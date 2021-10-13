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Новости
Сергей Исенеков

Правительство РФ разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно Статьи редакции

Эксперимент будет действовать три года.

Российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации. Это станет возможно в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий, проект которого разработало Минэкономразвития. Об этом сообщает РБК.

Среди участников, которые задействованы в эксперименте, — группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик».

Также к программе могут присоединиться и другие участники при соответствии нужных условий. Все услуги, оказываемые медицинскими центрами, будут предоставлены на коммерческой основе.

Эксперимент даст возможность поставить врачу диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение. При этом оказывать телемедицинскую услугу сможет не только врач, который принял пациента, но и другой специалист.

До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз.

Дмитрий Домарев
директор по развитию «СберЗдоровье»

Действие ЭПР не будет распространяться на предрейсовые медосмотры, осмотры для выявления противопоказаний к работам и для постановки диагноза по социально значимым заболеваниям и заболеваниям, представляющим опасность для окружающих.

#новости #медицина #технологии

1544 просмотров
49 49 комментариев
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49 комментариев
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Царский фитиль

всем ВСД

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10
Строгий шар

СВД?

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1
Царский фитиль

ПМС

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2
Строгий шар

KFC 🐔

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

МЧС

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0
Коровка говорит мууу

МТС

Ответить
1
Ху Эмай

ЗБС

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

ММТ

Ответить
0
Anton Tekhtelev

МММ

Ответить
0
Сталин спас Россию

Психиатры будут ставить диагнозы по аватаркам и комментариям

Ответить
9
Luchano Spaguetti

Ну и ты прямо чуешь, какой диагноз прилетел бы тебе?

Ответить
4
Сталин спас Россию

"Полностью здоров, полноценен, конструктивен, морально чист и крепок, образцовая зрелая личность"

Ответить
0
Царский фитиль

деперсонализация

Ответить
1
Сталин спас Россию

У коммуниста не может быть никакой персоны

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1
Царский фитиль

ферман какой ты нафиг коммунист

Ответить
1
AZP
Ответить
6
Влад Смирнов

У вас там сущность в виде гномика.

Ответить
5
Строгий шар

Прием у проктолога будет особенно зрелищным

Ответить
4
Антон Лисин

Запихайте себе камеру поглубже

Ответить
1
Строгий шар

А вы точно доктор?

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1
FUNGAME
Ответить
1
Коровка говорит мууу

Врачи такие по вебке:

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4
Коровка говорит мууу
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3
Простой ключ
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2
Дядя Серёжа

Почистю гномика.

Ответить
0
Коровка говорит мууу
Ответить
1
Коровка говорит мууу
Ответить
2
Коровка говорит мууу
Ответить
4
Иван Прохоров

Можно в уме ещё

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1
Андрей Лузин

Но сейчас в частных клиниках тоже есть телемедицина и ставят диагнозы. Хоть и пишут предположительный диагноз

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1
Александр Горелик

а в каком мессенджере?

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1
Автомобильный щит

Алкоголь дистанционно и с доставкой разрешите продавать
Ну несерьезно блять

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0
Ху Эмай

Ты, кстати врач

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0
Автомобильный щит

У тебя волчанка

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1
Ху Эмай

спасибо, вот 5000

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0
Автомобильный щит

Через неделю на повторный приём

Ответить
0
Ху Эмай

Жопу брить?

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0
Автомобильный щит

За 5к побреем на месте

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1
Plan 🇧&🇨

через год на приеме у доктора

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0
Строгий шар

А если у меня комп заглючит, то нервный тик?

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0
Alexander Kuzmenko

Думаю, это «Волчанка». Следующий!

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0
Stanley H. Tweedle

Когда мед.осмотр на тж?

Ответить
0
Антон Лисин

"Вангую у тебя голова болит"

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0
Андрей Рядькин

Просто хочу сказать, что в качестве второго мнения использовали приложение сберздоровье и приложение мать и дитя (доктис ) причём на доктис акушеры гинекологи отвечают бесплатно. Было полезно ред.

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0
Любой магнит

Дистанционные очереди, "вас тут не стояло", "я раньше пришла", "мне только спросить", ммм

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0
Joke Rofler

Каждый студент меда в комментах к чему угодно:

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0
Jonny Odyssey

Маразм вышел на новую высоту!
Дальше во всех квартирах переоборудуют двери и окна, будут удаленные суды с отсидкой дома

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0
тим тим

Правительство России разрешит врачам ставить эксперименты дистанционно
Диагнозы будут действовать на всей территории России три года

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–1
Руслан Астратов

"Правительство России разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно"

..и заряжать банки с водой от телевизора

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–1
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