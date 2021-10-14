Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":849,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430: \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0430\u0448\u043d\u044e \u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 Xbox","url":"\/redirect?component=advertising&id=849&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/combo&placeBit=1&hash=9437aaabe0e465b0ceedd8575a330d53fa0384192b031d3bc93bef889d6b3d78","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

В Норвегии мужчина с луком и стрелами напал на прохожих. Пять человек погибли, двое ранены. Главное Статьи редакции

Полиция, которая обычно патрулирует улицы без оружия, получила приказ взять его с собой на дежурства.

71 71 комментарий
3288 просмотров
Фото AP

Вечером 13 октября мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в центре города Конгсберг на юге Норвегии. Он убил пять человек и ещё двоих ранил. Об этом полиция сообщила NRK.

Amichai Stein @AmichaiStein1
#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured
Срочно: несколько человек убиты в Конгсберге в Норвегии. Напал кто-то, вооружённый луком и стрелами. Несколько человек также пострадали

Его задержали спустя полчаса после первого оповещения властей. Личность нападавшего не раскрывают. Как сообщает норвежское издание Dablaget, при задержании полицейским пришлось произвести предупредительные выстрелы из-за сопротивления, оказанного преступником.

Житель района, в котором произошло нападение, рассказал, что слышал женские крики. После территорию оцепили, на месте работали множество полицейских. Туда также прибыли вертолёты.

В полиции рассматривают версию теракта. Правоохранительные органы заявляют, что нападавший действовал в одиночку, его истинные мотивы неизвестны.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг провела срочную пресс-конференцию из-за случившегося. Она заявила, что пока рано говорить о том, было ли нападение политически мотивированным.

Произошедшее шокировало нас всех.

Эрна Сульберг
премьер-министр Норвегии

После произошедшего полиции по всей стране приказали взять оружие на дежурства. Обычно они не носят его на патрулирование, отмечает Time.

По данным The New York Times, за 2020 год в Норвегии убили 30 человек, большинство из которых лично знали нападавших. Некоторые граждане связывают случившееся с именем ультраправого террориста Андерса Брейвика. Они боятся, что в стране появились люди, вдохновившиеся его деятельностью.

Брейвик отбывает наказание в 21 год заключения за взрыв бомбы в Осло и расстрел людей в молодёжном лагере на острове Утойя 22 июля 2011 года. В 2018 году он раскаялся в убийстве 77 человек, но психиатр ему не поверил.

#новости #происшествия #норвегия

Спасибо за наводку Marhal_New _Arleana
71 71 комментарий
1
17
{ "author_name": "Marhal_New _Arleana", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 71, "likes": 17, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 455031, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 14 Oct 2021 10:42:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Anton NS

Из лука 5 убитых. Не знаю сколько он выстрелов сделал (возможно больше 7 конечно), но это прямо очень скиллованый чувак. Прокачивал навык наверное не один год. Как это происходит вообще? Однажды, несколько лет назад он проснулся и решил - мне нужно захуярить как можно больше прохожих из лука, пора приступать к обучению, нельзя терять не секунды.

Ответить
17
Растительный кот

Сразу видно что вы не из России. Видеоигры, очевидно же

Ответить
39
умный человек

Артур Морган

Ответить
0
Максимальный холод

Из-за видеоигр - это в СШП.

Ответить
–1
Vyacheslav Khristolyubov

Охота с луком - достаточно популярный вид досуга, так что он мог в этом направлении без злых намерений прокачиваться, а потом кукуха поехала и все.. 5 мертвых людей, а не оленей.

Ответить
6
Стройный кубок

Мб сдвиг кукушки по фазе

Ответить
3
Илья Гераськин

Вполне возможно, что он действовал по грязной снайперской стратегии, когда отстреливаются все, кто пытается помочь первой жертве

Ответить
3
Anton NS

Да, очень вероятно. Звука выстрелов не слышно, значит прохожие врассыпную не бросятся. Кто-то упал, к нему подойдут помогать. Ещё думаю, возможно бывший охотник, есть оригиналы - любители пострелять по живности из луков.

Ответить
0
Сергей Степанов

Где-то писали что он просто в разных местах убивал.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Да он из 12 века прост

Ответить
0
Крестьянский меч

Хотел отбирать золото у богатых и отдавать бедным, но что-то пошло не так?

Ответить
3
Dmitry Smirnoff

LesVisiteurs.jpg

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

Так можно подходить и стрелять с нескольких метров. Много скилла не надо.

Ответить
0
Обратный Мика

Стрелой не то чтоб оч легко убить

Ответить
0
Сергей Степанов

У современных блочных луков прицельные приспособления позволяют без особого скилла весьма точно стрелять.

Ответить
0
Andy Rorsha

Из лука можно убить? Оо

Ответить
–2
VCHSLV

это не тот лук, из-за которого ты плачешь

Ответить
21
Andy Rorsha

Докажи

Ответить
0
Chef

мамка выжила в сотнях неравных боев с луком

Ответить
0
Andy Rorsha

Например?

