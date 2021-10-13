Мэрия Москвы потратит 180 млн рублей на софт для дорожных камер: нейросеть сможет распознавать частично закрытые номера Статьи редакции
Сотрудники ГИБДД смогут отслеживать и останавливать машины, находящиеся в розыске, снятые с учёта и зарегистрированные на умерших.
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер по модернизации «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Его должны внедрить в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».
ЦОДД рассказал, что сейчас автоматические комплексы, распознав «подозрительный автомобиль», направляют информацию в единую «диспетчерскую», оттуда данные передают ДПС, но на это уходит много времени.
Мэрия планирует установить на планшеты инспекторов мобильное приложение, которое позволит им подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки. С помощью приложения инспекторы также смогут отследить, например, незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учёта, оформленные на несовершеннолетних или умерших автомобили, а также транспорт с ошибками в регистрационных данных. Сейчас владельцы таких транспортных средств не получают штрафы с камер.
Мэрия планирует улучшить работу нейросетей. Они смогут распознавать частично закрытые автономера, новые модели модели автомобилей и автобренды. При нехватке символов в знаке ИИ сопоставит данные (модель или марка) и предложит инспектору несколько вариантов. После проверки материалы отправятся в ГИБДД для оформления штрафов.
Разработчики системы также должны исключить двойное штрафование за одно нарушение. Например, в случаях, если над участком выделенной для общественного транспорта полосы расположены несколько комплексов видеофиксации.
Не, просто если у тебя синий солярис и закрыты две цифры номера то нейронка пробьёт по базе и поймёт что синий солярис с похожим номером в москве один. Или два допустим. Но один зареган на женщину. А за рулём мужчина, потом пробьют по водительским правам и поймут что это был ты и штраф полетел.
Ну или
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