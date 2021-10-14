Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Артём Мазанов

Group-IB: в сети стало в 30 раз больше сайтов с фейковыми свиданиями, одна группировка заработала 18 млн рублей за год Статьи редакции

В России схема Fake Date появилась в 2018 году, но развилась в 2020-2021 годах.

За последние три года схему фейковых свиданий начали использовать как минимум 22 преступные группы, выручка одной из них за год составила более 18 миллионов рублей при семи тысячах транзакций. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Group-IB.

Схема выглядит так: пользователь знакомится в интернете с девушкой, она предлагать перейти общаться в мессенджер и приглашает там на свидание. Девушка говорит, что у неё есть билет на мероприятие, показывает QR-код и предлагает мужчине купить место рядом. Она скидывает ссылку на сайт для покупки билета, который оказывается мошенническим.

В 2021 году мошенники чаще всего предлагали купить билеты в театры и стендап-шоу (60%), менее популярные локации — фейковые рестораны, SPA и кальянные (35%).

Group-IB заявила, что за последние три года число доменов фейковых сайтов, которые используются для кражи денег под видом подставных свиданий, увеличилось в 30 раз: в 2019 году их было 25, в 2021 – уже более 700.

Во время исследования специалисты обнаружили связь доменных имён с ресурсами из другой популярной схемы обмана — «Курьер» (или «Мамонт»). Там пользователи теряют деньги при оплате на фейковых сайтах популярных курьерских служб и маркетплейсов.

#новости #интернет #фейки #мошенничество

2458 просмотров
62 62 комментария
11
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 62, "likes": 11, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 455011, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Oct 2021 10:05:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
62 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Beerman

Переходить по ссылкам от левой бабы и что-то там покупать - это надо чтоб яйца на мозг давили. Впрочем, дураков на Руси на 100 лет припасено, да

Ответить
25
Щячло Попячтса

Ееее, виктимблейминг

Ответить
2
Beerman

идиотоблейминг.

Ответить
0
Alex Polepchuk

там иногда теартр вымышленный который во всех городах, и в поиске находится

Ответить
0
Beerman

допустим. Идешь на любой билетный аггрегатор - его там нет. В любом случае, звоночек, а чо сразу в театр и какой-то неизвестный, обычно сначала в кафе тусуются(хотя и там бывают приколы, кек) ред.

Ответить
0
Дежурный череп

Девушка говорит, что у неё есть билет на мероприятие, показывает QR-код и предлагает мужчине купить место рядом

выручка одной из них за год составила более 18 миллионов рублей при семи тысячах транзакций

получается в среднем каждый даун тратил примерно 2.5к на такую девку из тиндера .
нахуя.зачем. почему нельзя было просто снять. какое нахуй мероприятие на первом свидании але

Ответить
7
Фейхтвангер

Тот же вопрос. Зачем на первом свидании идти в театр? Чтобы молчать 2 часа?

Ответить
10
Люц Шнайдер

Чтобы гладить её по коленочке, если они в коротком платье. А еслпартере на балконе сидите, то при определённой сноровке она ещё и подрочить тебе сможет. ред.

Ответить
1
Щячло Попячтса

На первом?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ты так удивляешься, словно на дворе восьмидесятые. Перед первым свиданием обычно ещё фото члена высылают и договариваются к ней или к нему. ред.

Ответить
0
Константин Чегемов

2 часа смотришь потом есть что обсудить. совместные эмоции. по пути - приобнять, за руки подержаться ну и далее в зависимости от реакции.

Ответить
0
Длинный Кирилл

получается в среднем каждый даун тратил примерно 2.5к на такую девку из тиндера .

Ты жопой читаешь? МЕСТО РЯДОМ. Для себя блять. На кого он тратил? Он не ей место покупал а себе

Ответить
0
Рыжий

Место покупал себе, но деньги-то на девку, по сути. Не было бы девки - не покупал бы место

Ответить
10
Длинный Кирилл

Тебя друг позвал похавать в макдак. Каждый платит за себя сам. Получается это ты на друга деньги потратил? Если б друг не позвал, ты бы еду не покупал. Вот же друг крыса

Ответить
–5
Бесконечный Кирилл

Ну по сути да. Сидел бы дома, жрал бы дошик из запасов с 2014 года. А так из-за этого мудака пришлось потратить 369 рублей.

Ответить
6
Длинный Кирилл

Как вообще можно на кого-то потратить деньги, если он с этого ничего не получает, а ты получаешь?

Ответить
0
Бесконечный Кирилл

У тебя с иронией тяжко в последнее время.
У тебя все хорошо в личной жизни?

