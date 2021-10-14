Связка российских препаратов с AstraZeneca и Moderna показала высокий уровень иммунного ответа.

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Использование уколов вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» показало высокую эффективность при ревакцинации в комбинации с препаратами других производителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».

Первое в мире комбинированное исследование провели в Аргентине. Разработчики российских вакцин опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных сочетаний препаратов.

В крайнем левом столбце — список комбинаций. Далее идут результаты тестирования на различные антитела: IgG и нейтрализующие nAbs двух видов. Красным выделен сниженный (lower) иммунный ответ на коронавирус, зелёным — наилучший (superior) и аналогичный первому применению препарата одного производителя (equivalente).

Из таблицы следует:

для людей, изначально привитых двухкомпонентный вакциной от AstraZeneca, при ревакцинации лучше всего себя показало сочетание AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), а также AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех);

у тех, кто был привит обоими компонентами российской вакцины, самым эффективным бустерным сочетанием (при ревакцинации) стала связка «Спутника Лайт» и Moderna. Самым наихудшим — сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm: после него снизился уровень антител всех трёх типов;

для людей, изначально вакцинированных препаратом Sinopharm, хорошие результаты показали бустерные уколы комбинацией Sinopharm и «Спутник Лайт».

При этом все комбинации вакцин оказались безопасны, при их применении отсутствуют серьёзные побочные эффекты, говорится на сайте РФПИ.