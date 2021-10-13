Facebook заблокировала пост блогера из-за слова «хохлома» — его посчитали «оскорблением» Статьи редакции
Ранее соцсеть ограничивала доступ к сообщением с упоминанием фамилии «Хохлов».
Facebook заблокировала пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова, написавшего про расписанную под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а» госкорпорации Роскосмос. Об этом блогер cообщил в фейсбуке.
Егоров опубликовал скриншоты уведомления от Facebook. В сообщении сказано, что его пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений. Соцсеть скрыла публикацию от других пользователей и добавила на неё пометку «ненависть».
В сентябре Facebook блокировала посты с упоминанием фамилии «Хохлов» — соцсеть расценивает её как «пренебрежительное название представителей украинской нации». Экс-футболист сборной России подал на компанию в суд. Публикации со словом «хохлы» Facebook блокирует минимум с 2015 года.
12 октября Роскосмос украсила ракету-носитель «Союз-2.1а» хохломой и специальной надписью. Это сделали в честь 800-летия Нижнего Новгорода. По мнению главы Роскорпорации Дмитрия Рогозина, роспись прорекламирует мастеров, сохраняющих русские традиции, и поможет развитию внутреннего туризма в России.
Жил да был Ванька Хохлов. Зарабатывал себе на жизнь хохломой, собирал по полям хохлатку, да куриц хохлатых держал. Любил он встать по утру, заварить чаю, да сыр хохланд на хлеб намазать.
Выйдет он во двор кур кормить, а те выпорхнут из курятника, нахохлятся, а Ванька как начнет хохотать. Вот такая вот хохма
@Вахтёр тут бан
@Киборг помноженный на вечность
Поясни за хохлому