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Новости
Сергей Исенеков

Мэрия Москвы потратит 180 млн рублей на софт для дорожных камер​: нейросеть сможет распознавать частично закрытые номера Статьи редакции

Сотрудники ГИБДД смогут отслеживать и останавливать машины, находящиеся в розыске, снятые с учёта и зарегистрированные на умерших.

28 28 комментариев
962 просмотров
Фото РИА «Новости»

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер по модернизации «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Его должны внедрить в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ЦОДД рассказал, что сейчас автоматические комплексы, распознав «подозрительный автомобиль», направляют информацию в единую «диспетчерскую», оттуда данные передают ДПС, но на это уходит много времени.

Мэрия планирует установить на планшеты инспекторов мобильное приложение, которое позволит им подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки. С помощью приложения инспекторы также смогут отследить, например, незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учёта, оформленные на несовершеннолетних или умерших автомобили, а также транспорт с ошибками в регистрационных данных. Сейчас владельцы таких транспортных средств не получают штрафы с камер.

Например, блогер Эдвард Билл, устроивший аварию с несколькими пострадавшими в центре Москвы в апреле 2021 года, управлял незарегистрированной Audi, из-за чего штрафы ему не приходили (556 штрафов на момент ДТП)

Мэрия планирует улучшить работу нейросетей. Они смогут распознавать частично закрытые автономера, новые модели модели автомобилей и автобренды. При нехватке символов в знаке ИИ сопоставит данные (модель или марка) и предложит инспектору несколько вариантов. После проверки материалы отправятся в ГИБДД для оформления штрафов.

Разработчики системы также должны исключить двойное штрафование за одно нарушение. Например, в случаях, если над участком выделенной для общественного транспорта полосы расположены несколько комплексов видеофиксации.

#новости #москва #технологии

28 28 комментариев
5
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28 комментариев
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Трансгендолёт

За закрытые номера надо вообще карать анальной кочергой.
Тому що это сигнал, что за рулем 100% неадекват, особенно если на камри.

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27
Уполномоченный каякер

Я обычно наблюдаю таких на мэрсах и бэхах в центре Москвы. Ни разу не видел камри с закрытым номером.

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3
Андрей Рядькин

Они топят через выделенку и не успеваешь рассмотреть

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5
Трансгендолёт

Я не в Москве живу, так что наблюдаю лишь то, что наблюдаю) Ну и бмв — это тоже диагноз, да.

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3
Научный Денис

Хочу себе бмв

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1
Актерский татарин

Где-то слышал, что это диагноз.

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3
Сергей Степанов

Обратись к лечащему врачу, пусть таблетки пропишет.

Ответить
0
Neketa Fo

Обычно на тачках, которые водят водители, а не хозяева

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1
Павел Морозов

Водители - это на дешевых тачках. А если у тебя есть мерс или камри, то ты уже хозяин на дороге.

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0
Усталый ящик

Видел и тех, и других

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0
Соколов Андрей

ХХХ почти всегда.

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0
Актерский татарин

Например, блогер Эдвард Билл, устроивший аварию с несколькими пострадавшими в центре Москвы в апреле 2021 года, управлял незарегистрированной Audi, из-за чего штрафы ему не приходили

Ну приходили бы, а дальше что? Ему вон фактически ничего и за ДТП не было, а тут штрафы какие-то.

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7
Alexander Star

Так-то да. Если бы гаишники фигурально выражаясь пиздили таких на месте, то проблема бы решилась очень быстро. Но понятно, что путинскому режиму похуй на закрытые номера, для него Навальный главная проблема...

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0
Любой магнит

Да мы поняли, что бабла у мэрии мск дохуя

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3
Сергей Степанов

Хотелось бы чтобы любителям позакрывать номера начали выписывать очень серьезные штрафы, а за установку "откидывающихся" рамок была уголовка.

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2
Усталый ящик

Это ж не репост, какие штрафы, да и как тут не раз выражались, надо вообще убрать наказание, ведь никто не пострадал!
Можно ещё премировать за такую находчивость!

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1
Строгий шар

ИИ предложит несколько вариантов... Русская рулетка...

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1
Shenmue

Типа этого

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4
Shenmue

ИИ дорисует номер навскидку уже понятно как, чур не мой)

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2
Научный Денис

Ну вообще да. Нейронка ж это ж угадайка
Да, по стандартному шрифту можно прикинуть что там за цифра спрятана, если часть выглядывает, но вероятность ошибки есть

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0
Усталый ящик

Нейронка не гадалка же, просто чекнет марку авто, цвет и сопоставит со списком номеров, и чем больше параметров, тем меньше вероятность коллизии номера и параметров авто

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1
Александр Ган

Не, просто если у тебя синий солярис и закрыты две цифры номера то нейронка пробьёт по базе и поймёт что синий солярис с похожим номером в москве один. Или два допустим. Но один зареган на женщину. А за рулём мужчина, потом пробьют по водительским правам и поймут что это был ты и штраф полетел.
Ну или
random() = True

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0
Вася Пражкин

новые модели модели

что что?

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0
Антон Пострунин

Кстати, а штрафы на армянские или абхазские номера начали приходить? А то один находчивый парень рассказывал как он мечтает о таких.

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0
Вася Пражкин

Так давно уже лавочку прикрыли:
https://www.autonews.ru/news/5f1aad3f9a79475576f9dbeb

В Москве ГИБДД начала охоту на машины с…
В Москве инспекторы Госавтоинспекции задержали десятки нарушителей, которые надеялись уйти от…
www.autonews.ru
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0
Антон Пострунин

Отлично. Но в статье не сказано про другие регионы.

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0
Вася Пражкин

Про какие?

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0
Александр Жмака

Что лучше?
*Мэрия Москвы потратит 180 млн рублей на софт для дорожных камер​
*Полное прекращение работы Telegram в России

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0
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