Ответить
0
Невинный звук

В скайриме нет

Ответить
2
Andy Rorsha

Ещё скажи, что все твои прохождения не за стелс арчера были)

Ответить
3
Максимальный холод

В скайриме да.

Ответить
1
Остальной Илья
Ответить
0
Максимальный холод

Неправильно перки качала ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
Илья Гераськин

Быть того не может! ред.

Ответить
2
Кирилл Красавин

что там Черчесов по центру делает?

Ответить
3
Андрон

Да, у них наконечники тупые.

Ответить
0
Илья Гераськин

Это разрывные

Ответить
1
Andy Rorsha

Не может быть что? Реконструкторы возмущаются?

Ответить
0
Имя Фамилия
Ответить
6
k. wintermute

Уже слили фотографии убийцы

Ответить
4
k. wintermute

Зовут Кевин

Ответить
2
Борис Уткин

После смерти станет скелетом-лучником

Ответить
4
Ivan

у полиции нет оружия? Серьезно? А зачем они там вообще нужны тогда? Т.е. они даже сопротивления никакого оказать не могут человеку с луком?

Ответить
2
Максимальный холод

Дубинки есть. И вроде шокеры. В Норвегии нихера не происходит обычно.

Ответить
5
Ivan

Т.е. чел может на черном рынке купить ствол и совершить терракт не боясь получить пулю в первую же минуту. А ведь местные полисмены - это единственные кто может остановить терракт в первые же минуты и спасти большое кол-во жизней

Ответить
1
Стройный кубок

Ну видимо не так часто покупают и совершают теракты)

Ответить
0
Ivan

Так не часто не равно никогда. Стволы выдают не чтобы палить из них налево направо. Если с стволом удастся спасти хоть одного, то почему бы не носить его всю службу

Ответить
0
Стройный кубок

Ну вот тупые они, не понимают этого. Даже не могут должный уровень безопасности обеспечить, видишь

Ответить
0
Киберморж
Ответить
0
Стройный кубок

1

Ответить
0
Dr Serj

В Норвегии нихера не происходит обычно.

редко но метко,
10 лет назад Брейвик 77 человек завалил и 150 ранил

Ответить
1
Plan 🇧&🇨

норвежская полиция выдвигается на задержание человеков с луком

Ответить
2
Стройный кубок

при задержании полицейским пришлось произвести предупредительные выстрелы из-за сопротивления, оказанного преступником.

Ответить
0
Ivan

так написано, что обычно не носят. А задерживали уже понятно что не обычные ППСники

Ответить
0
Марк Рязанцев

Но именно ппсники с пушками и могут в первую минуту предотвратить большое количество жертв

Ответить
0
Roma Schreibikus

да что за полицейское мышление. Там никогда не было "большого количества жертв" за исключением брейвика, но даже его теракты никак бы не смогли предотвратить ппсники с пушками.
без брейвика всего два трупа во всех терористических актах за больше чем 50 лет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Norway

Terrorism in Norway
Terrorism in Norway includes a list of major terrorist incidents where organized groups and lone…
en.wikipedia.org
Ответить
1
Стройный кубок

А вот если бы выдали оружие, было бы отрицательное число терактов!

Ответить
0
Стройный кубок

Думаю, если бы была необходимость, то носили бы.

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

Ну, можно попробовать уговорить...

Ответить
0
Dmitry R.

в англии где-то до 2000-х годов полисмены так же без оружия службу несли. в европе это было или есть почти повсеместно.

Ответить
0
Сергей Ахрем

а потом завезли мусульман

Ответить
0
Разумный Паша

@Marhal_New _Arleana соболезную

Ответить
2
Marhal_New _Arleana
Ответить
2
Sasha Shambilova

простите, я не заметила, сейчас всё решим!

Ответить
2
Бесконечный Кирилл

Не убивайте его!

Ответить
5
Marhal_New _Arleana
Ответить
4
Sasha Shambilova

справедливость восстановлена, ещё раз извиняюсь

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Я думал у вас есть более интересные новости.

Ответить
1
Разумный Паша

я вот хз как у кого-то поднимается рука писать новости, если для этого есть редакция

Ответить
2
Chef

блядь, не в ту сторону воюешь, робин гуд!

Ответить
1
Невинный звук

За Одина

Ответить
1
Борис Уткин

Удалено ред.

Ответить
1
Ulcer

Где-то рядом должен был бегать коренастый невысокий мужичок с секирой. Не словили?

Ответить
1
Лев Глебович

В Skyrim переиграл тип

Ответить
1
Евгений Наумов

Получается Брейвик выйдет на свободу после такого? Или ему будут продлевать каждый раз?

Ответить
0
Местный фитиль

Продлевать

Ответить
2
Maxim Knz

Почалося, как было предсказано в пришельцах из прошлого.

Ответить
0
Полный коктейль

Его вела дорога приключений

Ответить
0
Luchano Spaguetti

Нихуевая пища для наших ватников, мол вон что в благополучнейшей Норвегии творится.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 71 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null