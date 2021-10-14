Его планируют выпускать раз в месяц.

Скриншот TJ

Каждый выпуск журнала будет посвящён одной из технологий «Яндекса». «ТЕХНО» выпускают при поддержке издания «N+1». Об этом TJ сообщили в пресс-службе компании.

Материалы первого номера рассказывают о языковых моделях. Как отметили в «Яндексе», в этой области за год у них «случился настоящий прорыв»: компания запустила «Балабобу», обучила семейство языковых моделей YaLM и продолжает улучшать работы «Алисы». Выпуск можно послушать, компания запустила подскат «Технорадио».

В каждом номере также присутствует интерактив для читателей. В первом выпуске можно попробовать отличить тексты российских писателей от алгоритма, который им подражает, сгенерировать автоматический ответ на рабочие письма или поболтать с чат-ботом.