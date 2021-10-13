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Новости
Sasha Shambilova

Facebook защитит общественных деятелей от домогательств и буллинга. Компания обновила политику против преследования Статьи редакции

Также платформа начнёт защищать оппозиционеров от скоординированных атак с провластных аккаунтов.

В Национальный день предотвращения издевательств США Facebook объявил об обновлении политики против буллинга на своей платформе. Компания планирует обеспечить большую безопасность для тех, кто «стал известен неспециально», — журналистов и правозащитников.

Среди изменений:

  • Борьба с скоординированным массовыми «нападениями»на определённых людей. Даже если контент не нарушает правила Facebook, но направлен на «особо уязвимых» пользователей, например, жертв трагедий, его удалят. Аккаунты, с которых неоднократно проводились «атаки», заблокируют.
  • Борьба с провластными организациями, которые координируются для массовой публикации комментариев под постами оппозиционеров. Как заявили в Facebook, они «работают вместе, чтобы преследовать людей или заставить их замолчать».
  • Компания начнёт удалять «серьёзный сексуализированный контент»; группы, направленные на сексуализацию; унижающие фотографии с фотошопом; физические описания, опубликованные в аккаунте другого пользователя, и контент, показывающий физические процессы, если эти виды информации направлены на общественных деятелей.
  • Facebook пообещал также рассматривать личность конкретного человека при принятии решения об удалении сексуально унижающих комментариев. Компания отметила, что слава может прийти к человек не в результате его действий, что «увеличивает риск издевательств и домогательств, особенно если это женщина, темнокожий или представитель ЛГБТ-сообщества».

Теперь мы предложим больше защиты для общественных деятелей, в том числе журналистов и правозащитников, которые прославились невольно или благодаря своей работе. Мы защитим от вредного контента, который, например, ранжирует их по физической привлекательности.

Facebook

При разработке этих обновлений Facebook консультировался с организациями, которые защищают свободы слова, и экспертами по правам человека. Компания пообещала и дальше дорабатывать свою политику, направленную на предотвращение преследований в интернете.

#новости #facebook

585 просмотров
27 27 комментариев
11
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27 комментариев
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IHate Snoflakes

Эта компания, в которой из-за набора сотрудников не по профессионализму, а по расово-гендерным квотам, недавно наебнулись все приложения, и чей искусственный интеллект забанил челика за хохлому, ещё обещает кого-то защитить.?

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7
Трансгендолёт

Защитят снежинок от реального мира

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0
Прямой пёс_анон

Так как лучшая защита это нападение, забанят тебя.

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0
Парадный паркур

Хохлому пусть сначала защитят

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4
Строгий шар

Говорят, если в фэйсбуке написать: "футболист Хохлов начесал хохолок и нахохихлся напротив хохломы", то Цукерберк лично приедет тебе боксировать помидоры

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1

Комментарий удален

Трансгендолёт
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8

Комментарий удален

Прямой пёс_анон

Блин, из-за да-арийцев это метаиронично зашкаливающе

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0
AZP

@Вахтёр

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1
Русский кот

О, Кадашев, ты что ли?!

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0
Головной микрофон

Разве он такие пикси юзал?

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0
Русский кот

Стиль его

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0
Строгий шар

Компания пообещала и дальше дорабатывать свою политику, направленную на предотвращение преследований в интернете.
Т.е. они закрываются всетаки?

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2
Maus Colt

Трампа уже защитили

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2
Трансгендолёт

Вроде помыслы то чистые и прекрасные, но зная фсбук...

Фейсбук за все берется смело
Все превращается в говно

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1
Selfish Ledger

Это уже на телевизор похоже. Когда в одну сторону вещает и ты не контролируешь то что там показывают.

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1
имя и фамилия

а кто защитил трампа от буллинга фейсбука?

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1
Знаменитый корабль

ура, больше биг даты и аналитики

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0
Максим Шпилёв

В Национальный день предотвращения издевательств США

Хватит США над всеми издеваться!

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0
Строгий шар

Хочу сюда "серьёзный сексуализированный контент", пжалста 🍓

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0
Актерский татарин

Опять обосрутся. У них в этом направлении вечно говно какое-то выходит. ред.

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0
AZP

Уже и нахуй послать в Интернете никого нельзя будет?

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0
IHate Snoflakes

Запрещая людям высказываться, думая что этим можно оскорбить, леваки и прогрессивисты отбирают у других людей право оскорбиться и повозмущаться

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0
Andrew Sychev

Пытаются одной затычкой заткнуть все дырки

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0
Дмитрий Щёлоков

Facebook пообещал усилить цензуру

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0
Любой магнит

В Национальный день предотвращения издевательств США

У них праздник каждый день

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0
Малой Постарел

Хохлому тоже защитят?

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0
Vadim Zero

Все к чему прикасается Цукерберг превращается в гнусную парашу.

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0
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