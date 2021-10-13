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Новости
Яна Ломакина

Mail.ru Group с ребрендингом изменила пользовательские правила: данные из «ВКонтакте» с VK Connect попадут в экосистему Статьи редакции

По мнению блогера с «Хабра», владелец аккаунта «ВКонтакте» «автоматически» передаёт данные всему холдингу, но в соцсети утверждают, что без участия пользователя ничего не произойдёт.

57 57 комментариев
3071 просмотров

Из обновлённой политики VK — так теперь называется Mail.ru Group — следует, что персональные данные пользователей «ВКонтакте», использующих единую учётную запись VK Connect/VK ID, станут передаваться сервисам всей экосистемы холдинга. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра».

Пользователь «Хабра» счёл, что ответственность за обработку персональных данных пользователей перешла «из рук администрации соцсети в руки администрации VK».

Как итог: Mail.ru Group не просто сделала ребрендинг [...], она забрала себе данные всех пользователей «ВКонтакте» для собственных нужд, чтобы продвигать и наполнять свои сервисы [...] за счёт пользовательской базы «ВКонтакте», используя любые данные, какие захочет.

Dadanobel
пользователь «Хабра»

Как VK (экс-Mail.ru Group) теперь собирает данные

Единая учётная запись VK Connect работает с июня 2020 года. Сервис объединяет настройки учётных записей в сервисах холдинга (от «Ситимобила» до Delivery Club), а также позволяет привязать банковскую карту и управлять платными подписками, например, на «VK Музыку» (бывший Boom).

В правилах теперь сказано, что при регистрации в VK Connect пользователь соглашается, что администрация сайта будет передавать его персональные данные другим сервисам, входящим в «Экосистему VK».

Экосистема собирает:

  • данные, указанные при регистрации во «ВКонтакте» (имя, фамилия, дата рождения, пол, номер мобильного телефона);
  • дополнительные сведения, которые запрашивают сервисы компании;
  • «если необходимо» — копия паспорта или другого удостоверяющего личность документа;
  • данные о технических устройствах (IP-адрес хоста, операционная система, информация о браузере, географическое положение, время визита, информация о согласии, интернет-провайдер, а также ваше поведение при навигации и дальнейшие действия в экосистеме);
  • данные о местоположении;
  • информация, созданная при размещении запросов в Службу поддержки;
  • данные, полученные «в результате поведенческих действий в экосистеме» (дата и время использования сервисов, история поисковых запросов, данные о покупках, отметки «Нравится» и предпочтения, контакты из телефонной книги);
  • информация, полученная в результате действий других пользователей.

Правила касаются как уже существующих сервисов в экосистеме, так и тех, что создадут в будущем. Последние смогут точно так же собирать, хранить, систематизировать и использовать пользовательскую информацию. Это следует из пункта 2.2. политики конфиденциальности.

В «Экосистему VK» интегрировано 26 сервисов, среди которых — приложение для знакомств Mamba, голосовой помощник «Маруся», сервис заказа такси «Ситимобил» и социальная сеть «Одноклассники».

Из правил следует, что данные пользователя из одного сервиса могут сопоставить и связать с другой информацией из инструментов экосистемы — например, контактными данными, возрастом и полом.

Пункт 3.9 пользовательского соглашения и пункты 4.2., 4.3 политики конфиденциальности подчёркивают, что компания может собирать и использовать данные пользователей одних сервисов в любых других инструментах экосистемы.

Что ответила «ВКонтакте» на претензии из рунета

Пользователи «ВКонтакте» начнут передавать персональные данные другим сервисам экосистемы VK только в тот момент, когда начнут ими пользоваться, пояснили TJ в пресс-службе соцсети.

Использование единой учётной записи VK ID не предполагает передачи каких-либо данных в сервисы экосистемы без участия пользователя: это происходит только после активного решения начать пользоваться определённым сервисом.

Если человек не заходит в другие приложения экосистемы с помощью VK ID, а посещает исключительно «ВКонтакте» (или любой другой отдельный продукт), его персональные данные не будут использоваться в остальных сервисах.

