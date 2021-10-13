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Новости
Сергей Исенеков

В Калифорнии женщина получила $5 млн за смерть сына от полицейских. На тысячу долларов она купила оружие для банды Статьи редакции

42-летнюю Кристину Лопес арестовали и обвинили в 22 преступлениях, включая передачу оружия несовершеннолетнему.

Кристина Лопес Фото офиса шерифа округа Фресно в фейсбуке

Следствие рассказало, что в апреле Лопес получила от города 4,9 миллиона долларов за смерть своего 16-летнего сына Исайи Мурриетта-Голдинга, убитого в 2017 году во время погони. На часть этих средств она купила оружие для своего другого 14-летнего сына, состоящего в банде. По версии правоохранителей, подросток потом передал оружие другим членам банды.

По словам прокурора округа Фресно Лизы Смитткэмп, Лопес стала одной из 14 задержанных по делу преступной группировки, члены которой в июле застрелили человека.

Она продолжает брать деньги, которые получила от властей города Фресно, чтобы купить дом, но тратит их на другое. Она потратила тысячу долларов на оружие, которое отдала своему 14-летнему сыну.

Лиза Смитткэмп
прокурора округа Фресно

Адвокат Лопес рассказал, что она может отчитаться за все деньги, которые получила от властей за смерть сына. По его словам, она переехала из района Калва, чтобы увести своих оставшихся сыновей от любых неприятностей, а покупка оружия членам банды для неё нехарактерна.

#новости #сша #криминал

556 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Актерский татарин

16-летнего сына Исайи Мурриетта-Голдинга, убитого в 2017 году во время погони

она купила оружие для своего другого 14-летнего сына, состоящего в банде

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18
ouxen

не все поймут, не многие вспомнят

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2
Царский фитиль

заебумбные штаны

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1
ouxen

любишь натирать морковку?

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0
Царский фитиль

во 1 это полезно ред.

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1
Самостоятельный Мурод

звал?

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0
Царский фитиль

кого звал

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0
Самостоятельный Мурод

заебумбу

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0
Царский фитиль

@Заебумба

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1
Любой магнит

Да её можно судить за один лишь внешний вид

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1
Temp Temper

355 миллионов рублей

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0
Окружающий фитиль

зачем деньги переводить в фантики?

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0
Neketa Fo

решила отомстить ментам

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0
ouxen

В Калифорнии женщина получила $5 млн за смерть сына от полицейских. На тысячу долларов она купила оружие для банды

умеет отрываться

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Виталий Чухнов

Логично. Одного убили. Решила защитить другого

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Царский фитиль

матч-реванш

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