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Новости
Артём Мазанов

В России с начала пандемии впервые выявили более 30 тысяч случаев Covid-19 за сутки Статьи редакции

Власти отчитались о 31 299 новых случаев заражения, 986 человек умерли.

За сутки в России выявлено 31 299 заболевших — на 9% больше, чем днём ранее. Власти также зафиксировали новых 986 смертей, это также максимум за пандемию.

Максимальное число новых заразившихся коронавирусом выявили в Москве — 6 712 человек.

#новости #covid19

3948 просмотров
199 199 комментариев
31
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199 комментариев
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Evgeny Delyukin
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56
Старинный турник
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26
Узкий турник

Классека

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1
6 комментариев
Узкий турник

"Бог оставил нас! Это всё геи виноваты!" ред.

Ответить
5
Стройный кубок

И леваки

Ответить
3
1 комментарий
New

Это что - пропаганда ЛГБТК+????

Ответить
0
BigRichardRichardson
Ответить
3
Стройный кубок

Это всё потому что леваки позаражались специально чтобы его забанили!

Ответить
5
3 комментария
FOX

😥

Ответить
3
New

Здравствуйте, меня зовут Арсений.
Ваше сообщение является ложью и дезинформацией.
Просьба - чтобы дело не дошло до суда, удалите ваш комментарий прямо сейчас.
В противном случае будем давить на вас всеми возможными способами (обыски в 6 утра, повестки в суд, а так же язвительные комментарии под каждым вашим постом на ТЖ)

Ответить
1
Неплохой Артем

Песков: Путин взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

В России с начала пандемии впервые выявили более 30 тысяч новых случаев Covid-19
ред.

Ответить
22
Smaug The Terrible

А в итоге подержался за говно

Ответить
2
Александр Асадчих

Вот он и попал не в те руки!

Ответить
1
Пётр Козлов

Хейтеры будут говорить, что это от того, что люди не хотят прививаться

Ответить
–15
Русский

это от того, что люди не хотят прививаться

Ответить
50
Пётр Козлов

Оп оп вот и первый хейтер попался

Ответить
–5
5 комментариев
Рыжий

Ну количество смертей такое и правда от того, что люди не хотят прививаться

Ответить
13
Пётр Козлов

Ещё один!

Ответить
–3
8 комментариев
Конкретный микроскоп

Как-то по анекдотичным свидетельствам медиков, у нас это почему-то нихуя не работает как в скажем Британии.
Моя текущая теория, потому что средний гражданин живёт в гораздо более запущенном состоянии здоровья, нежели средний европеец, и даже "облегченной" прививкой формы ковида ему хватает загнуться.

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2
11 комментариев
Шумный американец

Это от того, что власти на пандемию забили. Что не отменяет того факта, что не прививаться в такой ситуации - идиотизм полнейший.

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11
Doktor Streyndzhlav

А что должны были сделать власти?

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2
24 комментария
Евгений Иванов

Чувак, на фоне реальной болезни, укол спутником – это как упасть с санок, по сравнению с жёстким лобовым ДТП.

Говорю как человек который переболел в самом начале, потом привился и сейчас прошёл полную ревакцинацию Спутником V.

Б#*ть, да чтобы это снова не повторилось я готов хоть раз в месяц колоться. Ковид не в лёгкой форме - это реальная жопа с долгоиграющим последствиями. ред.

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9
vlad novikov

У меня наоборот. Переболел в лёгкой форме (только нюх отключился), а вот от прививок чуть не сдох. Отхватил все побочки (температура 39,5, рвота, боль в мышцах, слабость, лёгкие чуть не выплюнул от боли). Но все побочки прошли за сутки. Привился спутником в августе.

Ответить
4
17 комментариев
Пётр Козлов

Йеп
Именно поэтому я привился в январе и ревакцинировался перед поездкой зарубеж в августе

Ответить
3
TJaba

это от того, что люди не хотят прививаться

Ответить
5
Крестьянский меч

И будут правы.

Ответить
3
Драгоценный чувак

А вы зайдите в комменты на тж под любым постом о короне, там 100% будет вакханалия на тему "Вакцины не работают! Израиль! На Израиль посмотрите! У меня друг троюродного брата знакомого привился и все равно заболел! Путинский яд!"
И чего с таким отношением хотите?

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10
Kirill Tokarev

У меня есть знакомые, которые привились и умерли, в то же время есть знакомые, которые не привились и умерли.
Я:

Ответить
5
norm

Зять тётки маминой подруги.

Ответить
2
1 комментарий
Конкретный микроскоп

Твой опыт зато будет отрицать не половина интернета, а весь сразу

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0
Romario

У меня куча знакомых, которые в статистику попадут как "привитые". А по факту - ебанутые антиваксеры, купившие сертификат. + "привитые" фуфлом типа КовиВака.

Ответить
0
1 комментарий
Chef

там просто гитлер в комментах ред.

Ответить
1
Остальной Илья

Разве на тж так? Обычно в Фейсбуке или под новостями в телеге

Ответить
1
Сальвадор Лемонес
Ответить
6
Сальвадор Лемонес
Ответить
17
FOX

отмашку на превышение 1000 так и не дали

Ответить
8
Крестьянский меч

Ждём 999 несколько дней подряд.

Ответить
6
Полный коктейль

Я скучал по этой рубрике

Ответить
7
1-Up

очень своевременный просест на время выборов ред.