пресс-служба «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» акцентировали внимание на том, что в личном кабинете VK ID можно отозвать согласие на использование данных в любом из приложений, в которые совершён вход. Проверка TJ показала, что просто так отозвать согласие нельзя — придётся полностью «отключить сервис» от учётной записи.

«ВКонтакте» объясняет внедрение единой учётной записи развитием экосистемы и отмечает, что возможность обмена данными между всеми сервисами внутри неё стала индустриальным стандартом.

Он [стандарт IT-рынка — прим. TJ] появился для удобства пользователей: бесшовного входа, релевантных рекомендаций, отсутствия необходимости заполнять одинаковые графы с информацией о себе и принимать типичные пользовательские соглашения в каждом приложении одной и той же компании.

пресс-служба «ВКонтакте»

12 октября холдинг Mail.ru Group переименовался в VK и запустил «экосистему VK». Компания провела ребрендинг некоторых сервисов, например, Boom стал «VK Музыкой», а Юла — «VK Объявлениями». Все новые продукты будут создаваться под брендом VK, а название «ВКонтакте» сохранится как бренд соцсети.

В посте с претензиями пользователь «Хабра» вспомнил скандал вокруг WhatsApp, который в январе объявил об обновлении политики конфиденциальности. Компания включила в неё обмен данными с «материнской» Facebook. На этом фоне многие начали переходить в конкурирующие приложения, например, Signal и Telegram. После возмущения пользователей WhatsApp отложил на три месяца введение новой политики, а в мае заявил, что не будет ограничивать работу аккаунтов, которые откажутся принимать соглашение.

#новости #вконтакте #mailrugroup

57 57 комментариев
15
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57 комментариев
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Artem Glazov

Господи да почему вы до сих пор пользуетесь этой хуетой?

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29
Zero-one-one

Ну наверно потому что вк пользуется чуть ли не половина России?

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7
некипишуй

а если половина России прыгнет с моста, ты тоже прыгнешь?

Ответить
3
имя и фамилия

многие в России пользуются твиттером и фейсбуком, а это тоже самое что добровольно засунуть себе швабру в задницу, подумой

Ответить
3
Британский Никита

Метафорически мы все уже прыгнули

Ответить
0
Zero-one-one

Да

Ответить
0
Иван Белов

Лично я только ради мемов, последняя переписка была в 2020

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0
Асем

Объяснительную ему ещё напиши.

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16

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Разумный жар

Тебя ебет?

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0
Простой ключ

А мемы из 2009

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1
Строгий шар

С такой риторикой можно подойти к большинству вопросов касающихся каждого жителя нации. Перефразируя, господина: господи да почему вы до сих пор живете в этой хуете?

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2
Популярный бас

В «Экосистему VK» интегрировано 26 сервисов

Сервис товарища майора будет не отключаемым. При настойчивых попытках отключить - приезжает сам майор ред.

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10
Неведомый Филипп

свежо

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–1
Популярный бас

Как твои заявы ментам на тж

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1
Неведомый Филипп

уже во множественном числе? Какая связь?

Ответить
0
Строгий шар

Свежесть белья заслуга твоя?

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0
Грамотный кофе

Ну может хоть Усманов вернёт стену

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4
Alex Jake

Усманов кажись не шарит, что происходит. Ему менеджеры похоже по ушам проехались, что вконтакте бьёт рекорды по посещаемости и скоро потеснит фейсбук, рассказали сказок про то, что объединив экосистему вокруг "VK" у всей корпорации будет огромный буст. А по факту, складывается впечатление что вышел просто жирнючий маркетинговый провал. Заодно ещё и все узнали про "экосистему мэйла", какие продукты теперь обходить стороной. ред.

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7
Британский Никита

Все они понимают.
Сейчас соревнуются - кто станет российским baido (Яндекс, Сбер или Мэйл).
Затем в планах - убрать иностранные альтернативы и сделать одну из компаний монополистом. ред.

