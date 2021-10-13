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Новости
DTF

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтах Статьи редакции

У предыдущего лидера, «Бриджертонов», было 82 миллиона просмотров.

  • Статистику про просмотрам онлайн-кинотеатр объявил у себя в соцсетях. Отметки в 111 миллионов сериал «Игра в кальмара» достиг за месяц с момента релиза 17 сентября.
  • Мелодраму «Бриджертоны» за тот же период посмотрели 82 миллиона домохозяйств, причём тогда такого успеха от шоу не ожидали даже сами авторы.
  • «Игра в кальмара» тем временем продолжает набирать популярность по всему миру — о шоу говорят во всех социальных сетях, подростки пытаются повторить испытания из сериала, а инди-разработчики воссоздают соревнования вроде «Тише едешь, дальше будешь».
  • Официально сериал пока не продлили на второй сезон, и неизвестно, есть ли у авторов вообще планы на продолжение.
«Игра в кальмара» официально стал самым…
У предыдущего лидера, «Бриджертонов», было 82 миллионов просмотров.
dtf.ru

#игравкальмара #netflix #новости

2444 просмотров
44 44 комментария
12
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Знаменитый корабль

мы уже поняли, блядь

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20
Строгий шар

Теперь, блядь, посмотри!

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1
Знаменитый корабль

посмотрел, хороший сериал для дегенератов))

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3
Классический кофе

Рад, что тебе зашёл!☺️

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2
Строгий шар

Молодец, блять!

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1
Простой ключ

Обои

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0
Строгий шар

Обои тоже молодец!

Ответить
0
Лев Глебович

Лайкните, если это переоцененное пориджами дерьмо.

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20
Зарегистрировался только что

бумеры не оценили

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0
Александр Горелик

100 млн из них посмотрели после того как из каждого утюга сообщили насколько он офигенно популярен ред.

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16
Wilddigital

Как по мне лучше посмотреть фильм Куб. Посыл примерно тот же, но сжато всё до одного полного метра.

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5
Дипмиссия Уругвая

А ещё аниме «Кайдзи», которым вдохновлялся сценарист кальмара

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2
Эчис Тюлюш

А мне нравится сериал, жду 2 сезон. И все еще жду 3 сезон сквозь снег

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4
Чуждый цвет

Зачем он там волосы в конце покрасил в блядский цвет кто знает???

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3
Классический кофе

Дань K-Pop культуре ред.

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1
Руслан Астратов

Чтобы снайперу было проще целиться

Очевидно же

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0
Дмитрий Тимофеев

а ты поиграл со своим кальмаром?

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2
Ден

Не знаю, мне японская Алиса в пограничье больше понравилась

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2
Царский фитиль

не смотрю сериалы потому что с детства стереотип о бабушках, смотрящих 1456 серию бразильских сериалов о хуане и марии.
ну и что такого хотел сказать автор что растянул аж на несколько часов.

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–1
Простой ключ

Эта шляпа действительно затянута

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0
Царский фитиль

че автор сказать то хотел?

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0
Плоский жар

Ты кому звонишь?

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0
Царский фитиль

щас в дурку позвоню

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0
Служебный чувак

Хуем по лбу не дало?

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0
Андрей Охапкин

Да и сейчас мало что изменилось. Хотя вот игра престолов закончилось и как-то по тише стало

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0
Простой ключ

Игра в заебала

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0
Cерьёзный Валера

О чём хоть это дерьмо?

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0
цорiк

Голодные игры в Корее без относительно красивых телочек

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1
Михаил Ромайкин

Добавьте и меня, я скачаю с рутрекера когда выйдут все серии

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–2
rustyrazor

Они все вышли. Нетфликс в один день все серии выпускает.

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0
Михаил Ромайкин

Спасибо, тогда на выходных начну приобщаться к трендам, хоть и не люблю особо это делать на волне хайпа к сериалам/фильмам. Например всю игру престолов посмотрел только в прошлом году

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–3
Плоский жар

Держи в курсе

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4
Андрей Рядькин

Вчера начал смотреть с третьей сериия зашло

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0
Классический кофе

Нужно было с восьмой начинать смотреть

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0
Любой магнит

Фу, дтф

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0
Ёршик Золотой

Сериал конечно отличный. Правда второй сезон уже ни к чему. Нужны новые идеи.

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0
Jonny Odyssey

посмотрел первую серию, затянула, вторая нудятина, третья такая же, 4ю на половине уже выключил...

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0
Дядя Серёжа

Инди-разработчики это кто?

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0
Ш
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0
Дядя Серёжа

Я так и подумал. "Мой первый слог сидит в чалме. Он на Востоке быть обязан..."

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0
Михаил Зеленин

Офигенно, делать левацкую пропаганду, чтобы тебе за нее еще и приплачивали. Netflix гении!

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0
rustyrazor

Клятые леваки!

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0
Михаил Зеленин

ну действительно же. Игра в кальмара лютая антикапиталлистическая агитка. Одни карикатурные образы ВИПов чего стоят, все по советским методичкам начала 20 века.

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0
Андрей Галицкий

не буду смотреть, я не такой как все -_-

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0
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