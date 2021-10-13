Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":852,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=852&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=1fe6a68ccf8af649f9cb7846c377dcd641062643abe1b4c70b33d470cd1db683","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Американка взломала систему управления полётами и допустила ко взлёту сломанные самолёты, чтобы отомстить бывшему Статьи редакции

26-летнюю Лорен Лайд обвинили во взломе приложения лётной школы и подделке данных о технических характеристиках лётного транспорта.

35 35 комментариев
2718 просмотров
Самолёт лётной школы Melbourne Flight Training

В январе 2021 года генеральный директор лётной школы Melbourne Flight Training во Флориде Дэрек Фэллон обратился в полицию из-за того, что неизвестный отредактировал данные в приложении Flight Circle, которое школа использует для отслеживания самолётов в небе. Он удалил всю информацию о технических характеристиках и неисправностях самолётов.

Самолёты, которые, возможно, были неисправны и небезопасны, намеренно «сделали пригодными» для полётов. Эта ситуация могла поставить под угрозу человеческие жизни.

Дерек Фэллон
генеральный директор лётной школы Melbourne Flight Training

Полиции удалось выяснить, что записи в приложении подделал человек, который вошёл в систему с логином и паролем нынешнего оператора по полётам. Затем следователи установили IP-адрес, и почту, привязанную к учётной записи. Они принадлежали бывшим работникам школы, семье Лайд.

Лорен Лайд раньше работала в лётной школе оператором по полётам. Она ушла с работы в 2019 году, после того как директор школы и на тот момент её парень уволил её отца. Полицейские выяснили, что все данные изменила Лорейн, а её отец заявил, отношения с Фэллоном довели его дочь.

Фэллон спал с ней, манипулировал и лгал ей. Она не могла дождаться, чтобы уйти оттуда. Она разозлилась на директора, когда он уволил меня. Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла.

Хэмптон Лайд
отец Лорен

Местный телеканал News Channel 8 сообщил, что Лорен Лайд арестовали и обвинили в мошенничестве с использованием компьютера и в двух несанкционированных входах в систему лётной школы.

#новости #сша

35 35 комментариев
13
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 35, "likes": 13, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 454629, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 Oct 2021 16:10:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Рпош Ашршщ

Полюбому в этой истории спермобак виноват, иначе и быть не могло

Ответить
26
марат котляров

Ну так её и обвинили

Ответить
10
Павел Фролов

Зачем тогда писать как плохо он к ней относился? Какое это имеет отношение к ее преступлению?

Ответить
7
Красивый Мурод

Мотив, не?

Ответить
2
Павел Фролов

Мотив - месть, не?)

Ответить
2
Красивый Мурод

Ну вот и объясняется за что месть

Ответить
1
Павел Фролов

Ну да, слова отца подсудимой уж точно составят все точки над "Ё"

Ответить
1
Красивый Мурод

Так ты же говорил что не надо писать ничего не имеющего непосредственного отношения к преступлению. А теперь этого оказывается слишком мало, надо ещё больше, чтобы полностью разобраться в ситуации. Определись уже, Павел Фролов.

Ответить
4
Павел Фролов
Ответить
1
Красивый Мурод
Ответить
4
марат котляров

Вы из России

Ответить
0
Павел Фролов

Я вот даже не понял, комплимент это, оскорбление или угроза?

Ответить
0
марат котляров

Точно из России

Ответить
0
Павел Фролов

Следы запутаны, выключил VPN и пошел есть сало, играть в нарды и считать шекели

Ответить
0
Alexander Personazhe

Издевательство.

Ответить
0
Павел Морозов

Мужик виноват в том, что довёл до такого, наверняка ещё и абьюзер

Ответить
2
Petr

Ужасно. Еще и спал с ней. Ужасужасужас

Ответить
0
Ху Эмай

Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла

Могли бы уж проявить сочувствие и позволить ей убить пару человек

Ответить
26
Красивый Мурод

Ну существуют же вещи, смягчающие вину. Не оправдывающие и снимающие ответственность, но позволяющие дать чуть менее жёсткое наказание.

Ответить
1
Задумчивой Кот

Ебанашка вроде не медицинский диагноз, стало быть юр. силы не имеет

Ответить
7
Красивый Мурод

Твои слова содержат ложную пресуппозицию - не только медицинский диагноз может выступать смягчающим обстоятельством.

Ответить
2
Задумчивой Кот

Ну мои юридические познания ограничены, тем боле в американском праве.

Ответить
1
Павел Морозов

Жаль девочку

Ответить
3
Corbyan

взломала

человек, который вошёл в систему с логином и паролем

Кликбейт такой кликбейт

Ответить
11
Tellst
Ответить
8
Трансгендолёт

А почему покушения на убийство ей не инкриминировали?

Ответить
5
Виктор Ганелес

Кстати, да

Ответить
0
Alexander Personazhe

её отец заявил, отношения с Фэллоном довели его дочь

Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла.

Он её изводил, и поэтому она решила подвергнуть риску жизни посторонних людей. Всё логично. Оправдана.

Ответить
2
Emile Zäkiev

Фэллон спал с ней, манипулировал и лгал ей. Она не могла дождаться, чтобы уйти оттуда. Она разозлилась на директора, когда он уволил меня. Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла.

это всё меняет, в этой истории уже непонятно, кто хороший а кто плохой

Ответить
1
конгруэ́нтный

у баб нет тормозов когда доходит до жестокости

Ответить
1
Последствия Диморфизма

Взломала, карл

Ответить
0
социальныирудимент

/ ред.

Ответить
0
Любой магнит

Ой бедняжка

Ответить
0
Untiy

Фэллон спал с ней

Ну и мразь же он. Отвратительно

Ответить
0
IHate Snoflakes

Вот что бывает, когда сотрудников набирают не по принципу профессионалищма, а по расово-гендерным квотам. Это я о дырявости взломаного приложения

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null