Ответить
0
Длинный Кирилл

Сложновато распознать иронию, когда рядом несколько челов говорят то же самое но без иронии.

Ответить
1
Бесконечный Кирилл

В этом же и самая мякотка - слоенная ирония, где реальность и ирония сплетаются в единый клубок, который может распутать настоящий гуру.

Ответить
1
Длинный Кирилл

Я не справился :с

Ответить
1
Матвей Коновалов

У тебя стоит цель провести вместе время, а тебе без вариантов предлагают переть куда-то

Ответить
0
Дежурный череп

тебя друг позвал в макдак а ты ему такой не сорян бабок нет \ не хочу тратить
а если вы пошли значит бабки есть .

Ответить
0
Длинный Кирилл

И что что бабки есть? Вопрос был в том это ты на друга тратишь или на себя

Ответить
0
Дежурный череп

сходить с друганом похавать и сходить на свидание с ноунейм девкой
одинаковые конечно же вещи

Ответить
1
Длинный Кирилл

Так ты тратишь на себя или на друга?

Ответить
0
Дежурный череп

в первом случае - ради общения с другом
во втором - ради того чтобы девка дала.

Ответить
1
Длинный Кирилл

Это не ответ на вопрос "Ты тратишь на себя или на друга?"

Ответить
0
Дежурный череп

подумой

Ответить
0
Длинный Кирилл

О чём подумать? Я спрашиваю как ты отвечаешь на этот вопрос

Ответить
0
Дежурный череп

я отвечаю на этот вопрос правильно

Ответить
0
Длинный Кирилл

Ты не отвечаешь на вопрос который я задал, а заменяешь его другим.

Ответить
0
Дежурный череп

ну вот как то так

Ответить
0
Uncle Michael

А что можно снять за 2.5к?

Ответить
0
Дежурный череп

час с шлюхой?

Ответить
3
Uncle Michael

За 2.5 только старые наркоманки, их даже и проститутками назвать трудно. (Про Москву говорю)

Ответить
3
Дежурный череп

в Новосибе это тоже пограничный ценник, но чисто технически вполне себе можно. понятно что более менее приятный сервис начинается от 5к.

Ответить
1
Рыжий

И это всё еще дешевле, чем "бесплатный" секс в отношениях ))

Ответить
5
Щячло Попячтса

Только какой смысл от него вне отношений

Ответить
0
Smaug The Terrible

Сразу видно что по шлюхам ты ходил последний раз году в 2015м

Ответить
0
Дежурный череп

нет просто я живу НЕ в Москве

Ответить
9
Рыжий

В Москве ничего, наверное. А так за час норм девушку можно найти и за эти деньги

Ответить
0
Дорогой дебаркадер

норм девушку

за деньги

Ответить
4
Рыжий

не мы такие, жизнь такая (с)

Ответить
2
Дежурный череп

так а по этой схеме ты бы собирался сделать то же самое , но только просто посмотреть

Ответить
1
Дорогой дебаркадер

Кто собирался? По какой схеме? Я нет.

Ответить
0
Дежурный череп

абстрактное допущение

Ответить
0
Дорогой дебаркадер
Ответить
0
Дежурный череп

бесплатно но такси кафешка цветы развлекухи подарки кондомы , и самое главное - ВРЕМЯ ред.

Ответить
0
Ответный бинокль

Представительницу древнейшей профессии.

Ответить
0
Мудрый дебаркадер

показывает QR-код и предлагает купить место

Хорошо, что мы в своих ебенях даже пользоваться этой хуйнёй не умеем ред.

Ответить
8
Официальный мангал

Идея для стартапа

Ответить
2
Дежурный череп

для срока

Ответить
8
Дорогой дебаркадер

Инцелы не меняются.

Ответить
5
Иван

Новость интересная, но что там с директором GIB не сообщает?

Ответить
2
Артём Мазанов

сидит

Ответить
6
Закомплексованная Душа

Так по такой статье уже не выпустят, даже если он не виновен, то найдет за что

Ответить
3
Дежурный череп

просто виновен. там даже искать не надо, оно же засекречено а значит можно не доказывать

Ответить
1
Закомплексованная Душа

Да, все так.
Он не допустят оправдательный приговор, это будет автоматически считаться некомпетентностью военных следаков

Ответить
2
Полный коктейль

показывает QR-код

А там зашифровано "ебать ты лох"

Ответить
2
Предыдущий калькулятор

Сачков зарабатывает очки перед судом

Ответить
1
лала лало

Лох не мамонт

Ответить
0
Вольдемаръ Дурбовскiй

В России схема Fake Date появилась в 2018 году

зумеры изобрели развод на деньги

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 62 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null