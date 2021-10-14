Домен games.ru мог стоить около одного миллиона долларов, оценил источник «Ъ», знакомый с актуальными ценами.

В апреле Сбер объявил о запуске направления «Сбер игры». Компания создаст продюсерский центр, издательство, студию разработки и будет работать над смежными сервисами.