"content":{"id":454207,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454207-roskosmos-raskrasil-raketu-soyuz-pod-hohlomu-v-chest-800-letiya-nizhnego-novgoroda","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u043b \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u0443 \u00ab\u0421\u043e\u044e\u0437\u00bb \u043f\u043e\u0434 \u0445\u043e\u0445\u043b\u043e\u043c\u0443 \u0432 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c 800-\u043b\u0435\u0442\u0438\u044f \u041d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0433\u043e \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466340,"subsite_id":232504,"user_id":326636,"type":"comment_add","id":6466340,"hash":"04a8c82a5177ad3e4483ed827f69f679","date":1634108437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454405?comment=6466340","text":"\u042f \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0431\u043e\u0439, \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043c\u043b\u044e \u0445\u0430\u043c\u043e\u043d\u043e\u043c \u0436\u0435\u043d \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043a \u0442\u044b, \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0441\u044b\u0440\u043a\u043e\u043c \u0434\u0440\u0443\u0436\u0431\u0430 \u0438 \u0441\u044b\u0440\u043e\u043c \u0431\u0440\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326636,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326636-dzhon-krouli","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6dc86f5-3b6c-6cef-5b37-15109bc705ec\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d \u041a\u0440\u043e\u0443\u043b\u0438","isVerified":false},"content":{"id":454405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454405","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466341,"subsite_id":232504,"user_id":175506,"type":"comment_add","id":6466341,"hash":"8f100a5742e76c8ac1c3870920355331","date":1634108451,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454455?comment=6466341","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \"\u0443\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0445\u043e\u0434\u044b\"?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":175506,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/175506-tosik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/24b538e7-e42a-8acd-4f50-287db54d0575\/","name":"tosik","isVerified":false},"content":{"id":454455,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454455","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466343,"subsite_id":214343,"user_id":73206,"type":"comment_add","id":6466343,"hash":"6e0888fcefa1248c39e933bf61d30152","date":1634108459,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/453900-stendap-deyva-shappella-osudili-za-transfobiyu-netflix-otkazalsya-udalyat-koncert-i-otstranil-kritikovavshuyu-ego-sotrudnicu?comment=6466343","text":"\u0412\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0442\u0432\u043e\u044f \u0442\u0435\u0442\u0443\u0448\u043a\u0430, \u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":73206,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/73206-bro-mi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/693370dc-cce5-ac02-ad7e-9e3528994662\/","name":"bro mi","isVerified":false},"content":{"id":453900,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/453900-stendap-deyva-shappella-osudili-za-transfobiyu-netflix-otkazalsya-udalyat-koncert-i-otstranil-kritikovavshuyu-ego-sotrudnicu","title":"\u0421\u0442\u0435\u043d\u0434\u0430\u043f \u0414\u044d\u0439\u0432\u0430 \u0428\u0430\u043f\u043f\u0435\u043b\u043b\u0430 \u043e\u0441\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0431\u0438\u044e. Netflix \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442 \u0438 \u043e\u0442\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0443\u044e \u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0446\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466345,"subsite_id":245416,"user_id":219922,"type":"comment_add","id":6466345,"hash":"1b6fae47f95170bd2acc9c42e51975e7","date":1634108468,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454454-pravitelstvo-rf-razreshit-vracham-stavit-diagnozy-distancionno?comment=6466345","text":"\u041c\u041c\u041c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":219922,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/219922-anton-tekhtelev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9e7e8836-3be2-5b47-2951-2f62b3edcb71\/","name":"Anton Tekhtelev","isVerified":false},"content":{"id":454454,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/454454-pravitelstvo-rf-razreshit-vracham-stavit-diagnozy-distancionno","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0420\u0424 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u0442 \u0432\u0440\u0430\u0447\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0437\u044b \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466349,"subsite_id":214343,"user_id":73206,"type":"comment_add","id":6466349,"hash":"cdf6cb2096a9523bf3b7675d694f3ce6","date":1634108521,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/453900-stendap-deyva-shappella-osudili-za-transfobiyu-netflix-otkazalsya-udalyat-koncert-i-otstranil-kritikovavshuyu-ego-sotrudnicu?comment=6466349","text":"\u0418 \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0448\u0443, \u0440\u0430\u0437 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u043f\u0438\u0441\u044b\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u044d\u0442\u0443 \u0438\u0434\u0435\u044e, \u0442\u043e \u043a\u0430\u043a? \u0427\u043e \u0442\u0430\u043a \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u0441 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":73206,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/73206-bro-mi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/693370dc-cce5-ac02-ad7e-9e3528994662\/","name":"bro mi","isVerified":false},"content":{"id":453900,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/453900-stendap-deyva-shappella-osudili-za-transfobiyu-netflix-otkazalsya-udalyat-koncert-i-otstranil-kritikovavshuyu-ego-sotrudnicu","title":"\u0421\u0442\u0435\u043d\u0434\u0430\u043f \u0414\u044d\u0439\u0432\u0430 \u0428\u0430\u043f\u043f\u0435\u043b\u043b\u0430 \u043e\u0441\u0443\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0431\u0438\u044e. Netflix \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442 \u0438 \u043e\u0442\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0443\u044e \u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0446\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6466351,"subsite_id":232504,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6466351,"hash":"74ed9b29ea3ff83d9a950e2f4c7d9d85","date":1634108529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454403?comment=6466351","text":"\u0422\u044b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0448\u044c \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0440\u0430\u0432\u0438\u0448\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0448\u044c \u043b\u0438\u0448\u043d\u044e\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0432\u0440\u0430\u0447\u0430\u043c \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435. \u0421\u0443\u0442\u044c \u043e\u0434\u0438\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":454403,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/454403","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false}]}