Киевский метрополитен превратил один из вагонов в аналог торгового центра. Этой акцией пытались показать, во что может превратиться метро, если поддерживать в нём нелегальную торговлю, написала в фейсбуке пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

В вагоне разместили маникюрный салон, парикмахерскую, овощную лавку и магазин техники. По составу ходили музыканты, собирающие благотворительную помощь. «Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля — в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро», — отметила Макогон.