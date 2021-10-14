Сбер купил домен games.ru — его оценили в один миллион долларов Статьи редакции
Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.
- ООО «Сбергеймз» 1 октября зарегистрировало домен games.ru, нашёл «Коммерсантъ» в данных «СПАРК-Интерфакс». Раньше на домене был сайт с бесплатными играми, форумом и новостями индустрии, сейчас он не работает. В Сбере не раскрыли планы по использованию games.ru.
- Покупка домена — одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, прокомментировал изданию доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. Домен однословный и обозначает название целой отрасли, поэтому стоил дорого, считает эксперт.
Домен games.ru мог стоить около одного миллиона долларов, оценил источник «Ъ», знакомый с актуальными ценами.
В апреле Сбер объявил о запуске направления «Сбер игры». Компания создаст продюсерский центр, издательство, студию разработки и будет работать над смежными сервисами.
- Объем российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% и составил 163,4 миллиарда рублей, по данным игрового подразделения VK My.Games. По размеру выручки компании находятся в таком порядке: «Яндекс», Google (YouTube Premium), «Сбер», МТС, Apple, VK Group, «Тинькофф», оценили в Telecom Daily.
Там обязательно должна быть игра «сотрудник службы безопасности Сбербанка». Звонишь бабушкам и ведёшь их к банкомату. По пути ее пытаются остановить бдительные граждане, предупреждения, сотрудники банка, полицеские, но игроку необходимо найти правильные слова чтобы убедить бабушку что все они - сообщники банды, желающей похитить у неё деньги, отложенные на похороны, и довести ее до банкомата, и действительно украсть эти деньги у неё.
странно получается, компания, чуть ли не государственная, заявляет себя как айти, хостятся в гугле, на загнивающем западе, или они и гугл купили?
nserver: ns-cloud-a1.googledomains.com.
nserver: ns-cloud-a2.googledomains.com.
nserver: ns-cloud-a3.googledomains.com.
nserver: ns-cloud-a4.googledomains.com.
games.ru. 300 IN A 34.90.107.124
whois.arin.net
OrgName: Google LLC
OrgId: GOOGL-2
Address: 1600 Amphitheatre Parkway
City: Mountain View
StateProv: CA
PostalCode: 94043
Country: US
RegDate: 2006-09-29
Updated: 2019-11-01