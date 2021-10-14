По мнению президента, женщины играют важную роль в решениях, поставленных перед государством, но именно традиционные ценности — залог развития.

14 октября президент РФ Владимир Путин поучаствовал в третьем Евразийском женском форуме в Петербурге. Его тема в этом году — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

Выступая, президент сделал особый акцент на традиционных ценностях. Главное из его речи:

По мнению Путина, «современный, динамично меняющийся мир» ставит множество задач, в решении которых активно принимают участие женщины. Президент обозначил их роль как «более весомую»;

Он назвал несколько задач, решаемых с участием женщин: вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, проблемы экологии, защиты окружающей среды, а также новые подходы к образованию, «к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь»;

Путин отметил, что женщины также сыграли важную роль во время пандемии Covid-19. Они «вышли на передовую борьбы с пандемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку»;

Президент заявил, что у женщин «обострённое понимание ценности жизни, сострадание и милосердие»;

Путин подчеркнул, что «для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности», они — «важнейшая нравственная основа и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», несмотря на критику в адрес РФ. При этом он отметил, что в стране должна быть обеспечена свобода самоидентификации;

«Для России характерно и уже привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин», — считает президент. Он также отметил, что такое отношение к женщинам в обществе сложилось благодаря советскому прошлому страны;

Женщины не должны оказываться перед выбором между семьёй и профессиональной реализацией. В России создают условия, чтобы после рождения ребёнка они могли возобновить или начать карьеру;

Помощь со стороны государством помогает женщинам строить своё будущее, ещё многое предстоит для реализации их прав. Путин внимательно следит за проблемами женщин в «так называемых развитых экономиках»;

«За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребёнком школы», — заявил Путин.