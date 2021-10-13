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Новости
Sasha Shambilova

Instagram заблокировал несколько постов петербургской учительницы, которая уволилась из школы из-за блога о секспросвете Статьи редакции

Сама Ольга Щеголёва сочла это «кибербуллингом».

Один из постов, которые заблокировал Instagram, — с фотографией веточки растения. О чём он был, автор не помнит, поскольку публиковала его давно. Как сообщила Ольга Щеголёва «Фонтанке», в блоге никогда не публиковались обнажённые фотографии, она текстом рассказывала подписчикам о темах, связанных с женским здоровьем, детской безопасностью и отношениях.

Бывшая учительница рассказала TJ, что причина блокировки — массовые жалобы пользователей. После этого она решила закрыть личный аккаунт.

Я написала Instagram и запросила проверку жалоб, там теперь есть такая функция. Но сколько это времени продлится, никто же не знает. Написала, что подверглась кибербуллингу и попросила посодействовать тому, чтобы жалобы не убивали мои посты, потому что там реально ничего не было. Сначала они взялись за сторис, их, видимо, проще удалить, а теперь взялись за посты.

Ольга Щеголёва
соавтор проекта «Не стыдно»

Личный блог о секспросвете Щеголёва ведёт полтора года. Также она — один из авторов проекта «Не стыдно», который в основном рассказывает родителям, как говорить о сексе с детьми. Кроме того, в профиле сообщают, как защитить ребёнка от сексуализированного насилия.

Это стало причиной недовольства родителей и администрации школы, в которой раньше Щеголёва работала учительницей биологии. В середине октября девушка рассказала, что её вынудили уволиться из-за блога о секспросвете.

#новости #петербург

3257 просмотров
103 103 комментария
22
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103 комментария
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1 2

Хуя пичот у свиноматок совковых. Даже не поленились зайти и жалобы накидать.

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52
Усталый ящик

А то ещё и внуков не увидят от 12 летней дочери и отчима!

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18
1 2

Все правильно. Шоу продолжается.

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13
Рыжий

Этим "совковым свиноматкам" лет 30-35

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8
Царский фитиль

чисто формально всё еще да

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2
John Johnson

Ну правильно, воспитывались теми, кто всю жизнь прожил в совке

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0
Андрей Охапкин

Это наверное всякие троллеры накидали репортов после того как новость разнесли

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0
Борис Милорадов

Вообще половое воспитание должно быть введено в школьную программу. Но у нас, видимо, проще начать буллить и увольнять таких учителей, нежели обучать нужным вещам новое поколение!

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20
Рыжий

А что вы там хотите рассказывать, что нужно внедрять прям в школьную программу?

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2
Царский фитиль

секс просвет это не показ золотой коллекции браззерс на уроках обж

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23
17 комментариев
Борис Милорадов

Как минимум о формировании здорового образа жизни, сексуальном просвещении, полуролевой идентичности, подготовки к ответственному родительству и т.д.

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0
18 комментариев
Полный Влад

судя по количеству сезонов "беременна в 16", рассказывать всё же есть что

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2
Plan 🇧&🇨

у нас учительниц увольняют за частные фотографии в купальниках в бассейне, а ты про секспросвет.

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0
Царский фитиль

"ну а хули она не такая пещерная как мы, на сука"

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14
Простой ключ

который в основном рассказывает родителям, как говорить о сексе с детьми

Нам эти ваши сексы:

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8
Zakhar Zakharov

написано. сексуальное образование. и тут же сразу по клише:
- женщины и насилие;
- абьюз;
- газлайтинг;
- гендерные стереотипы.
- т.д.

это секспросвет или же пропаганда феминизма? притом в абьюзе сразу же пример с отцом-абьюзером, когда как матерей абьюзеров намноооого больше ред.

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4
Рыжий

когда как матерей абьюзеров намноооого больше

Соседка такая. Они пока без детей. Но парня своего травит так, что аж мне его жалко(

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1
Zakhar Zakharov

у них будут дети. отец сразу же убежит от такой жены. и детишки будут страдать :( ред.

