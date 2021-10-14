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Новости
Sasha Shambilova

Electronic Arts удалит из игры тренера НФЛ Джона Грудена из-за писем 10-летней давности с расистскими высказываниями Статьи редакции

В Madden NFL 22 его заменят «общим подобием» без реального имени и внешности.

113 113 комментариев
2131 просмотров
Фото AP

Electronic Arts удалит бывшего тренера «Лас-Вегас Рэйдерс» Джона Грудена из Madden NFL 22 после сообщений о том, что он использовал расистские, гомофобные и женоненавистнические выражения в электронных письмах. Об этом сообщает официальный аккаунт игры в твиттере.

EA Sports принимает меры по поддержанию культуры инклюзивности и справедливости. В связи с обстоятельствами отставки Джона Грудена мы удалим из Madden NFL 22. Его заменят общим подобием в ближайшем обновлении.

Madden NFL 22

Главный тренер «Лас-Вегас Рэйдерс» Груден ушёл в отставку 12 октября. Это случилось после публикаций The Wall Street Journal и The New York Times, которые раскрыли письма с его электронной почты. В них бывший тренер позволял себе оскорбительные высказывания в сторону женщин, темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

Я покинул пост главного тренера «Лас-Вегас Рэйдерс». Я люблю этот клуб и не хочу быть отвлекающим фактором. Спасибо всем игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Мне очень жаль, я никогда не хотел никого обидеть.

Джон Груден
бывший тренер «Лас-Вегас Рэйдерс»

Согласно WSJ, в одном из писем Груден заявил, что у исполнительного директора Ассоциации игроков НФЛ ДеМориса «губы размером с шины». В расследование NYT утверждается, что он также назвал комиссара лиги Роджера Гуделла «невежественной антифутбольной киской». Груден требовал, чтобы тот перестал «давить» на тренеров, заставляя выбирать их «квиров» в команду.

Джон Груден впервые стал тренером «Рэйдерс», выступавшей тогда в Калифорнии, в 1988 году. В 2001 году он ушёл на пост тренера в другую команду «Тампа-Бэй Бакканирс», где проработал семь лет. После Груден несколько лет комментировал матчи НФЛ, а в 2018 году вернулся в «Рейдэрс». Тогда тренеру предложили контракт на 10 лет за рекордные сто миллионов долларов.

#новости #сша #видеоигры

113 113 комментариев
9
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113 комментариев
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Сергей Степанов

Ну что ж, подождем еще пару десятилетий и тогда уже левакам придется ответить за твиты многолетней давности. В эту игру можно играть в обе стороны.

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36
Конкретный микроскоп

Это и так регулярно происходит.
Есть возможно страшный секрет - можно не быть мудаком ред.

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7
Сергей Степанов

Понятие "мудак" трансформируется в нужную сторону в зависимости от того, чей лагерь имеет инициативу. Сейчас на западе она у леваков, но так будет не всегда.

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9
4 комментария
Крестьянский меч

Думаешь этого времени хватит, чтобы ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛОЧКУ??

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1
Стройный кубок

Твитор повесточка 1234 фемки

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–1
Предельный шар

потому лучше всего сидеть и не пиздеть

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0
Предельный шар

или пиздеть, но с ананимуса

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1
3 комментария
New

Нет. Надо просто как можно быстрее удалить все сообщения на e mail’e и удалить все посты в твиттере как можно быстрее

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0
3 комментария
Денис Фадеев

Лучше всего быть немым видимо

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0
New

«Это случилось после публикаций The Wall Street Journal и The New York Times, которые раскрыли письма с его электронной почты. » - ахуеть...
У меня просто нет других слов.
Я теперь даже в переписке со своим другом не могу назвать негра негром.. что за расизм?
Поздняков был прав... скоро леволиберальный фашизм дойдёт до того, что людей будут за мысли отменять.

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15
Smaug The Terrible

Проклятые леваки запрещают нам быть мудаками!!!11рас

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5
Nagibator RusPro

о нет ниггеров оскорбили, прописываем срочный блм и лутинг!!

