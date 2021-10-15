Финальный этап тестирования сервиса завершён.

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фото агенства «Москва»

С 15 октября каждый сможет оплатить проезд в московском метро с помощью Face Pay — системы распознавания лиц. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к приложению «Метро Москвы». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Максим Ликсутов заместитель мэра по вопросам транспорта

В метро нужно найти турникет, подключённый к сервису, — на полу перед ним наклеен специальный указатель. После взгляда в камеру деньги спишут автоматически. Как отмечает мэрия, система списывает биометрический ключ, а не изображения лица, и поэтому информация надёжно зашифрована.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что подключение к системе добровольное. По прогнозам властей, ей воспользуются от 10 до 15% жителей столицы в ближайшие три года. «Будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — рассказал Ликсутов.

Тестировать систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц в Москве начали в конце июля. На первом этапе технологию опробовала тысяча пассажиров. К концу августа число участников увеличилось до семи тысяч человек, проект в тестовом режиме запустили на четырёх линиях метро.