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Новости
Sasha Shambilova

«Яндекс» запустил онлайн-журнал о технологиях «ТЕХНО». Первый выпуск — о языковых моделях Статьи редакции

Его планируют выпускать раз в месяц.

Скриншот TJ

Каждый выпуск журнала будет посвящён одной из технологий «Яндекса». «ТЕХНО» выпускают при поддержке издания «N+1». Об этом TJ сообщили в пресс-службе компании.

Материалы первого номера рассказывают о языковых моделях. Как отметили в «Яндексе», в этой области за год у них «случился настоящий прорыв»: компания запустила «Балабобу», обучила семейство языковых моделей YaLM и продолжает улучшать работы «Алисы». Выпуск можно послушать, компания запустила подскат «Технорадио».

В каждом номере также присутствует интерактив для читателей. В первом выпуске можно попробовать отличить тексты российских писателей от алгоритма, который им подражает, сгенерировать автоматический ответ на рабочие письма или поболтать с чат-ботом.

#новости #яндекс

1582 просмотров
22 22 комментария
10
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22 комментария
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Бесконечный Кирилл

Яндекс-журнал, НАКАНЕЦТА АХАХА

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24
Vladic Samovar

ЯЖ

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2
Бесконечный Кирилл

Мать

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4
Бесконечный Кирилл

Программист

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0
Dear Mr. President

мать программиста

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0
Бесконечный Кирилл

счастливая женщина

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0
Ключевой якорь

Без контекстной рекламы. Яндекс, ты ли это? ред.

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5
Трансгендолёт

Если в материале нет рекламы, то значит весь материал реклама)

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13
Ключевой якорь

Недоработка, можно же смазать его контекстной прямо посередине текста (чего я и ожидал от них).

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3
Бесконечный Кирилл

Не взлетит. Ни один поклонник Яндекса даже не посмотрит на страницу, если она не завалена десятком блоков с РСЯ ред.

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1
Ключевой якорь

Одобрено ред.

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1
Бесконечный Кирилл

Классика. Фанат Яндекса

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0
Денис .

Што такое РСЯ, Зоибана?

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0
Бесконечный Кирилл

Рекламная сеть Яндекса - это эти ебаные бесконечные блоки с рекламой Яндекс-Директ на все яндексовских сайтах миллиардах сайтах в Рунете

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1
Незначительный хичхакер

Контекстная реклама на сайтах

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1
Предельный шар

УН

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0
Дежурный череп

короче реклама алисы

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4
Общий мангал

От товарища полковника

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4
Бесконечный Кирилл

В каждом номере также присутствует интерактив для читателей. В первом выпуске можно попробовать кликнуть в выдаче поиска Яндекса и не попасть по рекламе.

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3
Полный коктейль

выглядит, как дзен

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1
Полный коктейль

пахнет так же

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1
Бесконечный Кирилл

Да и на вкус

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