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5
13 комментариев
Petr

Быть мудаком - моя свобода и личный выбор

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1
20 комментариев

Комментарий удален

2 комментария
Mi Sui

Просто не будь расистом

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4
Узкий турник

Ты зачем на его право быть расистом посягаешь? Может ещё и людей сжигать, или тёлок травить нельзя?? А с Трампом ты видел что сделали? ред.

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5
Mi Sui

Ого какая картинка чёткая, чую след нейросетки

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2
New

Больше всего мне интересно как потом журналистом живётся?
Ведь после одной такой статьи человек потерял деньги, скорее всего семью и его жизнь разрушена.....

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1
Petr

Семью? Ну если семья свалит от такого, то и хуй с ней. Вопрос в другом. Ничего не смущает, что это емейлы и как бы приватная переписка?

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2
Darth Felus

Отсудит пару миллионов, делов то.

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0
Конкретный микроскоп

Можешь назвать, а чем ситуация в статье принципиально отличается от того, что твой босс случайно прочитал твою почту, обиделся и тебя уволил? ред.

Ответить
1
Мощный ящик
Ответить
1
Узкий турник

сук почиму так смешно

Ответить
0
Позвольте, выскажу мнение

а ещё в личной переписке ты не можешь планировать терракт.

Ответить
1
Немой франт

Поздняков (и МГ, в частности) – наихудший представитель антилеволиберального движения, чьи методы и поступки не особо отличаются от его оппонентов.

Ответить
0
Petr

Все верно. Он и сам постоянно говорит о том, что методы его - говно, но это ответочка

Ответить
2
2 комментария
Petr

Поздняков во всем прав

Ответить
0
Майка Ника

теперь даже в переписке со своим другом не могу назвать негра негром

Называй по имени, как и любого другого человека, в чем проблема 🤷‍♂️
Я например на работе никого не называю русским, французом, немцем, греком, турком или сирийцем; геем или лесбиянкой
У каждого ведь есть ФИО

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0
Трансгендолёт

Гуден требовал, чтобы тот перестал «давить» на тренеров, заставляя выбирать их «квиров» в команду.

Не ну это бан

Ответить
5
Le Petit Train Jaune

Контракт на 10 это как ключ на 32? ред.

Ответить
5
Ракетный Никита

Его заменят общим подобием в ближайшем обновлении.

главная мечта леваков, всех заменить общим подобием

Ответить
4
Стройный кубок

Главная мечта леваков забанить Трампа. Ты видел что с ним сделали? Ты видел Трампа? Ты левак?

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Болезненная, все же, фиксация.

Ответить
–1
12 комментариев
Пётр Козлов

Кажется за раскрытие писем можно и в суд подать

Ответить
3
Шахов Глеб

Тоталитарная помойка

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2
Куриный муж

Женоненавистнические выражения уже тоже преступление?)

Ответить
1
New

Да

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2
Длинный Кирилл

10 лет назад не считается

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1
New

10 лет назад считается

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1
Крестьянский меч

Закон обратной силы не имеет, а вот жопы задним числом только так бахают.

Ответить
1
Майка Ника

Так закон же у них не новый

Ответить
0
Крестьянский меч

Тут вообще законов нет, в чём его обвинишь. Только кэнселить и остаётся.

Ответить
2
Старинный турник

Если очень нужно, то имеет

Ответить
0
Крестьянский меч

Хочешь я объясню тебе, что такое законы в России? Или ты идёшь в жопу или жопа приходит к тебе.

Но так ведь должно быть не везде.

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0
1 комментарий
Полный коктейль

Cancelled

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1
Полный коктейль

заменят «общим подобием» без реального имени и внешности.

Ограниченно годный тренер

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0
Полный коктейль

А Орлова заменят общим подобием без ника и юзер(дик)пика?

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1
4 комментария
norm

DTF Journal

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0
Денис Фадеев

Эххх, как же они с Джеймсом Ганном похожи

Ответить
0
Danil Oputin
Ответить
0
Nikolai Popov

Ебанутые

Ответить
0
Sup Gyal

https://firstandgoal.ru/2021/10/jon-gruden-goodbye/ вот тут поподробнее про слитые переписки

Тренер «Лас-Вегас Рейдерс» подал в отставку…
Потерял больше $60 миллионов.
firstandgoal.ru
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0
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