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1
Zero-one-one

Сейчас встану и начну

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0
Alex Jake

@Никита Лихачёв ну завязывай делать вид, что тебе нравится работать в мэйле, ой т.е. теперь в вк. Возвращайся лучше VKomitet!

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3
Любой магнит

ответственность за обработку персональных данных пользователей перешла «из рук администрации соцсети в руки администрации VK».

Очко и ПД пользователей перешли в зрительный зал

Ответить
2
ouxen

Не зрительный зал обычно губит

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1
Полицейский томагавк_два

Правильно, чё. IT гиганты зарабатывают на пользовательских данных, чем данные полнее, тем эффективнее можно монетизироваться)

Ответить
2
Ваша Закладко

вксё смерджат

Ответить
0
1 2

"12 октября холдинг Mail.ru Group переименовался в VK и запустил «экосистему VK». Компания провела ребрендинг некоторых сервисов, например, Boom стал «VK Музыкой», а Юла — «VK Объявлениями». Все новые продукты будут создаваться под брендом VK"

Бля, ещё одни. Ждём VK еду, VK такси, VK хуемаë

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0
Nick Rosenberg

VKандалы VKазимат VKутузку

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1
Актерский татарин

Это то норм, вполне удобно.

Ответить
0
1 2

Думаю ты прав. Удобнее будет доджить их продукцию. Как марка качества, но наоборот)

Ответить
2
Полицейский томагавк_два

VK банк

Ответить
0
123

Так такси и еда вроде уже

Ответить
0
Актерский татарин

Из сервисов мэйла пользуюсь только почтой, которой уже фиг знает сколько лет. И то это уже почта для всякой фигни. Зачем вообще ими пользоваться? Репутация хуже яндексовской.

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1
Усталый ящик

но в соцсети утверждают, что без участия пользователя ничего не произойдёт

Нажал любую кнопку — произошло.

Ответить
1
Maxim Makoldin

Как будто раньше было иначе. Все рекламные сервисы мейла знали все о пользователях всех сервисов. То то можно было таргетировать рекламу на людей, кто часто пользуется каршером или такси или заказывает еду в премиальных ресторанах.
У Яндекса и без пользовательских соглашений с этим все отлично.

Ответить
1
ouxen

А толку? Эти все данные бесполезный чемодан без ручки

Ответить
0
Maxim Makoldin

Ну да, без ручки, особенно после мэтчинга с данными телефонных операторов. Всю жизнь под впном в режиме инкогнито тяжко жить. Особенно в мир, когда куки научились связывать.

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0
ouxen

В какую еще нахуй экосистему

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1
Должностной теркин30см

Хорошо, что давным давно удалился с этой помойки

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0
Должностной теркин30см

а то раскроют мою личность, узнаюи номер телефона и пизда спецслужбе нахуй

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0
ouxen

Это ты так думаешь

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0
Должностной теркин30см

Это ты так думаешь

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0
Простой ключ

Обои

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0
Строгий шар

Спасибо, что держишь в курсе

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0
некипишуй

данные попадут к мусорам, это все что надо знать

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0
Должностной теркин30см

а то у них нет

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0
некипишуй

вот по этому и есть

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1
ну и в чем он не прав

паша, верни стену...

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0
Лишний космос

Да пахуй хоспаде, дарю

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0
Администратор Аккаунта
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0
Зеленый пистолет

ред.

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0
Нижний интернет

Не так.

Данные из «ВКонтакте» с VK Connect попадут куда надо.

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0
ouxen

Типичные пользовательские соглашения?!

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0
Nick Rosenberg

Mail.ru Group с ребрендингом изменила пользовательские правила: данные из «ВКонтакте» с VK Connect попадут в экосистему МВД ред.

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0
Простой ключ

Иногда не до пользовательских соглашений

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0
Danil Oputin

Как хорошо, что у меня через месяц страница окончательно удалится (надеюсь)

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0
Федя Прозоров

Вот никогда такого не было, но ВК (бывший Мэйлсру групп) копирует Фейсбук

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0
Maus Colt

Продам вк айди 4х знак :( ред.

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