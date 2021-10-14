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Новости
Sasha Shambilova

«Для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности»: Путин выступил на Евразийском женском форуме Статьи редакции

По мнению президента, женщины играют важную роль в решениях, поставленных перед государством, но именно традиционные ценности — залог развития.

14 октября президент РФ Владимир Путин поучаствовал в третьем Евразийском женском форуме в Петербурге. Его тема в этом году — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

Выступая, президент сделал особый акцент на традиционных ценностях. Главное из его речи:

  • По мнению Путина, «современный, динамично меняющийся мир» ставит множество задач, в решении которых активно принимают участие женщины. Президент обозначил их роль как «более весомую»;
  • Он назвал несколько задач, решаемых с участием женщин: вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, проблемы экологии, защиты окружающей среды, а также новые подходы к образованию, «к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь»;
  • Путин отметил, что женщины также сыграли важную роль во время пандемии Covid-19. Они «вышли на передовую борьбы с пандемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку»;
  • Президент заявил, что у женщин «обострённое понимание ценности жизни, сострадание и милосердие»;
  • Путин подчеркнул, что «для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности», они — «важнейшая нравственная основа и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», несмотря на критику в адрес РФ. При этом он отметил, что в стране должна быть обеспечена свобода самоидентификации;
  • «Для России характерно и уже привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин», — считает президент. Он также отметил, что такое отношение к женщинам в обществе сложилось благодаря советскому прошлому страны;
  • Женщины не должны оказываться перед выбором между семьёй и профессиональной реализацией. В России создают условия, чтобы после рождения ребёнка они могли возобновить или начать карьеру;
  • Помощь со стороны государством помогает женщинам строить своё будущее, ещё многое предстоит для реализации их прав. Путин внимательно следит за проблемами женщин в «так называемых развитых экономиках»;
  • «За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребёнком школы», — заявил Путин.

#новости #путин

4708 просмотров
150 150 комментариев
17
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150 комментариев
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Трансгендолёт

но именно традиционные ценности — залог развития.

Сказал разведенный чел с любовницей)

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139
Кузькин отец

Кроме Кабаевой у него ещё Кривоногих есть. И была. Не сомневаюсь, что одновременно у него не одна любовница была

Ответить
26
Chef

от это ты ща навет накинул на его часть гарема с розовожепыми мальчиками

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7
2 комментария
Антон Лисин

И эта ещё ...космонавка первая с вечным Путиным

Ответить
2
Открытый алмаз

хватит завидовать, не всем дано

Ответить
0
Ирина Китаева

и певчих

Ответить
0
Крестьянский меч

разведенный чел

Ему можно. Он НЕ ВЕНЧАЛСЯ.

Ответить
1
Иван Грозный

Б*г не скрепил союз - вот и развелся!!!!111

Ответить
0
3 комментария
Ирина Китаева

можно содержать бесконечное количество любовниц если законная жена всем обеспечена

Ответить
0
Gedevan

Ура, пацаны! Ира, дала добро!

Ответить
1
Сергей Сергеич

Ну а что, любви каждый хочет, разве нет?

Ответить
0
JulSt

«Для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности»

Сказал человек, называющий своих дочерей "эти женщины"

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88
Стройный кубок

Ну в целом всё традиционно

Ответить
12
Иван Сидоров

нормальные тюркские традиции, чего все порвались так?

Ответить
0
Дежурный череп

Сколько иметь жен и любовниц считаться нормой в русских традиционных ценностях?

Ответить
52
Предельный шар

всё как ты писал в прошлом треде, согласно твоим же ценностям, с одной жить других ебать, что в этом такого?

Ответить
7
Rodion Kutsaev

К какому из этих списков относится Шойгу?

Ответить
17
2 комментария
лала лало

Все по россиянски

Ответить
4
Дежурный череп

Ну я уточняю, вдруг что то НЕ ТАК понял

Ответить
2
Крестьянский меч

Сколько угодно. А вот женщине можно только с одним. ТЫ ЧТО ПРО КЛЮЧИ И ЗАМКИ НЕ ЧИТАЛ??

Ответить
9
Сальвадор Лемонес

А про чайник и чашки? ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ МЕЖДУ ПРОЧИМ.

Ответить
5
2 комментария
Дмитрий Sh

А ещё он ходит на каблуках лучше женщин

Ответить
42
Антон Лисин

И на пианино ебашит

Ответить
0
Gedevan

И ботекс колит 🤦‍♂️

Ответить
0
Крестьянский меч

реализацией. В России создают условия, чтобы после рождения ребёнка они могли возобновить или начать карьеру

Это какие такие условия у нас создаются для возобновления? У нас не рожавшая женщина как не служивший парень. Воспринимаются бизнесом с осторожностью. ред.

