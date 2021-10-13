Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил ей во время катастрофы Статьи редакции
Ему было 85 лет.
О смерти Брюханова сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС в фейсбуке. Коллектив предприятия выразил соболезнования родственникам погибшего.
Виктор Брюханов был первым директором станции с 1970 года. После аварии в 1986 году его назначили заместителем начальника производственно-технического отдела ЧАЭС. Должность он занимал до июля 1987 года.
После за «крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями» его исключили из рядов КПСС и приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего типа.
Из тюрьмы Брюханов вышел в 1991 году и поехал в Чернобыль, где ему предложили место начальником техотдела. В 1995 году министр энергетики Украины Алексей Макушин пригласил его на должность заместителя начальника объединения «Интерэнерго». Брюханов занимался договорами на поставку электроэнергии за границу, побывал в командировках в Венгрии, Японии и Германии. Вышел на пенсию только в 72 года из-за ухудшающегося зрения.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, тогда из Припяти эвакуировали всё 50-тысячное население. Один из атомных реакторов полностью разрушился, в результате трагедии в первый месяц умер 31 человек. В последующие скончались ещё от 60 до 80 человек, а более 130 столкнулись с лучевой болезнью.
Джим Ботан (Октябрь 1974 — Март 1975) [TV]
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Его вины там вообще нет, персонал сделали крайними - надо же было кого-то осудить.
Реактор РБМК был спректирован потенциально опасным (из экономических соображений), опасные режимы работы в регламенте прописаны не были. Аналогияный случай почти произошел до этого на ЛАЭС, но там повезло - масштаб аварии был меньше. После этого разобрались, но из экономических соображений решили проводить работы по модернизации не срочно, а когда придет срок планового капремонта. До персонала особенности не довели. В итоге реактор взорвался при попытке штатного завершения работы. Все ссылки на эксперимент и прочие - просто попытки свалить вину на персонал - эти эксперименты по регламенту проводились на каждой станции такого типа и ничего там особенного не было.
дичь он не творил - поднимал мощность штатными средствами, стержни вынули - рассчитывая, совершенно справедливо, что если их ввести в реактор (нажав на кнопку АЗ-5, да) он остановится. Однако при вводе стержней он вместо того чтобы остановится - взорвался (на ЛАЭС в такой же ситуации разогрев и разрушение каналов было локальным). Эта особенность до персонала не была доведена.
Ага, разгоняли реактор с малым ОЗР вынув почти все стержни, чего они прекрасно понимали, ибо физики ядерщики и это было запрещено. А когда ОЗР перестал быть малым пошел быстрый разгон. И да кнопочку они жмякнули поздно, было бы это раньше, данный эффект к общему ускорению роли бы не сыграл, но увы он оказался последней каплей.
Регламент не запрещал работу с малым ОЗР (должен был, да). ОЗР - рассчетный параметр, ЭВМ СКАЛА егорасчитывала в течении 10-15 минут, выдавала распечатку в другом зале, за ней надо было сбегать - поэтому использовать его для управления было невозможно. Малым он быть не переставал, быстрый разгон не шел - нет свидетельств этого на записи, нет физических причин. Взрыв произошел примерно на 7 секунде после нажатия АЗ-5 - как раз когда графитовые вытеснители дошли до нижней части реактора (шли бы быстрее - может и проскочили бы).
Если бы не спешили и опускали стержни по одному - ничего бы не случилось, но кто ж знал. Вернее, знали те, кто расследовал аварию на ЛАЭС, но до персонала не довели.
и это было запрещено
кем или чем? новой редакцией регламента после 26 апреля 1986 года?
Подсчёта параметра ОЗР в реальном времени не было, более того, существовавший на тот момент времени способ расчёта завышал значение ОЗР. Кнопка АЗ-5 должна была заглушить реактор, реактор должен быть спроектирован так, но вместо этого получили взрыв. Неисследование всех режимов реактора разработчиком стало причиной катастрофы.
Из Медиазоны:
— В какой части обвинения Вы признаете себя виновным? Уточните свою позицию. Конкретно, — просил председательствующий судья Бризе.
— Во-первых, по двум-трем ГЦН (главным циркуляционным насосам — МЗ) расход превышал 7 тысяч кубометров в час; во-вторых — опоздание с нажатием кнопки АЗ-5 (аварийной защиты — МЗ). Третье — не стал говорить повысить мощность до 700 мегаватт после провала. Четвертое — по запасу реактивности меньше 15-ти стержней на момент сброса. Все это я могу пояснить.
Сам Акимов признает запаздалое нажатие АЗ-5 и извлечение стержней сверх допустимого количества.
И про штатное нажатие АЗ-5 хотелось бы каких-то ссылок. Не встречал, чтобы это входило в испытание. Нажатие с пульта АЗ-5 везде описывается именно предотвращением развивающейся аварийной ситуации
Были отключены защитные системы, которые по регламенту не должны отключаться во время работы реакторы (если бы они, как раз, сработали - то никакой аварии не было бы), были нарушены эксплуатационные нормы, прописанные в регламенте, опять-таки. Регламент был написан таким образом, что бы скрыть явные (официально впоследствии признанные) недостатки реактора. Т.е. в инструкции сказано "так не делай", но не сказано почему. Особо умные эксплуатанты станции решили, что раз не сказано почему - значит так можно. Ну и собственно нашла коса на камень. Виноваты тут все - и чересчур умное руководство станции, которое из-за сжатых сроков решило нарушить техрегламент и проектировщики, заведо спроектировавшие потенциально опасный ректор (просто ограничив опасные режимы работы отключаемой автоматикой) и МинАтом, который решил, что "все нормально, просто в инструкции напишем, что так делать ай-яй-яй", а про опасность некоторых режимов работы решили не писать. Т.е. сработал эффект снежного кома. Можно сказать, что руководство станции не виновато лишь только в той степени, что инструкция к станции была написана крайне размыто по политическим причинам, однако если написано "не трогай" в инструкции к АЭС - вопрос (не риторический): зачем ты туда лезешь? Виноваты все. Вся система сработала так, что бы авария произошла, если бы хотя бы один элемент в системе сработал как надо - никакой аварии не было бы. Проблема была в том, что на каждом этапе были допущены критические ошибки, усугублённые давлением МинАтома по срокам проведения эксперимента. Тут винить кого-то одного будет крайне несправедливо изначально. ред.
Почитай хотя бы для начала "Чернобыльская тетрадь" Медведева, где он проинтервьюировал максимально возможное количество участников аварии (не успел только тех, кто уже умер к моменту написания книги). У ЧАЭС была компьютерная система, с которой было необходимо согласовывать действия, она выдала предупреждение об опасном режиме работы, в который переходит станция, но её тупо отключили. Далее, по регламенту - эксперимент должен был проводиться на большей мощности, чем он проводился в итоге, но из-за сжатых сроков на это наплевали, ну и так далее. Книга есть в общем доступе, прежде чем спорить, начитавшись википедии, почитай хотя бы, что сами инженеры станции и обслуживающий персонал говорят. Там была явная вина руководства станции, причём сам персонал руководство многократно предупреждал, но сдался под натиском. Но виновато было далеко только не одно руководство станции, виноваты были все - от проектировщиков, до чиновников давших добро на строительство заранее дефектного реактора.