В Madden NFL 22 его заменят «общим подобием» без реального имени и внешности.

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Electronic Arts удалит бывшего тренера «Лас-Вегас Рэйдерс» Джона Грудена из Madden NFL 22 после сообщений о том, что он использовал расистские, гомофобные и женоненавистнические выражения в электронных письмах. Об этом сообщает официальный аккаунт игры в твиттере.

EA Sports принимает меры по поддержанию культуры инклюзивности и справедливости. В связи с обстоятельствами отставки Джона Грудена мы удалим из Madden NFL 22. Его заменят общим подобием в ближайшем обновлении. Madden NFL 22

Главный тренер «Лас-Вегас Рэйдерс» Груден ушёл в отставку 12 октября. Это случилось после публикаций The Wall Street Journal и The New York Times, которые раскрыли письма с его электронной почты. В них бывший тренер позволял себе оскорбительные высказывания в сторону женщин, темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

Я покинул пост главного тренера «Лас-Вегас Рэйдерс». Я люблю этот клуб и не хочу быть отвлекающим фактором. Спасибо всем игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Мне очень жаль, я никогда не хотел никого обидеть. Джон Груден бывший тренер «Лас-Вегас Рэйдерс»

Согласно WSJ, в одном из писем Груден заявил, что у исполнительного директора Ассоциации игроков НФЛ ДеМориса «губы размером с шины». В расследование NYT утверждается, что он также назвал комиссара лиги Роджера Гуделла «невежественной антифутбольной киской». Груден требовал, чтобы тот перестал «давить» на тренеров, заставляя выбирать их «квиров» в команду.