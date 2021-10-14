Музыкант Джаред Лето по видеосвязи поздравил с днём рождения тяжелобольную российскую фанатку Статьи редакции
Девушка отмечала 27-летие в московском хосписе.
Актёр и музыкант, солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето позвонил тяжелобольной россиянке Анастасии Петровой и поздравил её с днём рождения. Об этом сообщает благотворительный Фонд помощи хосписам «Вера».
Свой 27-й день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. Идею подарка для Анастасии предложил её брат. Девушка слушает рок-группу Thirty Seconds to Mars с 11 лет, была на нескольких концертах, а дома у неё стоит ростовая картонная фигура Лето.
Брат Анастасии рассказал фонду «Вера» о мечте сестры поговорить с любимым музыкантом. Найти контакты Лето удалось благодаря помощи нескольких человек. Сотрудники НКО вспомнили, что он приезжал в Россию на шоу Ивана Урганта, и основательница фонда Нюта Федермессер связалась с телеведущим. После этого Лето позвонил Анастасии по видеосвязи.
Музыкант расспросил девушку о её жизни, семье и собаке. Он рассказал и немного о себе, например, признался, что любит пельмени. По его словам, русский язык ему даётся с трудом, но всё равно произнёс свою коронную фразу, которую обычно говорит на концертах в России: «Ну что стоишь как дуб?».
Они разговаривали около 11 минут. Анастасия сказала, что счастлива, и это событие дало ей сил на много дней.
Пиздец.
На днях батя умер после тяжёлой болезни.
Ушёл дома и на морфине, но прекрасно понимаю тех, кто отдаёт родных в хосписы.
Постоянно с мамой на ногах и на нервах были, думал, на стену полезем.
Не представляю тех, кто так годами дома за тяжёлыми больными ухаживает - это невероятный труд. ред.
@Андрей Фурцев смотри, Иван Ургант помог. Он хорошее дело сделал или нет?
Так главный же хейтер Урганта — это @the art of гепард
Бывшие участники:
• Томислав Милишевич — соло-гитара, скрипка, клавишные, бэк-вокал, перкуссия, студийная бас-гитара (2003—2018)
• Мэтт Уоктер — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал (2001—2007)
• Солон Бикслер — гитара, бэк-вокал (2001—2003)
Бывшие концертные участники:
• Кэвин Дрейк — гитара (1999—2002)
• Брэкстон Олита — клавишные, гитара (2009—2013)
• Мэтт МакДжанкинс — бас-гитара (2011)
• Тим Келлехер — бас-гитара, синтезатор (2007—2010, 2011—2013)