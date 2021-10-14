В Норвегии мужчина с луком и стрелами напал на прохожих. Пять человек погибли, двое ранены. Главное Статьи редакции
Полиция, которая обычно патрулирует улицы без оружия, получила приказ взять его с собой на дежурства.
Вечером 13 октября мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в центре города Конгсберг на юге Норвегии. Он убил пять человек и ещё двоих ранил. Об этом полиция сообщила NRK.
Его задержали спустя полчаса после первого оповещения властей. Личность нападавшего не раскрывают. Как сообщает норвежское издание Dablaget, при задержании полицейским пришлось произвести предупредительные выстрелы из-за сопротивления, оказанного преступником.
Житель района, в котором произошло нападение, рассказал, что слышал женские крики. После территорию оцепили, на месте работали множество полицейских. Туда также прибыли вертолёты.
В полиции рассматривают версию теракта. Правоохранительные органы заявляют, что нападавший действовал в одиночку, его истинные мотивы неизвестны.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг провела срочную пресс-конференцию из-за случившегося. Она заявила, что пока рано говорить о том, было ли нападение политически мотивированным.
После произошедшего полиции по всей стране приказали взять оружие на дежурства. Обычно они не носят его на патрулирование, отмечает Time.
По данным The New York Times, за 2020 год в Норвегии убили 30 человек, большинство из которых лично знали нападавших. Некоторые граждане связывают случившееся с именем ультраправого террориста Андерса Брейвика. Они боятся, что в стране появились люди, вдохновившиеся его деятельностью.
Брейвик отбывает наказание в 21 год заключения за взрыв бомбы в Осло и расстрел людей в молодёжном лагере на острове Утойя 22 июля 2011 года. В 2018 году он раскаялся в убийстве 77 человек, но психиатр ему не поверил.
Из лука 5 убитых. Не знаю сколько он выстрелов сделал (возможно больше 7 конечно), но это прямо очень скиллованый чувак. Прокачивал навык наверное не один год. Как это происходит вообще? Однажды, несколько лет назад он проснулся и решил - мне нужно захуярить как можно больше прохожих из лука, пора приступать к обучению, нельзя терять не секунды.
да что за полицейское мышление. Там никогда не было "большого количества жертв" за исключением брейвика, но даже его теракты никак бы не смогли предотвратить ппсники с пушками.
без брейвика всего два трупа во всех терористических актах за больше чем 50 лет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_Norway
@Marhal_New _Arleana соболезную