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Новости
Sasha Shambilova

На всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью распознавания лиц Статьи редакции

Финальный этап тестирования сервиса завершён.

9 9 комментариев
198 просмотров
фото агенства «Москва»

С 15 октября каждый сможет оплатить проезд в московском метро с помощью Face Pay — системы распознавания лиц. Для этого нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к приложению «Метро Москвы». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире.

Максим Ликсутов
заместитель мэра по вопросам транспорта

В метро нужно найти турникет, подключённый к сервису, — на полу перед ним наклеен специальный указатель. После взгляда в камеру деньги спишут автоматически. Как отмечает мэрия, система списывает биометрический ключ, а не изображения лица, и поэтому информация надёжно зашифрована.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что подключение к системе добровольное. По прогнозам властей, ей воспользуются от 10 до 15% жителей столицы в ближайшие три года. «Будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — рассказал Ликсутов.

Тестировать систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц в Москве начали в конце июля. На первом этапе технологию опробовала тысяча пассажиров. К концу августа число участников увеличилось до семи тысяч человек, проект в тестовом режиме запустили на четырёх линиях метро.

Финальная стадия испытаний началась 20 сентября. Тогда к ней подключили все линии. Воспользоваться системой в этот период можно было только по заявке.

#новости #москва #биометрия

9 9 комментариев
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Жилой блик

Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире

До первого слива

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3
Перспективный нос

ну че вот пиздят то кстати, в Эмиратах при въезде тебя эта же система фиксирует в отправляет твой ебальник в миграционную систему ( что позволяет быстро проходить границу) . эти же просто привязли ее к другому бизнес процессу. ред.

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0
Перспективный нос

продам ебло москвича по 300 за штуку

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1
Мистер Андерсон

можно просто пожрать говна и сделать вид, что оно элитное, а остальные жрут невкуское говно — ебло москвича готово бесплатно

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2
Слышный ключ

есть 300 тенге

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0
Кузькин отец

на всех станциЯХ

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2
FOX

Ctrl+Enter

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1
Jonny Odyssey

что-то мне подсказывает, что еблоплата по понедельникам будет создавать очереди и возмущение в толпе

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1
Flexx U

Этот каким идиотом надо быть чтоб зарегистрироваться в этой системе)))))

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0
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