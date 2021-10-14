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Новости
Яна Ломакина

Комиссия Госдумы изучит ситуацию с учительницей биологии, которую вынудили уволиться из-за блога о секспросвете Статьи редакции

Педагог заявила, что возвращаться в школу не хочет.

17 17 комментариев
298 просмотров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разобраться в ситуации учителя биологии из Петербурга Ольги Щёголевой, которую вынудили уволиться из-за блога о сексуальном просвещении. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Об увольнении педагога на пленарном заседании рассказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он потребовал восстановить женщину на работе.

Она [преподавательница Ольга Щёголева] поднимает те вопросы, которые учителя должны поднимать. Нет, не хотят в школах вводить предмет, связанный с семьёй, отношениями, папа, мама и всё остальное. И учительницу, которая решила сама объяснять, увольняют. Это какое-то мракобесие, средневековье.

Владимир Жириновский
политик

Спикер парламента Вячеслав Володин обратился к главе думского комитета по просвещению Ольге Казаковой с поручением «разобраться в ситуации» и доложить о результатах.

Щёголева рассказала изданию «Подъём», что шокирована планами Госдумы. Она заявила, что возвращаться в школу пока не хочет.

Ольга Щёголева преподавала биологию в музыкальной школе при Петербургской государственной консерватории. Родители учеников пожаловались руководству на блог учительницы о секс-просвещении. По словам Щёголевой, администрация школы поставила ей ультиматум: или удалить аккаунт в инстаграме, или уволиться. В итоге она написала заявление об уходе по собственному желанию.

#новости #петербург

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Владислав Косинов

Знаменитая вертикаль власти в действии.
Пусть лучше президент займется этим вопросом.

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10
Андрей Фурцев

И влепит учительнице статью об экстремизме

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1
FUNGAME

Понятно всё, Бастрыкин жуликов ловит, ГосДума восстанавливает справедливость. Всё показательно и точечно. Может Мурашко прилетит на вертолёте мне давление померить после таких новостей?

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5
Полный коктейль

в голубом вертолёте

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0
Полный коктейль

Уууу биология ред.

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2
Владимир Филатов

анатомия

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2
Предельный шар

Уууууу мракобесие

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1
Предельный шар

Уууу средневековье

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1
Стройный кубок

Неужели наконец-то введут закон, запрещающий иметь личную жизнь и заниматься тем, чем хочешь в свободное от работы учителем время?
Дождались!

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2
Кирилл Вселенский

Можно им в школах камеры со шконками оборудовать чтоб там же сидели, заодно и будут знать как выборы считать в 24 году

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1
Виталий Чухнов

От Жириновского про мракобесие конечно смешно слышать.

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2
Существенный динозавр

Капец училке

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1
ユリー シャネ

Комиссия Госдумы изучит ситуацию с учительницей биологии, которую вынудили уволиться

Педагог заявила, что возвращаться в школу не хочет.

Сейчас заставят.

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1
Письменный Слава

Слышь, просвещай

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0
Длинный Кирилл

Западные сериалы научили меня, что сексуальным просвещением должны заниматься не учителя, а ученики в заброшенном туалете. ред.

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0
FUNGAME

Вот же...

В одной из школ Пермского края ученики от 8 до…
Всё это происходило по обоюдному согласию.
tjournal.ru
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1
Трансгендолёт

С одной стороны очень смешно представить как щас горит очко у директриссы, с другой грустно что такое вообще происходит в нашей стране

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0
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