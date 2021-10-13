Использование единой учётной записи VK ID не предполагает передачи каких-либо данных в сервисы экосистемы без участия пользователя: это происходит только после активного решения начать пользоваться определённым сервисом.

Если человек не заходит в другие приложения экосистемы с помощью VK ID, а посещает исключительно «ВКонтакте» (или любой другой отдельный продукт), его персональные данные не будут использоваться в остальных сервисах.

