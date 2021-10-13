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Новости
Яна Ломакина

В Британии семья решила продать садовые статуи, а они оказались древнеегипетскими — артефактам несколько тысяч лет Статьи редакции

Скульптуры продали на аукционе за 265 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Фото Mander Auctions

В британском графстве Саффолк семья перед переездом решила продать садовые статуи сфинксов, которые они считали копиями древнеегипетских скульптур, сделанными в XVIII веке. Однако они оказались подлинными артефактами, сообщает CNN.

На аукционе скульптуры изначально выставили на продажу за 680 и 410 долларов (у одной из статуй был отколота голова, и владельцы прикрепили её к туловищу с помощью цемента). Но в процессе торгов выяснилось, что это не копии, а оригинальные древнеегипетские артефакты. Художественная галерея купила их за 265 тысяч долларов (19 миллионов рублей).

Фото Mander Auctions

Председатель аукционного дома Джеймс Мандер рассказал, что итоги торгов оказались «за гранью понимания» бывших владельцев сфинксов, они были в шоке. Теперь специалисты попытаются выяснять, как статуи оказались в Великобритании. «Интересно, где они были последние пять тысяч лет. Это действительно невероятно», — сказал Мандер.

#новости #искусство #англия

1564 просмотров
24 24 комментария
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Бип Боп

Никогда не спрашивайте
мужчину о его зарплате
женщину о возрасте
британцев о том, откуда у них столько артефактов со всего света

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38
Дуд Волро
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10
Игорь Павлов
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6
Усталый ящик

Вывезли из древнего Египта сразу после уничтожения всех египтян

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1
Кирилл Вселенский

И немцев?

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0
Самостоятельный Мурод

когда в зимней куртке находишь пятихатку

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11
Аккуратный рак

или достаешь деньги из конверта, подаренные на ДР через полгода.

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2
Закомплексованная Душа

Косарь

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1
Ваня Погост

Да блять!

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8
Актерский татарин

Типичная история из Британии. То картины, то ещё что, вот статуэтки теперь.

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5
Муниципальный кот
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3
Владимир Филатов

Египет ведь был британской колонией. А раньше из колоний любили вывозить всё ценное. Не благодарите.

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0
Самостоятельный Мурод

Это примерно как у нас - на дачах валяются корпусах ядерных подводных лодок, бочки с плутонием, вечные двигатели

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5
Владимир Филатов

а откуда тырили?)

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0
Самостоятельный Мурод

с заводов. Заводишь знакомство с сотрудником проходной и выносишь половину завода

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7
Владимир Филатов

а, "тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость"

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7
Stanley H. Tweedle

Так вот кто совок развалил!

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1
Stanley H. Tweedle

Одобряю

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1
Любой магнит

Египетская сила!

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1
Anastasia Nikitenko

Вопрос: зачем такое покупать себе в сад вообще?)

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0
Вадим Гревцов

Согласен, лучше вместо античных скульптур что-то более стильное соорудить, как на фото

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1
Самостоятельный Мурод

Не канон. Нужны лебеди из покрышек

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1
имя мне легион

В Британии

265 тычяч долларов

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0
имя мне легион

£195,000 btw

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