Ответить
1
Александр Елисеев

это секспросвет или же пропаганда феминизма?

Они неразрывно связаны между собой. Толку девочки от секспросвета, если она не будет готова, что другие мужчины возможно будут проявлять насилие и проламывать личные границы, в том числе в сексе?

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0
Zakhar Zakharov

заебись, дайайте пацанов с малых лет учить, что они потенциальные маньяки, абьюзеры.
я даже пример привел, что матерей-абьюзеров больше чем отцов. тут в примере именно с отцом. а это пропагандистская линия хуевого феминизма.
секс-просвет это секс-просвет без навязывания каких либо стереотипов, без навязывания убеждений, ни политические, ни социальные.
не смешивайте холодное с длинным ред.

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0
1 комментарий
Gleb Vorobchuk

Как всегда.

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0
Seon

Так "сексуальное образование" уже давно равняется рассказам о борьбе с чем-либо.

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–1
Zakhar Zakharov

с таким "созидательским" образованием далеко не уйдем

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0
Ночной микрофон

Помню, в школе в учебнике по физиологии человека был раздел о человеческих половых органах и органах, связанных с репродукцией человека, о процессе репродукции.

Ну и вот, мы препода и спрашиваем, а когда раздел (условно) №42 мы по программе проходить-то будем?

А он отвечает - в классе - никогда. Данный раздел исключительно для самостоятельного изучения. Так-то.

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4
Рыжий

Ну да. А что, самому не интересно было? Помню такие темы дети очень любят и сами изучать ред.

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0
Doktor Streyndzhlav

Слушай, Рыжий. Я, конечно, понимаю, что ты роль традиционализма отыгрываешь, но как-то совсем ультра.
Например, в этом случае препод очевидно ебнулась.

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1
12 комментариев
Щячло Попячтса

Может тогда все интересные темы из школьной программы убрать?

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0
3 комментария
Ночной микрофон

Это был класс 8-й, примерно. Все и так всё уже знали, а некоторые и попробовали также.

Просто, там только именно физиологические аспекты были, в том учебнике.
А препод мог бы, разбирая тему в классе, как раз и заняться секспросветом: как предохраняться, о болезнях, передающихся половым путём, etc.

Вместо этого, он просто съехал с неудобной темы, чтобы его ученики не выколупывали его из его же зоны комфорта.

То же сделали и мои родители: ничего не рассказывали о интимных отношениях мужчины и женщины.

В итоге, всему этому меня научило уличное общение с более старшими подростками. ред.

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0
2 комментария
Трансгендолёт

Это ж надо — специально искать аккаунт, просматривать записи, тратить свое время чтобы оскорбиться!

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4
Рыжий

Цукерберг затравил?

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3
Mr Moody

Пещерные люди. И таких много. Где-то даже целые религии и государства на этом основанные.

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1
Smaug The Terrible

Где-то?

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2
Mr Moody

Ну я же не буду в наш век, где на бутылку сажают за комментарии по обратной силе закона, указывать где именно.

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4
1 комментарий
Максим Энкель

Кстати в этих государствах вполне крепкие семьи как правило.

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0
Mr Moody

Крепкие семьи (основанные на патриархате и обычаях творить насилие как обсосы из прошлого тысячелетия) безусловно стоят того.

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4
1 комментарий
Smaug The Terrible

А должны быть счастливые

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0
3 комментария
Строгий шар

В ссср секса нет

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1
TJaba

Как на тж прям

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0
George Galt

Гетеросексуального.

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0
сироп от щекотки
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1
Любой магнит

ведёт блог о секспросвете
🚩 ред.

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0
Усталый ящик

Да просто закидали всем вацапом жалобами посты и всё

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0
Sergey Michko

зашореные не хотят про секс
думаю, есть места где это востребовано

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0
aliftin

Один из постов, которые заблокировал Instagram, — с фотографией веточки растения. О чём он был, автор не помнит, поскольку публиковала его давно.

Наверно пост был про то как выбирать розги и пиздить ими детей.

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0
Сергей Сергеич

Скиньте её инсту, красивая хоть?

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0
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