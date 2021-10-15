До разрезания шредером, встроенным в раму картины, она называлась «Девочка с воздушным шаром».

Фото Sotheby's

Аукцион Sotheby's, на котором продали «Любовь в мусорном баке», проходил в том же зале, где три года назад эта картина почти самоуничтожилась встроенным в раму шредером. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Имя покупателя не называется. Ставки делались в течение десяти минут, достигнув 18,6 миллиона стерлингов (25,4 миллиона долларов). Это — рекордная цена произведений Бэнкси.

В 2018 году картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась, как только её продали за 1 миллион 42 тысячи фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона долларов). По мнению аукционистов, это символизировало быстротечность и кратковременность человеческих эмоций в эпоху социальных медиа.

Картина считается одной из самых узнаваемых и популярных работ Бэнкси. На ней девушка протягивает руку к ярко-красному воздушному шару в форме сердца. Художник создал её в 2006 году.