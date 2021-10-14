«Для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности»: Путин выступил на Евразийском женском форуме Статьи редакции
По мнению президента, женщины играют важную роль в решениях, поставленных перед государством, но именно традиционные ценности — залог развития.
14 октября президент РФ Владимир Путин поучаствовал в третьем Евразийском женском форуме в Петербурге. Его тема в этом году — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».
Выступая, президент сделал особый акцент на традиционных ценностях. Главное из его речи:
- По мнению Путина, «современный, динамично меняющийся мир» ставит множество задач, в решении которых активно принимают участие женщины. Президент обозначил их роль как «более весомую»;
- Он назвал несколько задач, решаемых с участием женщин: вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, проблемы экологии, защиты окружающей среды, а также новые подходы к образованию, «к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь»;
- Путин отметил, что женщины также сыграли важную роль во время пандемии Covid-19. Они «вышли на передовую борьбы с пандемией, взяли на себя тяжелейшую нагрузку»;
- Президент заявил, что у женщин «обострённое понимание ценности жизни, сострадание и милосердие»;
- Путин подчеркнул, что «для нашей страны крайне дороги традиционные семейные ценности», они — «важнейшая нравственная основа и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», несмотря на критику в адрес РФ. При этом он отметил, что в стране должна быть обеспечена свобода самоидентификации;
- «Для России характерно и уже привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин», — считает президент. Он также отметил, что такое отношение к женщинам в обществе сложилось благодаря советскому прошлому страны;
- Женщины не должны оказываться перед выбором между семьёй и профессиональной реализацией. В России создают условия, чтобы после рождения ребёнка они могли возобновить или начать карьеру;
- Помощь со стороны государством помогает женщинам строить своё будущее, ещё многое предстоит для реализации их прав. Путин внимательно следит за проблемами женщин в «так называемых развитых экономиках»;
- «За последние несколько лет мы в целом серьёзно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребёнком школы», — заявил Путин.
В совке просто была концепция, что вот это: Kinder, Küche, Kirche - не для советской женщины. То есть, как бы - против домостроя.
Но, почему?
Власть хотела, чтобы женщины работали, а не сидели дома, с детьми. Нужно больше работающих рабов.
Поэтому, мужикам так платили, чтобы те не могли на свою з/п содержать жену и детей.
В следствие чего, чтобы обеспечить свою семью финансами, женщины были вынуждены учиться и работать.
раньше было все в старой реальности, но время не стоит на месте, реальность изменилась, трансформировалась, морфировала в абсолютно новую субстанцию, лежащую на пересечении измерений пространства и времени, одинаково смотрящую как в прошлое, так и в будущее в соответствии с актуальными трендами развития современной России