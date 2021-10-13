Ему было 85 лет.

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Кадр из видеинтервью 2020 года

О смерти Брюханова сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС в фейсбуке. Коллектив предприятия выразил соболезнования родственникам погибшего.

Виктор Брюханов был первым директором станции с 1970 года. После аварии в 1986 году его назначили заместителем начальника производственно-технического отдела ЧАЭС. Должность он занимал до июля 1987 года.

После за «крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями» его исключили из рядов КПСС и приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего типа.

Фото пресс-службы Чернобыльской АЭС

Из тюрьмы Брюханов вышел в 1991 году и поехал в Чернобыль, где ему предложили место начальником техотдела. В 1995 году министр энергетики Украины Алексей Макушин пригласил его на должность заместителя начальника объединения «Интерэнерго». Брюханов занимался договорами на поставку электроэнергии за границу, побывал в командировках в Венгрии, Японии и Германии. Вышел на пенсию только в 72 года из-за ухудшающегося зрения.