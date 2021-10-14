Девушка отмечала 27-летие в московском хосписе.

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Актёр и музыкант, солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето позвонил тяжелобольной россиянке Анастасии Петровой и поздравил её с днём рождения. Об этом сообщает благотворительный Фонд помощи хосписам «Вера».

Свой 27-й день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. Идею подарка для Анастасии предложил её брат. Девушка слушает рок-группу Thirty Seconds to Mars с 11 лет, была на нескольких концертах, а дома у неё стоит ростовая картонная фигура Лето.

Брат Анастасии рассказал фонду «Вера» о мечте сестры поговорить с любимым музыкантом. Найти контакты Лето удалось благодаря помощи нескольких человек. Сотрудники НКО вспомнили, что он приезжал в Россию на шоу Ивана Урганта, и основательница фонда Нюта Федермессер связалась с телеведущим. После этого Лето позвонил Анастасии по видеосвязи.

Музыкант расспросил девушку о её жизни, семье и собаке. Он рассказал и немного о себе, например, признался, что любит пельмени. По его словам, русский язык ему даётся с трудом, но всё равно произнёс свою коронную фразу, которую обычно говорит на концертах в России: «Ну что стоишь как дуб?».