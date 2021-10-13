Скульптуры продали на аукционе за 265 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Фото Mander Auctions

В британском графстве Саффолк семья перед переездом решила продать садовые статуи сфинксов, которые они считали копиями древнеегипетских скульптур, сделанными в XVIII веке. Однако они оказались подлинными артефактами, сообщает CNN.

На аукционе скульптуры изначально выставили на продажу за 680 и 410 долларов (у одной из статуй был отколота голова, и владельцы прикрепили её к туловищу с помощью цемента). Но в процессе торгов выяснилось, что это не копии, а оригинальные древнеегипетские артефакты. Художественная галерея купила их за 265 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Фото Mander Auctions

Председатель аукционного дома Джеймс Мандер рассказал, что итоги торгов оказались «за гранью понимания» бывших владельцев сфинксов, они были в шоке. Теперь специалисты попытаются выяснять, как статуи оказались в Великобритании. «Интересно, где они были последние пять тысяч лет. Это действительно невероятно», — сказал Мандер.