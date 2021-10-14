Electronic Arts удалит из игры тренера НФЛ Джона Грудена из-за писем 10-летней давности с расистскими высказываниями Статьи редакции
В Madden NFL 22 его заменят «общим подобием» без реального имени и внешности.
Electronic Arts удалит бывшего тренера «Лас-Вегас Рэйдерс» Джона Грудена из Madden NFL 22 после сообщений о том, что он использовал расистские, гомофобные и женоненавистнические выражения в электронных письмах. Об этом сообщает официальный аккаунт игры в твиттере.
Главный тренер «Лас-Вегас Рэйдерс» Груден ушёл в отставку 12 октября. Это случилось после публикаций The Wall Street Journal и The New York Times, которые раскрыли письма с его электронной почты. В них бывший тренер позволял себе оскорбительные высказывания в сторону женщин, темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.
Согласно WSJ, в одном из писем Груден заявил, что у исполнительного директора Ассоциации игроков НФЛ ДеМориса «губы размером с шины». В расследование NYT утверждается, что он также назвал комиссара лиги Роджера Гуделла «невежественной антифутбольной киской». Груден требовал, чтобы тот перестал «давить» на тренеров, заставляя выбирать их «квиров» в команду.
Джон Груден впервые стал тренером «Рэйдерс», выступавшей тогда в Калифорнии, в 1988 году. В 2001 году он ушёл на пост тренера в другую команду «Тампа-Бэй Бакканирс», где проработал семь лет. После Груден несколько лет комментировал матчи НФЛ, а в 2018 году вернулся в «Рейдэрс». Тогда тренеру предложили контракт на 10 лет за рекордные сто миллионов долларов.
«Это случилось после публикаций The Wall Street Journal и The New York Times, которые раскрыли письма с его электронной почты. » - ахуеть...
У меня просто нет других слов.
Я теперь даже в переписке со своим другом не могу назвать негра негром.. что за расизм?
Поздняков был прав... скоро леволиберальный фашизм дойдёт до того, что людей будут за мысли отменять.
https://firstandgoal.ru/2021/10/jon-gruden-goodbye/ вот тут поподробнее про слитые переписки