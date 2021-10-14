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Артём Мазанов

Group-IB: в сети стало в 30 раз больше сайтов, которые используют для кражи денег под видом фейковых свиданий Статьи редакции

В России схема Fake Date появилась в 2018 году, но развилась в 2020-2021 годах. По данным Group-IB, одна группировка заработала 18 млн рублей за год.

За последние три года схему фейковых свиданий начали использовать как минимум 22 преступные группы, выручка одной из них за год составила более 18 миллионов рублей при семи тысячах транзакций. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Group-IB.

Схема выглядит так: пользователь знакомится в интернете с девушкой, она предлагать перейти общаться в мессенджер и приглашает там на свидание. Девушка говорит, что у неё есть билет на мероприятие, показывает QR-код и предлагает мужчине купить место рядом. Она скидывает ссылку на сайт для покупки билета, который оказывается мошенническим.

В 2021 году мошенники чаще всего предлагали купить билеты в театры и стендап-шоу (60%), менее популярные локации — фейковые рестораны, SPA и кальянные (35%).

Group-IB заявила, что за последние три года число доменов фейковых сайтов, которые используются для кражи денег под видом подставных свиданий, увеличилось в 30 раз: в 2019 году их было 25, в 2021 – уже более 700.

Во время исследования специалисты обнаружили связь доменных имён с ресурсами из другой популярной схемы обмана — «Курьер» (или «Мамонт»). Там пользователи теряют деньги при оплате на фейковых сайтах популярных курьерских служб и маркетплейсов.

#новости #интернет #фейки #мошенничество

4543 просмотров
124 124 комментария
24
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124 комментария
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Beerman

Переходить по ссылкам от левой бабы и что-то там покупать - это надо чтоб яйца на мозг давили. Впрочем, дураков на Руси на 100 лет припасено, да

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48
Щячло Попячтса

Ееее, виктимблейминг

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8
Beerman

идиотоблейминг.

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1
1 комментарий
Alex Polepchuk

там иногда теартр вымышленный который во всех городах, и в поиске находится

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0
Beerman

допустим. Идешь на любой билетный аггрегатор - его там нет. В любом случае, звоночек, а чо сразу в театр и какой-то неизвестный, обычно сначала в кафе тусуются(хотя и там бывают приколы, кек) ред.

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1
Дежурный череп

Девушка говорит, что у неё есть билет на мероприятие, показывает QR-код и предлагает мужчине купить место рядом

выручка одной из них за год составила более 18 миллионов рублей при семи тысячах транзакций

получается в среднем каждый даун тратил примерно 2.5к на такую девку из тиндера .
нахуя.зачем. почему нельзя было просто снять. какое нахуй мероприятие на первом свидании але

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12
Фейхтвангер

Тот же вопрос. Зачем на первом свидании идти в театр? Чтобы молчать 2 часа?

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19
Люц Шнайдер

Чтобы гладить её по коленочке, если они в коротком платье. А еслпартере на балконе сидите, то при определённой сноровке она ещё и подрочить тебе сможет. ред.

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2
8 комментариев
Константин Чегемов

2 часа смотришь потом есть что обсудить. совместные эмоции. по пути - приобнять, за руки подержаться ну и далее в зависимости от реакции.

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1
1 комментарий
Длинный Кирилл

получается в среднем каждый даун тратил примерно 2.5к на такую девку из тиндера .

Ты жопой читаешь? МЕСТО РЯДОМ. Для себя блять. На кого он тратил? Он не ей место покупал а себе

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0
Рыжий

Место покупал себе, но деньги-то на девку, по сути. Не было бы девки - не покупал бы место

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12
22 комментария
Посторонний

Важнее что само предложение должно вызвать подозрение, девушка пишет первой и уже купила билет и приглашает его, втф вообще, сразу под каблук тащит, мужчина пусть сам предложит и организует. А вложиться в отношения в среднем может быть выгодней проститутки, проститутку ты трахнешь разок (т.е. в 1 сеанс), а свою девушку - многократно в разные дни. ред.

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2
Дежурный череп

Я ценю уединение , а количество инвестиций будет прямо пропорционально количеству трахов в любом случае. Я выигрываю по времени

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1
11 комментариев
Uncle Michael

А что можно снять за 2.5к?

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0
Дежурный череп

час с шлюхой?

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4
12 комментариев
Рыжий

В Москве ничего, наверное. А так за час норм девушку можно найти и за эти деньги

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0
20 комментариев
Ответный бинокль

Представительницу древнейшей профессии.

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0
illlka Chehova

На самом деле там девушка 🔥 и делает соответствующие знаки типо 100проц вариант, и ты заплатишь

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1
Дежурный череп

я туда заходил чисто порофлить с описаний и выёбистых пафосных фоток тян которые "нуууне такие!"

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0
2 комментария
ouxen

Где просто снять то епте

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1
Дежурный череп

ты знаешь что такое интернет и поисковик?

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0
ggg123

А если бы она реально пришла, то еще и время бы проебали на какой то ебанный театр ради динамщицы

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1
Мудрый дебаркадер

показывает QR-код и предлагает купить место

Хорошо, что мы в своих ебенях даже пользоваться этой хуйнёй не умеем ред.

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15
Полный коктейль

показывает QR-код

А там зашифровано "ебать ты лох"

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7
Дорогой дебаркадер

Инцелы не меняются.

Ответить
6
Официальный мангал

Идея для стартапа

Ответить
1
Дежурный череп

для срока

Ответить
10
Муниципальный фитиль

Стартап не выходя из камеры

Ответить
1
Daniel Shnaider

у тебя QR-код с Босха остался?)

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0
Иван

Новость интересная, но что там с директором GIB не сообщает?

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2
Артём Мазанов

сидит

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7
Закомплексованная Душа

Так по такой статье уже не выпустят, даже если он не виновен, то найдет за что

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3
Дежурный череп

просто виновен. там даже искать не надо, оно же засекречено а значит можно не доказывать

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1
1 комментарий
Сергей Степанов

Ничего удивительного, в современном обществе мужчины изначально готовы унижаться и платить за внимание женщин к себе. Жалкое зрелище.

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1
TJaba

+/- так было всегда

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1
Гордый микроскоп

Мужчины сами это обожают и кстати чаще всего именно все за одной и той же типа самой красивой. А не как-то равномерно трахать и красивых и страшненьких. Но это я в теории, я уже женился на красивой

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0
Сергей Степанов

Так я и не говорил что мужчин заставляют так себя вести. Я лишь говорю что это жалкое зрелище.

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1
2 комментария
Предыдущий калькулятор

Сачков зарабатывает очки перед судом

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1
Antony Divnich

Ну наконец-то кто-то станет ходить на русский стенд ап

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1
Западный лолипоп

Да буквально вчера-позавчера была тема — приходит на свидание а она оказывается малолеткой и тут из кустов выпрыгивают возмущённые кунаки. Тут уже суммы покрупнее выходят, а не жалкий билетик.

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0
ggg123

Так на этом же еще Тесак хайповал

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1
лала лало

Лох не мамонт

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0
Вольдемаръ Дурбовскiй

В России схема Fake Date появилась в 2018 году

зумеры изобрели развод на деньги

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0
Павел Морозов

Щас бы на свиданьице сбегать.🌹

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0
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