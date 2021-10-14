Полиция, которая обычно патрулирует улицы без оружия, получила приказ взять его с собой на дежурства.

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Фото AP

Вечером 13 октября мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в центре города Конгсберг на юге Норвегии. Он убил пять человек и ещё двоих ранил. Об этом полиция сообщила NRK.

Amichai Stein @AmichaiStein1 #BREAKING : several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fbc4f878-2817-5489-80c1-422989306e6a\/","width":2000,"height":1499}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f3628019-2d03-5ea0-bde0-c2de806549ac\/","width":1368,"height":1026}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/52673d4f-19d3-5bfd-a6db-54b8d5d00d7c\/","width":2000,"height":1499}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6bc3c55c-a91d-5d08-a41a-ed3ee5225908\/","width":2000,"height":1499}}}] Срочно: несколько человек убиты в Конгсберге в Норвегии. Напал кто-то, вооружённый луком и стрелами. Несколько человек также пострадали

Его задержали спустя полчаса после первого оповещения властей. Личность нападавшего не раскрывают. Как сообщает норвежское издание Dablaget, при задержании полицейским пришлось произвести предупредительные выстрелы из-за сопротивления, оказанного преступником.

Житель района, в котором произошло нападение, рассказал, что слышал женские крики. После территорию оцепили, на месте работали множество полицейских. Туда также прибыли вертолёты.

В полиции рассматривают версию теракта. Правоохранительные органы заявляют, что нападавший действовал в одиночку, его истинные мотивы неизвестны.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг провела срочную пресс-конференцию из-за случившегося. Она заявила, что пока рано говорить о том, было ли нападение политически мотивированным.

Произошедшее шокировало нас всех. Эрна Сульберг премьер-министр Норвегии

После произошедшего полиции по всей стране приказали взять оружие на дежурства. Обычно они не носят его на патрулирование, отмечает Time.

По данным The New York Times, за 2020 год в Норвегии убили 30 человек, большинство из которых лично знали нападавших. Некоторые граждане связывают случившееся с именем ультраправого террориста Андерса Брейвика. Они боятся, что в стране появились люди, вдохновившиеся его деятельностью.