В России схема Fake Date появилась в 2018 году, но развилась в 2020-2021 годах.

За последние три года схему фейковых свиданий начали использовать как минимум 22 преступные группы, выручка одной из них за год составила более 18 миллионов рублей при семи тысячах транзакций. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Group-IB.

Схема выглядит так: пользователь знакомится в интернете с девушкой, она предлагать перейти общаться в мессенджер и приглашает там на свидание. Девушка говорит, что у неё есть билет на мероприятие, показывает QR-код и предлагает мужчине купить место рядом. Она скидывает ссылку на сайт для покупки билета, который оказывается мошенническим.

В 2021 году мошенники чаще всего предлагали купить билеты в театры и стендап-шоу (60%), менее популярные локации — фейковые рестораны, SPA и кальянные (35%).

Group-IB заявила, что за последние три года число доменов фейковых сайтов, которые используются для кражи денег под видом подставных свиданий, увеличилось в 30 раз: в 2019 году их было 25, в 2021 – уже более 700.

Во время исследования специалисты обнаружили связь доменных имён с ресурсами из другой популярной схемы обмана — «Курьер» (или «Мамонт»). Там пользователи теряют деньги при оплате на фейковых сайтах популярных курьерских служб и маркетплейсов.