Ответить
27
Зянон

Да и рожавшая как бэ тоже не приветствуется. Будет с детьми на больничных сидеть.

Ответить
18
Стройный кубок

Ну ничего, сейчас запустят госпрограмму «добровольное оплодотворение» с принудительным участием и ещё спасибо скажут!

Ответить
5
Bitchcraft

блин блинский групповое оплодотворение начнется через 10 секунд

Ответить
6
Дежурный череп

Каждой тёлке по палке

Ответить
1
1 комментарий
Selfish Ledger

Декрет. Такого закона много где нет. Это советское наследие.
Материнский капитал тоже очень помогает оплачивать ипотеку и начинать карьеру.

Ответить
0
Крестьянский меч

Декрет

Так в том и дело. Бизнес его боится, чтобы не было историй типа "вышла на работу, ушла в декрет".
Это советское наследие.

Да, я их где-то тут в треде даже похвалил.

Ответить
1
Ключевой якорь

для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности

например, домашнее насилие

Ответить
24
Узкий турник

Это не просто семейная ценность. Это законное право каждого гражданина России.

Ответить
5
AZP

Обязанность

Ответить
4
Sergey Michko

Я так понял, это традиция любовниц за счёт коррупции содержать.

Ответить
22
Дежурный череп

Ну не любовников же ред.

Ответить
5
Smaug The Terrible

Ну кто-то вон своих любовников губернаторами делает. Как в одном дальневосточном крае.

Ответить
4
Chef

а чеб и нет

Ответить
1
2 комментария
лала лало

Пацаны не поймут

Ответить
1
2 комментария
Полный коктейль

он ещё и феминист!

Ответить
9
Предельный шар

нет, просто пиздобол

Ответить
30
Узкий турник
Ответить
6
6 комментариев
Анатолий Камов

Согласен, просто Пу уверенно врёт и объяснять тут нечего.

Ответить
0
stikerman

президент феменист горе в стране :D ред.

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2
Гордый микроскоп

Лысеюшая крыса.
Женщины ему важны только потому что он никак не смог зачать сына, зря так старался. Целых набор женщин сейчас и ни одна даже фамилию путина не оставила

Ответить
11
Официальный фонарь

Поэтому он разочаровался в женщинах и переключился на походы с Шойгу, всё стало на свои места.

Ответить
21
Гордый микроскоп

Да, так бывает. Два старых пидораса нашли друг друга

Ответить
3
3 комментария
лала лало

Будто это настоящая фамилия. И если ее дать ребенку где гарантии, что его в будущем не накажут за преступления предка.
Что бы сделали с потомками гитлера сейчас?

Ответить
0
5 комментариев
ouxen

как же вся эта зхуйня уже заебала

Ответить
17
ouxen

что ни предложение, то сексистская хуйня)

Ответить
10
Дежурный череп

О, эти знаменитые меры поддержки семьям с детьми от 7 до 18 ред.

Ответить
9
AZP

По 500 рублей дают?

Ответить
0
1 комментарий
Крестьянский меч

За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми

Заебал с этими выплатами. Сколько налогов на это идёт.

Ответить
6
лала лало

Рублем больше рублем меньше, ты никак не контролируешь их деньги, сегодня они дают подачки, а завтра укатывают метр дороги за 100 лярдов

Ответить
5
ouxen

Заебал с этими выплатами. Сколько налогов на это идёт.

кому должен, всем прощает

Ответить
0
6 комментариев
Крестьянский меч

Он также отметил, что такое отношение к женщинам в обществе сложилось благодаря совестному прошлому страны;

Совки наоборот много чего старались делать. Там ведь все товарищи. Изначально на женщин сильно положились, дали им все права, другой вопрос, что само общество долго перестраивалось.

Ответить
4
Дежурный череп

Да Господи он приехал ляпнуть что нибудь с посылом" мы не станем такими как вы, мы лучше ".
При этом один в один повторяя в общем и целом риторику кпк

Ответить
9
Учебный торшер

В совке просто была концепция, что вот это: Kinder, Küche, Kirche - не для советской женщины. То есть, как бы - против домостроя.

Но, почему?

Власть хотела, чтобы женщины работали, а не сидели дома, с детьми. Нужно больше работающих рабов.

Поэтому, мужикам так платили, чтобы те не могли на свою з/п содержать жену и детей.

В следствие чего, чтобы обеспечить свою семью финансами, женщины были вынуждены учиться и работать.

