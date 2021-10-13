Ранее соцсеть ограничивала доступ к сообщением с упоминанием фамилии «Хохлов».

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Facebook заблокировала пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова, написавшего про расписанную под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а» госкорпорации Роскосмос. Об этом блогер cообщил в фейсбуке.

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Егоров опубликовал скриншоты уведомления от Facebook. В сообщении сказано, что его пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений. Соцсеть скрыла публикацию от других пользователей и добавила на неё пометку «ненависть».

Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»! Виталий Егоров блогер

В сентябре Facebook блокировала посты с упоминанием фамилии «Хохлов» — соцсеть расценивает её как «пренебрежительное название представителей украинской нации». Экс-футболист сборной России подал на компанию в суд. Публикации со словом «хохлы» Facebook блокирует минимум с 2015 года.