Ответить
5
Крестьянский меч

Так они тогда и меры поснимали всякие. Штрафовать меньше начали, в Москве наконец отменили перчатки, qt-кода для общепитов отменили. Всё ради выборов. Отвратительно.

Ответить
5
Щячло Попячтса

Кто-то ещё считает перчатки хорошей идеей?

Ответить
4
4 комментария
Andy

Да бля, просто статистику занижали специально, а ты какие-то многоходовочки выдумываешь

Ответить
0
1 комментарий
Mark Black

Просестные выборы, получается

Ответить
1
Roma Schreibikus

по этой картинке видно, что фальфицировать смерти от ковида сложнее, чем фальсифицировать заражения.
заражения сильно просели, а смерти остались почти неизменными.

Ответить
0
Янина Вострикова

Просто неправильные таблетки пьем

Ответить
4
Chef

Мы нормальные - ОХУИН, у тебя рецепт неправильный

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Просто Путин — мой президент.

Ответить
0
Some Dude

предлагаю закрыть яндекс за распространение этой информации

Ответить
2
TJaba

признать ковид иностранным агентом

Ответить
5
Майка Ника

нежелательным на территории Российской федерации

Ответить
5
Тихий франт

ну що, синку, помогла твоя вакцинация?)))

Ответить
0
Тихий франт

менталитет провалил идею полностью

Ответить
2
Предельный шар

ты чего блять сюда лезешь ?

Ответить
2
11 комментариев
Smaug The Terrible

мент али тет?

Ответить
1
Конкретный микроскоп

Официально уже 30-40% по областям.

Ответить
0
Музыкальный Тролль

Выборы прошли, нас догнали будни

Ответить
2
Chef

тебя, скорее, догнал песец

Ответить
0
3 комментария
Евгений Иванов

В Португалии в начале года была полнейшая жопа с ковидом, едва ли не первые в мире по количеству заболевших и смертей на душу населения. Отдали вакцинацию в руки военных – сейчас больше 90% привитых, ограничения сняли, регистрируют единичные смерти.

У нас же из-за повального идиотизма и невежества такого точно не будет :-(

Ответить
1
Открытый алмаз

Природа так очистилась, что в Португалию вернулся фашизм

Ответить
5
4 комментария
norm

Можно швабрами прививать.

Ответить
2
TJaba

Предлагаю отдать вакцинацию в руки Росгвардии и ФСИН

Ответить
1
Подозрительный Кот

предлагаю отдать всё в руки военных, завтра мы будем уже колонизировать другие галактики

Ответить
0
Smaug The Terrible

Да давайте уж новый локдаун сразу.
Че мелочиться-то?

Ответить
0
Ответный бинокль

В локдаун надо хоть какую-то поддержку оказывать, а деньги выделять никто не хочет.

Ответить
4
Doktor Streyndzhlav

Нет, спасибо. Бизнесу и так не сладко.

Ответить
1
Chef

два локдауна не хочешь? а три?

Ответить
0
3 комментария
Русский

💪💪💪

Ответить
2
Никита Смирнов

Как так, мы же победили коронавирус? Солнцеликий не прав, или наврал?... ред.

Ответить
2
Ivan Boldyrev

И печенегов, и половцев.

Ответить
0
Молодой Никита

судя по графику, сейчас надо докупать в портфель, тогда сразу падение будет

Ответить
2
Daniel Shnaider

если россияне не будут заболевать,это сделают солдаты нато

Ответить
2
Mikhail Pukas

Что-то странный спуск к сентябрьским выборам был.

Ответить
1
Ivan Boldyrev

Ковиду тоже нужен отпуск.

Ответить
2
Подозрительный Кот

в руках политиков числа и математика, ими можно фокусы показывать.

Ответить
0
Антон Лисин

Когда в России пфайзер признают уже . Заебали со своим спутником носиться

Ответить
1
TJaba

А что изменится?

Ответить
1
1 комментарий
Евгений Иванов

Я бы больше хотел, чтобы начались перекрестные вакцинации, один укол спутником, второй пфайзером или модерной. Так эффективнее. Спутник, на самом деле – прекрасная вакцина, очень эффективная и безопасная, это уже никем не отрицается. Проблемы с признанием воз лежали почти исключительно в бюрократической сфере и неумении наших готовить документацию по мировым стандартам. До НГ должны признать.

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0
3 комментария
Лига порвах

Сразу после отмены поправок в конституцию

Ответить
1
Paul Potseluev

Хороший темп набрали, хвалю.

Ответить
1
Zero-one-one

Спасибо

Ответить
1
Предельный шар

ой

Ответить
0
Chef

В Ненецком АО уже все вымерли нахрен, походу, там уже некому померать ред.

Ответить
0
Алексей Иванов

А в каком-нибудь Бангладеше, например, вот так

Ответить
0
Григорий Густов

нет-нет, выборы тут ни при чем

Ответить
0
Лим Кирсанов

Мало

Ответить
0
Poppy

Не так уж и много, в Украине уже почти 20к

Ответить
0
Евгений Марач

Ну, хотя бы не скрывают, что столько заражённых. А тот некоторые цитаты из министерства здравоохранения РСФСР привели. Безусловно, это из - за отказа от прививок и нашего раздолбайства, и нашего здравоохранения.

Ответить
0
Крестьянский меч

Когда qr-кода для общепитов вернут? Выборы пролегли, могут и разгуляться.

Ответить
–1
3 комментария
Молодой череп

Без красного треда в посте про корону, вы офигели?

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–1
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