Ответить
5
2 комментария
FOX

буду ражать таащ путин ред.

Ответить
6
Andre Macareno

Падажжи, но ведь традиционные ценности — это 10 детей, батя на работе и вот это все, а не работающие женщины

Ответить
5
Муниципальный фитиль

Новые традиционные ценности

Ответить
1
Selfish Ledger

Теперь традиционные ценности это иметь ребёнка и не развестись.

Ответить
0
Соколов Андрей

Традиционные ценности в дагестане пока таковы

Ответить
5
AZP

традиционные семейные ценности

Ответить
5
Ваша Закладко

крайние дороги
жёлтая калина

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Надеюсь домострой в школах уже изучают

Ответить
4
Предельный шар

@Максоний

Ответить
0
stikerman

Поняли да? Женщины все, мужчины ничто. 🤨 ред.

Ответить
4
Chef

спрайт - не дай себе засохнуть!

Ответить
0
Конкретный микроскоп

При этом он отметил, что в стране должна быть обеспечена свобода самоидентификации;

Записал в блокнотик унижения ваты Путиным

Ответить
4
лала лало

в новой реальности

Что за шиза, что это значит?

Ответить
1
Дмитрий Тимофеев

раньше было все в старой реальности, но время не стоит на месте, реальность изменилась, трансформировалась, морфировала в абсолютно новую субстанцию, лежащую на пересечении измерений пространства и времени, одинаково смотрящую как в прошлое, так и в будущее в соответствии с актуальными трендами развития современной России

Ответить
6
3 комментария
ouxen

с 2000 г. мы живем в условиях новой экономической реальности

Ответить
3
Муниципальный фитиль
Ответить
0
Мудрый дебаркадер

Вот это нихуя себе!

Ответить
3
Chef

крайне дорога ему его сморщенная жепа, а все остальное до звезды

Ответить
3
лала лало

У него (кого?) на лице написано что он патриархальный гопник

Ответить
3
Danil Oputin

Интересно, он в курсе как эти ценности берегутся в его стране?

Ответить
0
лала лало

Одинокие залетки воспитывают детей и иногда дают зекам и мигрантам погонять б/у дырки ред.

Ответить
2
3 комментария
Дмитрий Тимофеев

чуваку под 70, что ты от него хочешь?)

Ответить
0
1 комментарий
Илья Гераськин

В России создают условия, чтобы после рождения ребёнка они могли возобновить или начать карьеру

Знакомой в садике сказали "до трёх лет вам государство не обязано предоставлять садик"

Ответить
1
K Kepp

Ага, опять языком чешет. Кается он живет в своем выдуманном мире, потому как реальность намного суровее и выходит за грань его восприятия.

Ответить
1
Женя Женя

Пусть прокомментирует, что там по швабрам и как это с традиционными ценностями сочетается.

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

@Екатерина Кузнецова

Ответить
0
Предельный шар

та дай ей немного отойти, она со вчера охуевшая от Володьки

Ответить
2
3 комментария
Екатерина Кузнецова

Считаю, человек с такими понятиями не должен быть президентом. Ну, вы это и так знаете

Ответить
0
2 комментария
ouxen

женщины играют важную роль в решениях, поставленных перед государством

шта?

Ответить
0
Стройный кубок

Генерация юнитов

Ответить
2
2 комментария
MangaloriANAL

Помощь со стороны государством помогает

государства*

Ответить
0
illlka Chehova

Этот тред явное доказательство того, что не вся оппозиция ещё посажена

Ответить
0
Yaroslav Sugonyako

Холуйство и воровство - это традиционные русские ценности?

Ответить
0
Куриный муж

Мы с вашим партийным курсом не согласны
Лучше быть за СПИД, наркотики и пидарастов! ред.

Ответить
0
Gedevan

- А по делу то что-нибудь сказал?
- Зачем?

Ответить
0
Женя Женя

Похоже все комментаторы понимают под традиционными ценностями - не изменять женам и не иметь любовниц. Разве он не имел ввиду, что семья это союз мужчины и женщины?

Ответить
0
Иван Сидоров

в чем не прав?

Ответить
0
Sergey Michko

Типа традиционные ценности это все что угодно, включая изменения конституции, потому что коней на переправе не меняют, войну с соседними государствами, дотации Чечне, чтобы сдержать терроризм ценой убийств и пыток и тд

Ответить
0
1 комментарий
Йохан Ирвинг

А вот как оказывается называются массовые изнасилования и пытки со стороны руководства в тюрьмах

Ответить
0
Себастиан Перейра

Сказало Первое Лицо с наёбышем на стороне ред.

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0
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