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Новости
Яна Ломакина

РФПИ: сочетание «Спутника Лайт» и Moderna при ревакцинации эффективнее, чем препарат одного производителя Статьи редакции

Связка российских препаратов с AstraZeneca и Moderna показала высокий уровень иммунного ответа.

48 48 комментариев
2555 просмотров

Использование уколов вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» показало высокую эффективность при ревакцинации в комбинации с препаратами других производителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».

Первое в мире комбинированное исследование провели в Аргентине. Разработчики российских вакцин опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных сочетаний препаратов.

В крайнем левом столбце — список комбинаций. Далее идут результаты тестирования на различные антитела: IgG и нейтрализующие nAbs двух видов. Красным выделен сниженный (lower) иммунный ответ на коронавирус, зелёным — наилучший (superior) и аналогичный первому применению препарата одного производителя (equivalente).

Из таблицы следует:

  • для людей, изначально привитых двухкомпонентный вакциной от AstraZeneca, при ревакцинации лучше всего себя показало сочетание AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), а также AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех);
  • у тех, кто был привит обоими компонентами российской вакцины, самым эффективным бустерным сочетанием (при ревакцинации) стала связка «Спутника Лайт» и Moderna. Самым наихудшим — сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm: после него снизился уровень антител всех трёх типов;
  • для людей, изначально вакцинированных препаратом Sinopharm, хорошие результаты показали бустерные уколы комбинацией Sinopharm и «Спутник Лайт».

При этом все комбинации вакцин оказались безопасны, при их применении отсутствуют серьёзные побочные эффекты, говорится на сайте РФПИ.

«Спутник Лайт» — это упрощенная версия «Спутника V», которая представляет собой один из двух компонентов основной вакцины.

#новости #вакцинация #коронавирус

48 48 комментариев
13
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Александр Горелик

… я знал, что рано или поздно мы перейдём и на эту дрянь

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26
Трансгендолёт

А чо в РФ модерной можно привиться? Или это информация просто позавидовать западному потребителю?)

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23
Илья

Это рекламная кампания Спутника для Запада

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3
Илья Иванников

Насколько же тупым надо быть, чтобы не понять, что это результаты проведённого в Аргентине исследования

Ответить
3
Андрей Фокин

я на тижи захожу над комментами поорать да плюсиков поставить, а ты говоришь думать

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2
Kir Kirsky

А исследование не может нести рекламных целей?

Ответить
0
Илья

И что это меняет?

Результаты опубликовали продажники Спутника с очевидной целью - продать побольше.

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0
Длинный Кирилл
Ответить
12
Neketa Fo

Второгодник

Ответить
2
Невинный звук

Вульва

Ответить
0
Александр Борродач

Вувузел

Ответить
0
Marat Khamadeev

Вельзевул

Ответить
0
Предельный шар

Хранитель стратосферы

Ответить
0
Дежурный череп

Но закупать модерну мы конечно не будем.

Ответить
7
Илья Гераськин

Будем, в штаты иначе не пустят. Просто дадим её не всем

Ответить
4
Товарищ Колбасный

Да блин, не надо её закупать, если бабок жалко. Разрешите закупать частным клиникам, рынок дорогих вакцин в РФ на самом деле очень маленький. Но фак, сейчас ни за какие бабки нельзя получить международной паспорт в России. Если до декабря не впустят, повезу родителей в Сербию. Уже сил нет. ред.

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2
Sail

Меня тоже возьми

Ответить
0
Romula Daraa

файзер не продает частникам свою вакцину

Ответить
0
Андрей Лузин

Логично, если платно будет

Ответить
1
Сергей Низовцев

[конспирология-mode-on] А что если спутник на деле работает плохо, а исследование нужно, чтобы закупить модерну и не облажаться?[конспирология-mode-off] ред.

Ответить
1
Denis Kum

И все это "Кротом" заполировать.

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8
Невинный звук

Поэтому я всегда ем пельмени с мазиком. Усиливают эффект, так сказать.

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6
Dmitry Pasyutin

теперь попробуй мазик с пельменями

Ответить
1
lovemyonahole

Будет говно, эта таблица это показывает

Ответить
1
Андрей Лузин

А в качестве бустера можно горчицу или кетчуп взять

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0
Предельный шар

Когда признают Спутник. Что-то пишут?

Ответить
4
Vitalii Lepeshev

Зависит от того, как понимать «барьеры сняты»: https://rg.ru/2021/10/04/sniaty-barery-dlia-priznaniia-sputnika-v.html

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4
Глухой череп

пишут что когда нибудь

Ответить
3
Просторный танк88

А если шлифануть сверху водочкой, то сразу в рай без очереди. ред.

Ответить
2
lovemyonahole

Ёбаный рот этого cansino

Ответить
2
Kir Kirsky

Если я правильно помню лекцию от вирусолога,то титр антител - не показатель эффективности защиты. Надо на статистику переносимости заболевания в результате вакцинации смотреть.

Ответить
2
Самсон Безмятежный

Наверняка в мире есть биохакеры, которые решили привиться всеми видами морщин и прокачать свои антитела)

Ответить
1
Бесконечный Кирилл

Привиться всеми видами морщин

Мошонка передаёт привет

Ответить
2
Предельный шар

Бляяя

Ответить
0
Авторский утюг

Ну и говно это их синофарм

Ответить
1
Полный коктейль

Ёрш

Ответить
1
ouxen

Разрешать её мы конечно не будем

Ответить
1
lovemyonahole

Чё за херня? ред.

Ответить
1
Romula Daraa

может там cansino на аденовирусе 5 как вторая доза спутника

Ответить
0
Антон Лисин

Воз опять нахуй послал спутник. Главная претензия сомнительная стерильность и отсутствие упоминания о побочных эффектах ред.

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0
Dmitry Pasyutin

это новость от июня

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0
Антон Лисин

Сегодня ещё раз нагнули

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0
Ближний дебаркадер

Бля. Вот это тяга будет

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0
некипишуй

слова, просто слова

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0
Виталий Чухнов

Видео в тему
https://www.instagram.com/p/CNiy54kBTFI/

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0
ユリー シャネ

Вот и пошла подготовка Россиян к выпуску на рынок иностранных вакцин. Ну или (честно позаимствованных хакерами) новых вариантов для спутника VI.

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0
Александр Дворовой

Аргентина — самый большой иностранный потребитель спутника. Летом там начали его производство по контракту с Россией.

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0
Больной ключ

больше чипов - эффективнее

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0
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