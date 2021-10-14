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Новости
Яна Ломакина

Музыкант Джаред Лето по видеосвязи поздравил с днём рождения тяжелобольную российскую фанатку Статьи редакции

Девушка отмечала 27-летие в московском хосписе.

63 63 комментария
5444 просмотров

Актёр и музыкант, солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето позвонил тяжелобольной россиянке Анастасии Петровой и поздравил её с днём рождения. Об этом сообщает благотворительный Фонд помощи хосписам «Вера».

Свой 27-й день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. Идею подарка для Анастасии предложил её брат. Девушка слушает рок-группу Thirty Seconds to Mars с 11 лет, была на нескольких концертах, а дома у неё стоит ростовая картонная фигура Лето.

Брат Анастасии рассказал фонду «Вера» о мечте сестры поговорить с любимым музыкантом. Найти контакты Лето удалось благодаря помощи нескольких человек. Сотрудники НКО вспомнили, что он приезжал в Россию на шоу Ивана Урганта, и основательница фонда Нюта Федермессер связалась с телеведущим. После этого Лето позвонил Анастасии по видеосвязи.

Музыкант расспросил девушку о её жизни, семье и собаке. Он рассказал и немного о себе, например, признался, что любит пельмени. По его словам, русский язык ему даётся с трудом, но всё равно произнёс свою коронную фразу, которую обычно говорит на концертах в России: «Ну что стоишь как дуб?».

Они разговаривали около 11 минут. Анастасия сказала, что счастлива, и это событие дало ей сил на много дней.

#новости #музыка

63 63 комментария
121
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Виталий Лановой

Грустная новость из хосписа домой не возвращаются

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51
Крестьянский меч

Я был однажды в хосписе. Очень тяжёлое место. Джаред большой молодец, что согласился на звонок, людям там нужна поддержка. Спасибо ему за это.

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43
Крестьянский меч

Вспомнил и накатило. До сих пор тяжело вспоминать.

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15
Позвольте, выскажу мнение

запили пост

Ответить
3
Яна Ломакина

поддерживаю

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0
AZP

Пиздец.
На днях батя умер после тяжёлой болезни.
Ушёл дома и на морфине, но прекрасно понимаю тех, кто отдаёт родных в хосписы.
Постоянно с мамой на ногах и на нервах были, думал, на стену полезем.
Не представляю тех, кто так годами дома за тяжёлыми больными ухаживает - это невероятный труд. ред.

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33
Яна Ломакина

сочувствую. сил тебе и маме 🙏

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5
AZP

Спасибо (:

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0
Руслан Николаенко

Хочется сдохнуть и больного умотать, говорю по своему удручающему опыту

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4
Бесконечный Кирилл

держись, это очень тяжело. Знаю

Ответить
2
AZP

Спасибо (:

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0
Oleg Vorogushin

Проходил такое. Держись, время лечит

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0
TJaba

Умиляют подобные ситуации, аж слезы наворачиваются. Старею наверное

Ответить
23
Бесконечный Кирилл

Я не плачу

Ответить
7
Бесконечный Кирилл

Да кого я обманываю? Лживая я мразь

Ответить
49
Крестьянский меч

Когда новый трек?

Ответить
10
Молодой череп

эй лови чебурек

Ответить
0
Аркадий Иванов

Жадный до одобрения.

Ответить
2
Неплохой Артем

@Андрей Фурцев смотри, Иван Ургант помог. Он хорошее дело сделал или нет?

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7
Кирилл Вселенский

Очевидно этим он помог путину делать вид, что в россии все хорошо с заботой о смертельно больных ред.

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10
Крестьянский меч

Хотел его тегнуть, но подумал, что это уже на травлю похоже.

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3
Старинный турник

Так главный же хейтер Урганта — это @the art of гепард

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1
Официальный мангал

да

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0
Зарегистрировался только что

molodec мужчина

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10
лала лало

Капец он старый

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–1
stikerman

Так ему полтос. Он еще на свой возраст максимально не выглядит.

Ответить
15
AZP

Многие представители творческих профессий хорошо выглядят. Парфёнов, Каспарян, Познер, например.

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1
Кирилл Вселенский

Кокаин животворящий

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6
Ваша Закладко

в миксе с бадами лол

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0
Слава Инженеров
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–1
Учебный торшер

Он с 1971, всего на год меня старше.

Но, когда я был в зале на концерте, а он, с радиомикрофоном беспроводным, бегал по спинкам сидений в зале и пел, то я понимал, что он не то что хорошо выглядит, так ещё и в отличной физической форме. ред.

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0
Учебный торшер

У 30STM очень сильное фанатское движение, в том числе и в России.
Джаред - молодчина. ред.

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4
Яна Ломакина

эшелон форева 👋

Ответить
1
Учебный торшер
Ответить
0
Яна Ломакина

когда-то с ними даже был басист..........

Ответить
0
Учебный торшер

Бывшие участники:
• Томислав Милишевич — соло-гитара, скрипка, клавишные, бэк-вокал, перкуссия, студийная бас-гитара (2003—2018)
• Мэтт Уоктер — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал (2001—2007)
• Солон Бикслер — гитара, бэк-вокал (2001—2003)

Бывшие концертные участники:
• Кэвин Дрейк — гитара (1999—2002)
• Брэкстон Олита — клавишные, гитара (2009—2013)
• Мэтт МакДжанкинс — бас-гитара (2011)
• Тим Келлехер — бас-гитара, синтезатор (2007—2010, 2011—2013)

Ответить
0
Shenmue
Ответить
4
Ваша Закладко

джаред лето атридес

Ответить
1
Seenyasha

https://youtu.be/F_S-_a4KlIY

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0
ред.

Максимально крутая и теплая история

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4
Ulcer

Довели до слез взрослого дядьку! Ни стыда ни совести.

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3
Danil Oputin

Не удивлен. Джаред всегда человечищем был

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Мечтаю чтоб мне позвонил андрей панин

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0
Неплохой Артем

могу я вместо него

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6
TJaba

Дублер Панина. Ну такое

Ответить
3
Неплохой Артем

у меня просто опыта меньше, а именно отсутствует опыт с собачками

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Главное, что с ногой присутствует 😏

Ответить
3
Неплохой Артем

дзынь дзын, отвечай

Ответить
0
TJaba

Дело поправимое

Ответить
0
Неплохой Артем

но не обязательное ред.

Ответить
0
TJaba

Это у тебя еще собаки нормальной не было

Ответить
0
Виталий Лановой

Но он умер

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Он хороший добрый человек

Ответить
0
stikerman

Что-то тут не так...

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Посмотрел его интервью гордону

Ответить
0
Предельный шар

считаю одно из лучших

Ответить
0
Учебный торшер
Ответить
2
Ирина Ермолова

Прикольно быть Джаредом Лето

Ответить
2
Молодой череп

=(

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1
Владимир Земсков

Копец, апять плакать что ли?

Ответить
1
Иван Иванов

Настоящий мужик

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0
Павел Каташев

Теория рукопожатий в действии.
Новость для людей грустная, возможно, даже чем то личная, а для нее это еще одна возможность насладиться моментами, поэтому я рад за нее.

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0
Соколов Андрей

Смотрю на эти руки обтярутыекожей, как её поддерживают когда она идёт и слезы наворачиваются.

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0
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