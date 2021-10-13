Киевский метрополитен превратил вагон в торговый центр — это акция против нелегальной торговли Статьи редакции
В вагоне работала парикмахерская, делали маникюр и продавали овощи и технику.
Киевский метрополитен превратил один из вагонов в аналог торгового центра. Этой акцией пытались показать, во что может превратиться метро, если поддерживать в нём нелегальную торговлю, написала в фейсбуке пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.
В вагоне разместили маникюрный салон, парикмахерскую, овощную лавку и магазин техники. По составу ходили музыканты, собирающие благотворительную помощь. «Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля — в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро», — отметила Макогон.
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