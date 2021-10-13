Mail.ru Group с ребрендингом изменила пользовательские правила: данные из «ВКонтакте» с VK Connect попадут в экосистему Статьи редакции
По мнению блогера с «Хабра», владелец аккаунта «ВКонтакте» «автоматически» передаёт данные всему холдингу, но в соцсети утверждают, что без участия пользователя ничего не произойдёт.
Из обновлённой политики VK — так теперь называется Mail.ru Group — следует, что персональные данные пользователей «ВКонтакте», использующих единую учётную запись VK Connect/VK ID, станут передаваться сервисам всей экосистемы холдинга. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра».
Пользователь «Хабра» счёл, что ответственность за обработку персональных данных пользователей перешла «из рук администрации соцсети в руки администрации VK».
Как VK (экс-Mail.ru Group) теперь собирает данные
Единая учётная запись VK Connect работает с июня 2020 года. Сервис объединяет настройки учётных записей в сервисах холдинга (от «Ситимобила» до Delivery Club), а также позволяет привязать банковскую карту и управлять платными подписками, например, на «VK Музыку» (бывший Boom).
В правилах теперь сказано, что при регистрации в VK Connect пользователь соглашается, что администрация сайта будет передавать его персональные данные другим сервисам, входящим в «Экосистему VK».
Экосистема собирает:
- данные, указанные при регистрации во «ВКонтакте» (имя, фамилия, дата рождения, пол, номер мобильного телефона);
- дополнительные сведения, которые запрашивают сервисы компании;
- «если необходимо» — копия паспорта или другого удостоверяющего личность документа;
- данные о технических устройствах (IP-адрес хоста, операционная система, информация о браузере, географическое положение, время визита, информация о согласии, интернет-провайдер, а также ваше поведение при навигации и дальнейшие действия в экосистеме);
- данные о местоположении;
- информация, созданная при размещении запросов в Службу поддержки;
- данные, полученные «в результате поведенческих действий в экосистеме» (дата и время использования сервисов, история поисковых запросов, данные о покупках, отметки «Нравится» и предпочтения, контакты из телефонной книги);
- информация, полученная в результате действий других пользователей.
Правила касаются как уже существующих сервисов в экосистеме, так и тех, что создадут в будущем. Последние смогут точно так же собирать, хранить, систематизировать и использовать пользовательскую информацию. Это следует из пункта 2.2. политики конфиденциальности.
В «Экосистему VK» интегрировано 26 сервисов, среди которых — приложение для знакомств Mamba, голосовой помощник «Маруся», сервис заказа такси «Ситимобил» и социальная сеть «Одноклассники».
Из правил следует, что данные пользователя из одного сервиса могут сопоставить и связать с другой информацией из инструментов экосистемы — например, контактными данными, возрастом и полом.
Пункт 3.9 пользовательского соглашения и пункты 4.2., 4.3 политики конфиденциальности подчёркивают, что компания может собирать и использовать данные пользователей одних сервисов в любых других инструментах экосистемы.
Что ответила «ВКонтакте» на претензии из рунета
Пользователи «ВКонтакте» начнут передавать персональные данные другим сервисам экосистемы VK только в тот момент, когда начнут ими пользоваться, пояснили TJ в пресс-службе соцсети.
Во «ВКонтакте» акцентировали внимание на том, что в личном кабинете VK ID можно отозвать согласие на использование данных в любом из приложений, в которые совершён вход. Проверка TJ показала, что просто так отозвать согласие нельзя — придётся полностью «отключить сервис» от учётной записи.
«ВКонтакте» объясняет внедрение единой учётной записи развитием экосистемы и отмечает, что возможность обмена данными между всеми сервисами внутри неё стала индустриальным стандартом.
12 октября холдинг Mail.ru Group переименовался в VK и запустил «экосистему VK». Компания провела ребрендинг некоторых сервисов, например, Boom стал «VK Музыкой», а Юла — «VK Объявлениями». Все новые продукты будут создаваться под брендом VK, а название «ВКонтакте» сохранится как бренд соцсети.
В посте с претензиями пользователь «Хабра» вспомнил скандал вокруг WhatsApp, который в январе объявил об обновлении политики конфиденциальности. Компания включила в неё обмен данными с «материнской» Facebook. На этом фоне многие начали переходить в конкурирующие приложения, например, Signal и Telegram. После возмущения пользователей WhatsApp отложил на три месяца введение новой политики, а в мае заявил, что не будет ограничивать работу аккаунтов, которые откажутся принимать соглашение.
Усманов кажись не шарит, что происходит. Ему менеджеры похоже по ушам проехались, что вконтакте бьёт рекорды по посещаемости и скоро потеснит фейсбук, рассказали сказок про то, что объединив экосистему вокруг "VK" у всей корпорации будет огромный буст. А по факту, складывается впечатление что вышел просто жирнючий маркетинговый провал. Заодно ещё и все узнали про "экосистему мэйла", какие продукты теперь обходить стороной. ред.
@Никита Лихачёв ну завязывай делать вид, что тебе нравится работать в мэйле, ой т.е. теперь в вк. Возвращайся лучше VKomitet!