Главный тренер «Лас-Вегас Рэйдерс» Груден ушёл в отставку 12 октября. Это случилось после публикаций The Wall Street Journal и The New York Times, которые раскрыли письма с его электронной почты. В них бывший тренер позволял себе оскорбительные высказывания в сторону женщин, темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.