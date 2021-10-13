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Новости
Яна Ломакина

Facebook заблокировала пост блогера из-за слова «хохлома» — его посчитали «оскорблением» Статьи редакции

Ранее соцсеть ограничивала доступ к сообщением с упоминанием фамилии «Хохлов».

49 49 комментариев
1660 просмотров

Facebook заблокировала пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова, написавшего про расписанную под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а» госкорпорации Роскосмос. Об этом блогер cообщил в фейсбуке.

Егоров опубликовал скриншоты уведомления от Facebook. В сообщении сказано, что его пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений. Соцсеть скрыла публикацию от других пользователей и добавила на неё пометку «ненависть».

Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!

Виталий Егоров
блогер

В сентябре Facebook блокировала посты с упоминанием фамилии «Хохлов» — соцсеть расценивает её как «пренебрежительное название представителей украинской нации». Экс-футболист сборной России подал на компанию в суд. Публикации со словом «хохлы» Facebook блокирует минимум с 2015 года.

12 октября Роскосмос украсила ракету-носитель «Союз-2.1а» хохломой и специальной надписью. Это сделали в честь 800-летия Нижнего Новгорода. По мнению главы Роскорпорации Дмитрия Рогозина, роспись прорекламирует мастеров, сохраняющих русские традиции, и поможет развитию внутреннего туризма в России.

#новости #facebook #соцсети

49 49 комментариев
22
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Суровый танк88

А я говорил... ред.

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29
Оборонный щит

Когда покупать доллар?

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1
Оборонный щит

В 2007-м

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5
Владимир Филатов

А что если Хохлов напишет про хохлому для х*хлов?

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15
Полицейский томагавк_два
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22
Владимир Филатов

Хохлов, жадно поедая сыр Хохланд, пишет хохлому для х*хлов, приговаривая при этом "Хенде хох".

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6
Владислав Васильев
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3
Владислав Васильев

Жил да был Ванька Хохлов. Зарабатывал себе на жизнь хохломой, собирал по полям хохлатку, да куриц хохлатых держал. Любил он встать по утру, заварить чаю, да сыр хохланд на хлеб намазать.
Выйдет он во двор кур кормить, а те выпорхнут из курятника, нахохлятся, а Ванька как начнет хохотать. Вот такая вот хохма

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3
Владимир Филатов

круто!

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0
Товарищ Колбасный

А если набрать "google" в Goolge, можно сломать интернет.

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1
Кхалиси Бот

А что если Хохлов няпишет пьо хохвому для х*хлов?

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0
Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 83%

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2
Должностной теркин30см

@Вахтёр тут бан

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1
Оборонный щит

Готово, три года по пункту Б398(ж)

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0
Антигравитационный торт
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0
Должностной теркин30см

@Кхалиси Бот

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–1
Должностной теркин30см

Как долго пользователи TJ будут терпеть хохлому????

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7
Smaug The Terrible

Хохлому забыли спросить

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3
Должностной теркин30см
Ответить
4
Smaug The Terrible

Ну это бан

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1
Любой магнит

Ахаха

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5
ouxen

Что ты делаешь, прекрати

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1
Трансгендолёт

Очередная победа модерации фсбука над здравым смыслом

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4
Красивый Мурод

Вроде очевидно, что просто сработал автоматический фильтр.

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0
Трансгендолёт

Автоматическая победа.

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1
Дружеский татарин

А вы нахуя зацензурили

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4
Максим Грандов

Чтобы тж не заблокировали

Ответить
0
Полицейский томагавк_два
Ответить
0
Плотный

Фейсбучный нейровахтер обезумел. Сумеешь ли ты совладать с ним?

Ответить
4
Верховный магнит

Хохлома и хохлопа

Ответить
2
Кирилл Вселенский

@Вахтёр перенемай передовой опыт

Ответить
2
Официальный Мика

@Киборг помноженный на вечность
Поясни за хохлому

Ответить
1
Поразительный цветок

А мы тут причем?

Ответить
0
Плохой томагавк_два

При всём

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0
Поразительный цветок

тогда плачь

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0
Плохой томагавк_два

Это ты плачь.
Я сегодня пил морщинскую воду и узнаю многое о современных украинцах. Скоро узнаю всю правду и она тебе не понравится

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0
Иван Антошкин

Больше заинтересовало, что в 90-е рисовали рекламу на ракетах. Нигде такой инфы не нашел

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1
Максим Мышкин

тоже хочется взглянуть

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0
Душевный бокал

Еженедельная юмористическая рубрика «Facebook заблокировала из-за...» ред.

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0
Smaug The Terrible

У кого-то хохлОма головного мозга

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0
Danil Oputin

НЕНАВИСТЬ

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0
Плохой томагавк_два

Когда тут будут блокировать за хохлому?

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0
ouxen

Давно пора!

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0
ouxen

Когла будет забанена страница хохланда?!

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0
Красивый Мурод

Вот поэтому Фейсбук и сделал белый список для знаменитостей, чтобы их автоматически не банили неправильно сработавшие фильтры, и они не рассказывали об этом на огромную аудиторию, портя репутацию Фейсбука из-за фигни.

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0
Alex Fielding

"Гайдай какой-то" (с)

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0
Alexander Personazhe

А может, Фейсбук посчитал оскорбительной саму идею расписывать таким образом космическую ракету?

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0
Полицейский томагавк_два

Вижу это как типичный русофобский сговор: Маск-Безос-Цукерберг

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0
Arthur Sergeev

Faceпук. Такая свобода слова в США.

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0
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