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Sasha Shambilova

Картину Бэнкси «Любовь в мусорном баке», которая самоуничтожилась в 2018 году, продали за рекордные $25,4 млн Статьи редакции

До разрезания шредером, встроенным в раму картины, она называлась «Девочка с воздушным шаром».

Фото Sotheby's

Аукцион Sotheby's, на котором продали «Любовь в мусорном баке», проходил в том же зале, где три года назад эта картина почти самоуничтожилась встроенным в раму шредером. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Имя покупателя не называется. Ставки делались в течение десяти минут, достигнув 18,6 миллиона стерлингов (25,4 миллиона долларов). Это — рекордная цена произведений Бэнкси.

В 2018 году картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась, как только её продали за 1 миллион 42 тысячи фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона долларов). По мнению аукционистов, это символизировало быстротечность и кратковременность человеческих эмоций в эпоху социальных медиа.

Картина считается одной из самых узнаваемых и популярных работ Бэнкси. На ней девушка протягивает руку к ярко-красному воздушному шару в форме сердца. Художник создал её в 2006 году.

#новости #арт #искусство

2555 просмотров
14 14 комментариев
15
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Страшный Слава

Бэнкси, тебе как, норм, что ты из чела двигающего какую-то идею, у которого была возможность как-то мир изменить, превратился в часть мира роскоши богачей?
Если не хочешь отвечать на глазах у всех, можешь ответить в личку.

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9
Geni Alen

Любая контркультурная херня становится рано или поздно частью мейнстрима, если идея достаточно востребована.

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7
Страшный Слава

Это какой-то закон? Он подтверждён математически?

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0
Last Platelet

Нет, зато исторически. И вообще, чтобы спорить с утверждением выше, нужно вообще все причино-следственные связи игнорить.

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0
Страшный Слава

чтобы спорить с утверждением выше, нужно вообще все причино-следственные связи игнорить

Чтобы спорить с недоказанным утверждением достаточно не принимать его на веру.

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0
Laki

Есть множество авторов не ставших специально мейнстримом. Даже тот же Летов делал всё, чтобы не слиться в этот чан.

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0
Французский Даниль

Мне норм

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0
Павел Фролов
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0
Английский браслет

Ага, ведь Мэссив Эттак нищие скопцы и им чужды прелести жизни

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0
Roma Schreibikus

А Бэнкси здесь при чем?
Это потребляди поставили его на пьедестал, а он просто делал стритарт.
"Выход через сувенирную лавку" как раз об этом.

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–1
Индивидуальный чайник

Бэнкси такой: да задолбали блин! Я что не сделаю, они все это продают и восхишаются! Собаки сутулые! Я им говорю, что они говно, а они восхищаются! Я ПОООНЯЛ!!! Я ПОНЯЛ! Они тролят меня! Они говорят, что могут продать любую херню... Ну, чтож вызов принят...

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0
Pavel Malyshev

Вообще у него есть специальный чувак, который занимается финансами, мерчем и ваще рубит капусту

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0
Danil Oputin

По мнению аукционистов, это символизировало быстротечность и кратковременность человеческих эмоций в эпоху социальных медиа.

Занавески были синими.

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0
Ирина Китаева

все что связано с бенкси, его картинками, акуционами - это тупейшее нахуй никому не нужная ебанина на постном масле для впечатлительных и глупых детей

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0
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