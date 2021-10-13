«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтах Статьи редакции
У предыдущего лидера, «Бриджертонов», было 82 миллиона просмотров.
- Статистику про просмотрам онлайн-кинотеатр объявил у себя в соцсетях. Отметки в 111 миллионов сериал «Игра в кальмара» достиг за месяц с момента релиза 17 сентября.
- Мелодраму «Бриджертоны» за тот же период посмотрели 82 миллиона домохозяйств, причём тогда такого успеха от шоу не ожидали даже сами авторы.
- «Игра в кальмара» тем временем продолжает набирать популярность по всему миру — о шоу говорят во всех социальных сетях, подростки пытаются повторить испытания из сериала, а инди-разработчики воссоздают соревнования вроде «Тише едешь, дальше будешь».
- Официально сериал пока не продлили на второй сезон, и неизвестно, есть ли у авторов вообще планы на продолжение.
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