Я написала Instagram и запросила проверку жалоб, там теперь есть такая функция. Но сколько это времени продлится, никто же не знает. Написала, что подверглась кибербуллингу и попросила посодействовать тому, чтобы жалобы не убивали мои посты, потому что там реально ничего не было. Сначала они взялись за сторис, их, видимо, проще удалить, а теперь взялись за посты.