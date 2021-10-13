Instagram заблокировал несколько постов петербургской учительницы, которая уволилась из школы из-за блога о секспросвете Статьи редакции
Сама Ольга Щеголёва сочла это «кибербуллингом».
Один из постов, которые заблокировал Instagram, — с фотографией веточки растения. О чём он был, автор не помнит, поскольку публиковала его давно. Как сообщила Ольга Щеголёва «Фонтанке», в блоге никогда не публиковались обнажённые фотографии, она текстом рассказывала подписчикам о темах, связанных с женским здоровьем, детской безопасностью и отношениях.
Бывшая учительница рассказала TJ, что причина блокировки — массовые жалобы пользователей. После этого она решила закрыть личный аккаунт.
Личный блог о секспросвете Щеголёва ведёт полтора года. Также она — один из авторов проекта «Не стыдно», который в основном рассказывает родителям, как говорить о сексе с детьми. Кроме того, в профиле сообщают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия.
Это стало причиной недовольства родителей и администрации школы, в которой раньше Щеголёва работала учительницей биологии. В середине октября девушка рассказала, что её вынудили уволиться из-за блога о секспросвете.
заебись, дайайте пацанов с малых лет учить, что они потенциальные маньяки, абьюзеры.
я даже пример привел, что матерей-абьюзеров больше чем отцов. тут в примере именно с отцом. а это пропагандистская линия хуевого феминизма.
секс-просвет это секс-просвет без навязывания каких либо стереотипов, без навязывания убеждений, ни политические, ни социальные.
не смешивайте холодное с длинным ред.
Помню, в школе в учебнике по физиологии человека был раздел о человеческих половых органах и органах, связанных с репродукцией человека, о процессе репродукции.
Ну и вот, мы препода и спрашиваем, а когда раздел (условно) №42 мы по программе проходить-то будем?
А он отвечает - в классе - никогда. Данный раздел исключительно для самостоятельного изучения. Так-то.
Это был класс 8-й, примерно. Все и так всё уже знали, а некоторые и попробовали также.
Просто, там только именно физиологические аспекты были, в том учебнике.
А препод мог бы, разбирая тему в классе, как раз и заняться секспросветом: как предохраняться, о болезнях, передающихся половым путём, etc.
Вместо этого, он просто съехал с неудобной темы, чтобы его ученики не выколупывали его из его же зоны комфорта.
То же сделали и мои родители: ничего не рассказывали о интимных отношениях мужчины и женщины.
В итоге, всему этому меня научило уличное общение с более старшими подростками. ред.