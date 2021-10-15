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Новости
Sasha Shambilova

«Ъ»: в Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей Статьи редакции

Площадки обяжут дать возможность пользователям отключать их.

Под действие нового закона, если его примут, попадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы. Их обяжут уведомлять пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных. Также они должны предоставить возможность отключить рекомендации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на документ.

Депутат Антон Горелкин, который участвовал в разработке законопроекта, отметил, что самое важное в работе рекомендательных алгоритмов — «их прозрачность». Без этого они «настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг».

Председатель комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв также сообщил, что регулирование рекомендательных алгоритмов — это «общемировая тенденция». Весной в АЮР отмечали, что такие системы «могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение».

Законопроект подготовил комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, возглавляемый Александром Хинштейном. Он — соавтор закона, обязывающего соцсети блокировать запрещённый контент, в том числе мат, и поправок о «приземлении».

#новости #право #соцсети

1046 просмотров
46 46 комментариев
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46 комментариев
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Сергей Сергеич

Звучит действительно интересно, но что наши ожидания на вряд ли совпадут с реальностью. Тем более я что в статье есть имя Александр Хинштейн.

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9
Перспективный нос

по факту просто запретят рекомендовать навального медведеву в твиттере

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15
Пространственный динозавр

нет, по факту будут пытаться взять контроль над инструментами и блокировать АБСОЛЮТНО ВСË что будет противоречить логике ОПГ ОЗЕРО.

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3
Перспективный нос

опять поедут в калифорнию взыскивать штрафы?

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1
Пространственный динозавр

да мне вообще кажется, что вот то охуевание Цукерберга от Конгресса было цветочками, сейчас его конкретно так удивят дорогие россияне

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0
Перспективный нос

почему все забывают о более важной угрозе для usa чем какие то там россияне

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1
Пространственный динозавр

что

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0
Перспективный нос

кектай ред.

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1
Андрей Анисимов

после запрета пропаганды женственных мужчин это гачитай

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2
Андрей Охапкин

Кетай отжимал территории у США?

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0
Перспективный нос

в экономическом и политическом плане куда важный "партнер"

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0
Пространственный динозавр

В штатах никто о Китае не забывает, они на нем сейчас больше всего и сосредоточены сейчас

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0
Перспективный нос

это кстати можно без всяких законов парой кнопок сделать самому ред.

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0
Федя Прозоров

Это тот чудак, который бегал голым по отелю?

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0
Vitalii Lepeshev

Подозрительно неплохо выглядит. Какие подводные камни?

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0
Андрей Охапкин

Никаких подводных камней, просто очередной закон направленный на улучшение жизни простых россиян 🇷🇺👍

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6
Vitalii Lepeshev

Подозрительно неплохое утверждение, наверняка есть подводные камни.

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4
Пространственный динозавр

полная стерильность и контроль над информационным пространством в РФ. Очередная инициатива из цепи инициатив. BACK IN USSR как минимум в вопросе информационной среды. Это не камень подводный, это дно залитое бетоном. Очень интересный эксперимент. Без всяких шуток.

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1
Андрей Охапкин

Одна из немногих годных инициатив в последнее время. К тому же ни к чему не обязывает, а просто даёт выбор. Жаль в Европе или в Америке не додумались до такого

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1
Федя Прозоров

Но увы, часть сервисов забугорные и на хую вертели требования властей

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0
Андрей Охапкин

Кста, а были уже какие-то крупные сервисы, которые отказались работать в РФ ?

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0
Перспективный нос

яху. заебался работать , ну и попутно в РФ тоже.
линкедин рогом уперся до сих пор ред.

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2
Пространственный динозавр

линкедин а вчера заявил что уходит из Китая

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0
Пространственный динозавр

это всё впереди, пресс только начинается

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0
Пространственный динозавр

Какой выбор, о какой стране ты говоришь? Кто вам даст выбор? Ты меня не перестаешь удивлять.

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0
Андрей Охапкин

В смысле в самом сервисе предполагается выбор, читай новость ред.

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0
Выходной Слава

а просто даёт выбор

Можно представить, что дальше будет какой-нибудь акт о "если вы рекомендуете экстермистов, мы вас баним на территории РФ" и не будет выбора.

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0
Перспективный нос

Ограничения могут затормозить развитие голосовых помощников и повлиять на финансовые показатели компаний, считает гендиректор «Сбер.Звука» Михаил Ильичев

то что щас такие компании прям взяли и отказались от инструмента. как мониторить то будут что не работает рекомендалка?

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0
Дмитрий Щёлоков

Жрать помои это неплохо? Захлебнутся в неинтересном вам и ненужным контенте это не плохо? Есть, конечно, альтернатива иметь идеально чистую ленту. Это закон об отключении/ликвидации социальных платформ. Не нужны вам социальные медиа, так не пользуйтесь ими - сидите на сайте Комсомольской правды

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0
Страшный Слава

самое ватажной в работе рекомендательных алгоритмов — «их прозрачность». Без этого они «настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг»

И самое главное - рекомендация подписаться на Навального

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2
Андрей Анисимов

Я так и вижу, как фейковые аккаунты Навального провоцируют и булят всех чиновников страны расследованиями про коррупцию

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0
Федя Прозоров

Вот сделают алгоритмы прозрачными и подгонят накрутку RT и шоу Соловьева под этот алгоритм

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1
Любой паркур

Даёшь хронологическую ленту народу

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1
Люц Шнайдер

Без этого они «настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг».

Он вообще в себе?

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0
Перспективный нос

ну у них в ленте так, значит у всех так

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1
Федя Прозоров

Ведь в России всё хорошо

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0
Выходной Слава

Он вообще в себе?

Так-то он в своем мнении не одинок

https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/03/21/facebook-spreads-fake-news-faster-than-any-other-social-website-according-to-new-research/

Facebook Spreads Fake News Faster Than Any Other…
Whether or not it has the power to tip the scales of an election...that's another question.
www.forbes.com
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0
Андрей Охапкин

Ура. Кто-нибудь знает, есть сейчас возможность отключить посты из рекомендаций в ленте Инстаграма?

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0
Sergey Michko

неа

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0
Индивидуальный чайник
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0
Федя Прозоров

самое ватажной в работе рекомендательных алгоритмов

Исправьте

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0
Пространственный динозавр

С учетом того, насколько это сложный вопрос для самих соцсетей, как много они вкладывают в эти исследования, сколько ведется дискуссий на эту темы, очень интересно как на это отреагируют большие игроки типо гугл и фб.

Еще мне интересно, с технической точки, это вообще возможно? Это же получится совсем другая соцсеть?

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0
Sergey Michko

в Твиттере можно включить ленту в хронологическом порядке

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0
Выходной Слава

это вообще возможно?

Да, возможно. Но соцсети будут терять деньги (алгоритмические ленты вводятся ради дополнительной прибыли)

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0
Ирина Китаева

я хочу просто смотреть по мере поступления новых постов

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0
Man Overboard

Наверняка в полном тексте закона обнаружиться что-нибудь про обязательность «социально-важной информации», чтобы инфа с порталов нацпроектов, первого канала и РТ обязательно было увидена и услышана дорогими гражданами

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0
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