В России с начала пандемии впервые выявили более 30 тысяч случаев Covid-19 за сутки Статьи редакции
Власти отчитались о 31 299 новых случаев заражения, 986 человек умерли.
За сутки в России выявлено 31 299 заболевших — на 9% больше, чем днём ранее. Власти также зафиксировали новых 986 смертей, это также максимум за пандемию.
Максимальное число новых заразившихся коронавирусом выявили в Москве — 6 712 человек.
Здравствуйте, меня зовут Арсений.
Ваше сообщение является ложью и дезинформацией.
Просьба - чтобы дело не дошло до суда, удалите ваш комментарий прямо сейчас.
В противном случае будем давить на вас всеми возможными способами (обыски в 6 утра, повестки в суд, а так же язвительные комментарии под каждым вашим постом на ТЖ)
Как-то по анекдотичным свидетельствам медиков, у нас это почему-то нихуя не работает как в скажем Британии.
Моя текущая теория, потому что средний гражданин живёт в гораздо более запущенном состоянии здоровья, нежели средний европеец, и даже "облегченной" прививкой формы ковида ему хватает загнуться.
Чувак, на фоне реальной болезни, укол спутником – это как упасть с санок, по сравнению с жёстким лобовым ДТП.
Говорю как человек который переболел в самом начале, потом привился и сейчас прошёл полную ревакцинацию Спутником V.
Б#*ть, да чтобы это снова не повторилось я готов хоть раз в месяц колоться. Ковид не в лёгкой форме - это реальная жопа с долгоиграющим последствиями. ред.
В Португалии в начале года была полнейшая жопа с ковидом, едва ли не первые в мире по количеству заболевших и смертей на душу населения. Отдали вакцинацию в руки военных – сейчас больше 90% привитых, ограничения сняли, регистрируют единичные смерти.
У нас же из-за повального идиотизма и невежества такого точно не будет :-(
Я бы больше хотел, чтобы начались перекрестные вакцинации, один укол спутником, второй пфайзером или модерной. Так эффективнее. Спутник, на самом деле – прекрасная вакцина, очень эффективная и безопасная, это уже никем не отрицается. Проблемы с признанием воз лежали почти исключительно в бюрократической сфере и неумении наших готовить документацию по мировым стандартам. До НГ должны признать.