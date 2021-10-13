26-летнюю Лорен Лайд обвинили во взломе приложения лётной школы и подделке данных о технических характеристиках лётного транспорта.

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Самолёт лётной школы Melbourne Flight Training

В январе 2021 года генеральный директор лётной школы Melbourne Flight Training во Флориде Дэрек Фэллон обратился в полицию из-за того, что неизвестный отредактировал данные в приложении Flight Circle, которое школа использует для отслеживания самолётов в небе. Он удалил всю информацию о технических характеристиках и неисправностях самолётов.

Самолёты, которые, возможно, были неисправны и небезопасны, намеренно «сделали пригодными» для полётов. Эта ситуация могла поставить под угрозу человеческие жизни.

Дерек Фэллон

генеральный директор лётной школы Melbourne Flight Training



Полиции удалось выяснить, что записи в приложении подделал человек, который вошёл в систему с логином и паролем нынешнего оператора по полётам. Затем следователи установили IP-адрес, и почту, привязанную к учётной записи. Они принадлежали бывшим работникам школы, семье Лайд.

Лорен Лайд раньше работала в лётной школе оператором по полётам. Она ушла с работы в 2019 году, после того как директор школы и на тот момент её парень уволил её отца. Полицейские выяснили, что все данные изменила Лорейн, а её отец заявил, отношения с Фэллоном довели его дочь.

Фэллон спал с ней, манипулировал и лгал ей. Она не могла дождаться, чтобы уйти оттуда. Она разозлилась на директора, когда он уволил меня. Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла.

Хэмптон Лайд

отец Лорен

