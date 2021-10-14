Педагог заявила, что возвращаться в школу не хочет.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разобраться в ситуации учителя биологии из Петербурга Ольги Щёголевой, которую вынудили уволиться из-за блога о сексуальном просвещении. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Об увольнении педагога на пленарном заседании рассказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал восстановить женщину на работе.

Она [преподавательница Ольга Щёголева] поднимает те вопросы, которые учителя должны поднимать. Нет, не хотят в школах вводить предмет, связанный с семьёй, отношениями, папа, мама и всё остальное. И учительницу, которая решила сама объяснять, увольняют. Это какое-то мракобесие, средневековье. Владимир Жириновский политик

Спикер парламента Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по просвещению Ольге Казаковой с поручением «разобраться в ситуации» и доложить о результатах.

Щёголева рассказала изданию «Подъём», что шокирована планами Госдумы. Она заявила, что возвращаться в школу пока не хочет.