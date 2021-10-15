«Ъ»: в Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей Статьи редакции
Площадки обяжут дать возможность пользователям отключать их.
Под действие нового закона, если его примут, попадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы. Их обяжут уведомлять пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных. Также они должны предоставить возможность отключить рекомендации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на документ.
Депутат Антон Горелкин, который участвовал в разработке законопроекта, отметил, что самое важное в работе рекомендательных алгоритмов — «их прозрачность». Без этого они «настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг».
Председатель комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв также сообщил, что регулирование рекомендательных алгоритмов — это «общемировая тенденция». Весной в АЮР отмечали, что такие системы «могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение».
Законопроект подготовил комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, возглавляемый Александром Хинштейном. Он — соавтор закона, обязывающего соцсети блокировать запрещённый контент, в том числе мат, и поправок о «приземлении».
Он вообще в себе?
Так-то он в своем мнении не одинок
https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/03/21/facebook-spreads-fake-news-faster-than-any-other-social-website-according-to-new-research/
С учетом того, насколько это сложный вопрос для самих соцсетей, как много они вкладывают в эти исследования, сколько ведется дискуссий на эту темы, очень интересно как на это отреагируют большие игроки типо гугл и фб.
Еще мне интересно, с технической точки, это вообще возможно? Это же получится совсем другая соцсеть?