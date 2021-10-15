На всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью распознавания лиц Статьи редакции
Финальный этап тестирования сервиса завершён.
С 15 октября каждый сможет оплатить проезд в московском метро с помощью Face Pay — системы распознавания лиц. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к приложению «Метро Москвы». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.
В метро нужно найти турникет, подключённый к сервису, — на полу перед ним наклеен специальный указатель. После взгляда в камеру деньги спишут автоматически. Как отмечает мэрия, система списывает биометрический ключ, а не изображения лица, и поэтому информация надёжно зашифрована.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что подключение к системе добровольное. По прогнозам властей, ей воспользуются от 10 до 15% жителей столицы в ближайшие три года. «Будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — рассказал Ликсутов.
Тестировать систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц в Москве начали в конце июля. На первом этапе технологию опробовала тысяча пассажиров. К концу августа число участников увеличилось до семи тысяч человек, проект в тестовом режиме запустили на четырёх линиях метро.
Финальная стадия испытаний началась 20 сентября. Тогда к ней подключили все линии. Воспользоваться системой в этот период можно было только по заявке.