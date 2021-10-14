Комиссия Госдумы изучит ситуацию с учительницей биологии, которую вынудили уволиться из-за блога о секспросвете Статьи редакции
Педагог заявила, что возвращаться в школу не хочет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разобраться в ситуации учителя биологии из Петербурга Ольги Щёголевой, которую вынудили уволиться из-за блога о сексуальном просвещении. Об этом сообщает «Дума ТВ».
Об увольнении педагога на пленарном заседании рассказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал восстановить женщину на работе.
Спикер парламента Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по просвещению Ольге Казаковой с поручением «разобраться в ситуации» и доложить о результатах.
Щёголева рассказала изданию «Подъём», что шокирована планами Госдумы. Она заявила, что возвращаться в школу пока не хочет.
Ольга Щёголева преподавала биологию в музыкальной школе при Петербургской государственной консерватории. Родители учеников пожаловались руководству на блог учительницы о секс-просвещении. По словам Щёголевой, администрация школы поставила ей ультиматум: или удалить аккаунт в инстаграме, или уволиться. В итоге она написала заявление об уходе по собственному желанию.