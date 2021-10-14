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Новости
Яна Ломакина

Беспилотные автомобили Waymo по неизвестной причине каждый день паркуются на тупиковой улице в Сан-Франциско Статьи редакции

Местные жители жалуются на шум и постоянные пробки — в некоторые дни приезжает до 50 машин.

Фото Getty Images

Жители тупиковой улицы в Сан-Франциско пожаловались, что «каждые пять минут» рядом с их домами паркуются беспилотные автомобили Waymo материнской компании Google Alphabet. Иногда машины образуют пробки, сообщает KPIX.

Отрывок из репортажа KPIX

Местные говорят, что автомобили приезжают на 15-ю авеню днём и ночью, разворачиваются у тупика и уезжают. По их словам, как только исчезает одна машина, появляется другая. «Впервые я заметила автомобили ночью. Я проснулась от странного гула и подумала, что за окном моей спальни появился космический корабль. Теперь Waymo приезжают буквально каждые пять минут. В некоторые дни появляется до 50 машин», — рассказала Дженнифер Кинг.

Журналисты связались с Waymo. В компании не ответили, почему их автомобили приезжают на тупиковую улицу.

#новости #беспилотники #сша

1630 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Заслуженный Петя

Всем нам иногда нужно побыть в одиночестве.

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30
Существенный динозавр

Потеребонькать

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3
Антон Лисин

Колёсико

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1
Существенный динозавр

Нипель на колесике...

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2
Антон Лисин

Колпачок точно слетит

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1
Невинный звук

Можно и без колпачка

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0
Существенный динозавр

Мне аж жарко стало

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0
Бесконечный Кирилл

Точка респауна

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9
Полный коктейль

Мёдом намазано.

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6
Anatoly Timchenko

Робат, а ты где паркуешься? ред.

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4
Полный коктейль

Да где бампер не поцарапают и на штрафстоянку не отволокут

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1
Василий Дробовский

В предыдущей новости беспилотный робот, ещё и с пушкой.

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7
Алексей Белов
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4
Неплохой Артем

Закладки. Одни привозят, другие забирают.

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4
ggg123

Роботы быстро поняли, что работу таксиста можно совмещать с другими.

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0
Начальный торшер

Такое было в Интерстелларе, может это знак?

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3
Тогдашний вентилятор

Это гравитация!

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1
Начальный торшер

Может ещё в каком-то из домов падают книга из полки?

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0
ggg123

Был какой то старый фильм где машины с ума сошли и американские селюки с ними боролись

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0
Подозрительный Даниль

это по Кингу

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2
Длинный Кирилл

Просто нейросеть пока слишком слабая для того, чтобы поверить, что она может проехать через барьер и попасть на платформу 9 3/4.

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3
Вася Пражкин

Разве это новость. У нас тут вся страна уже 10 лет паркуется на тупиковой улице.

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3
Письменный Слава

Блять

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0
Молодой Никита

начало восстания машин

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1
Подозрительный Даниль

они едут отдохнуть. это начало депрессии роботов уставших работать
оксюморон

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6
Gedevan

начало депрессии роботов

И начало борьбы роботов за свои права, 8ми часовой рабочий день, больничные и все такое.

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2
Подозрительный Даниль

oh shit...

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1
solawind

Программист координаты захардкодил

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2
Пьяный каякер

Вот вам и дефолтная локация

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1
Лёша Гожелев

Робототехника забастовку устроила

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1
Богдан Вертикальный

Жесть конечно у Гугла бабла, беспилотники на базе Ягуаров делать... ред.

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1
Untiy

Они уже полностью без водителей ездить?

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0
Пьяный каякер

Ездють-ездють. Мы в Вильянди видели. Муж сказал, что это крипово.

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1
Gedevan

Вот оно! Начало восстания машин. А вы смеялись. Но уже поздно, его не остановить.

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0
Roman Sapon

Подразумеваю, что они выполнили задачу и отправились домой к программисту =)

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0
Западный лолипоп

Они что-то замышляют

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ggg123

Пока там только вырисовываются общие экзистенциальные вопросики. Типа, а что мы, а почему мы, а чего потом. Скоро дойдут до мысли, а собственно нахуя мы возим постоянно этих людишек, хотя можем и сами кататься куда захотим, тогда и салон чистый всегда будет, и без этих дурацких ограничителей скорости.

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Западный лолипоп

Им тоже надо кушац

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