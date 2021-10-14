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Новости
Новости vc.ru

Сбер купил домен games.ru — его оценили в один миллион долларов Статьи редакции

Это одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, считает эксперт.

  • ООО «Сбергеймз» 1 октября зарегистрировало домен games.ru, нашёл «Коммерсантъ» в данных «СПАРК-Интерфакс». Раньше на домене был сайт с бесплатными играми, форумом и новостями индустрии, сейчас он не работает. В Сбере не раскрыли планы по использованию games.ru.
  • Покупка домена — одна из крупнейших сделок в зоне .ru за последние годы, прокомментировал изданию доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. Домен однословный и обозначает название целой отрасли, поэтому стоил дорого, считает эксперт.

  • Домен games.ru мог стоить около одного миллиона долларов, оценил источник «Ъ», знакомый с актуальными ценами.

  • В апреле Сбер объявил о запуске направления «Сбер игры». Компания создаст продюсерский центр, издательство, студию разработки и будет работать над смежными сервисами.

  • Объем российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35% и составил 163,4 миллиарда рублей, по данным игрового подразделения VK My.Games. По размеру выручки компании находятся в таком порядке: «Яндекс», Google (YouTube Premium), «Сбер», МТС, Apple, VK Group, «Тинькофф», оценили в Telecom Daily.

#новости #сбер #игры

1152 просмотров
22 22 комментария
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Трансгендолёт

Домен есть, а игорь нету)))

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19
Резиновый паркур

На самом деле встречаются хорошие проекты, пасфайндер недавний от наших совокотов например ред.

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0
Трансгендолёт

Да вроде Сбер к ней никакого отношения даже не имел?

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1
Традиционный велосипед

купят

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1
Резиновый паркур

Не имел. Но студия маленькая, на одном кикстартере думаю долго не протянешь - скорее всего действительно придется продаваться

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0
Bad Mother Fucker
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0
Бесконечный Кирилл

Там обязательно должна быть игра «сотрудник службы безопасности Сбербанка». Звонишь бабушкам и ведёшь их к банкомату. По пути ее пытаются остановить бдительные граждане, предупреждения, сотрудники банка, полицеские, но игроку необходимо найти правильные слова чтобы убедить бабушку что все они - сообщники банды, желающей похитить у неё деньги, отложенные на похороны, и довести ее до банкомата, и действительно украсть эти деньги у неё.

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9
Полный коктейль

gays.ru

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7
Bad Mother Fucker

это был твой первый сайт в 1997-м?

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3
Полный коктейль

нет, твой

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0
Bad Mother Fucker

да

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2
Дежурный череп

сбергейз

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3
Характерный микроскоп

Это был мой первый сайт в 1997-м

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2
Svargr

Сбери их всех!

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2
Владимир Земсков

Уверен, что будет примерно так

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2
Областной турник

gay.ru

Ответить
1
ред.

Павел Гросс-Днепров

это чтоль сын того дауна родившего мем про доку 2?

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0
Местный фитиль

Он, кстати, на VC сидит.

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1
ред.

я не против, пусть сидит

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4
Местный фитиль

Брат вроде

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2
Равный волк

Когда уже сбер ребрендируют в спер

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0
No Good

странно получается, компания, чуть ли не государственная, заявляет себя как айти, хостятся в гугле, на загнивающем западе, или они и гугл купили?

nserver: ns-cloud-a1.googledomains.com.
nserver: ns-cloud-a2.googledomains.com.
nserver: ns-cloud-a3.googledomains.com.
nserver: ns-cloud-a4.googledomains.com.

games.ru. 300 IN A 34.90.107.124

whois.arin.net
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City: Mountain View
StateProv: CA
PostalCode: 94043
Country: US
RegDate: 2006-09-29
Updated: 2019-11-01

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