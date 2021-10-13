Facebook защитит общественных деятелей от домогательств и буллинга. Компания обновила политику против преследования Статьи редакции
Также платформа начнёт защищать оппозиционеров от скоординированных атак с провластных аккаунтов.
В Национальный день предотвращения издевательств США Facebook объявил об обновлении политики против буллинга на своей платформе. Компания планирует обеспечить большую безопасность для тех, кто «стал известен неспециально», — журналистов и правозащитников.
Среди изменений:
- Борьба с скоординированным массовыми «нападениями»на определённых людей. Даже если контент не нарушает правила Facebook, но направлен на «особо уязвимых» пользователей, например, жертв трагедий, его удалят. Аккаунты, с которых неоднократно проводились «атаки», заблокируют.
- Борьба с провластными организациями, которые координируются для массовой публикации комментариев под постами оппозиционеров. Как заявили в Facebook, они «работают вместе, чтобы преследовать людей или заставить их замолчать».
- Компания начнёт удалять «серьёзный сексуализированный контент»; группы, направленные на сексуализацию; унижающие фотографии с фотошопом; физические описания, опубликованные в аккаунте другого пользователя, и контент, показывающий физические процессы, если эти виды информации направлены на общественных деятелей.
- Facebook пообещал также рассматривать личность конкретного человека при принятии решения об удалении сексуально унижающих комментариев. Компания отметила, что слава может прийти к человек не в результате его действий, что «увеличивает риск издевательств и домогательств, особенно если это женщина, темнокожий или представитель ЛГБТ-сообщества».
При разработке этих обновлений Facebook консультировался с организациями, которые защищают свободы слова, и экспертами по правам человека. Компания пообещала и дальше дорабатывать свою политику, направленную на предотвращение преследований в интернете.
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