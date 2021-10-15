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Новости
Артём Мазанов

В России началась перепись населения. Впервые поучаствовать в ней можно на сайте госуслуг Статьи редакции

Перепись пройдёт до 14 ноября.

109 109 комментариев
3195 просмотров

Всероссийская перепись населения, которая переносилась из-за пандемии Covid-19 и выборов в Госдуму, началась 15 октября. Две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах.

Это важнейшее мероприятие общенационального значения, её итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из её жителей.

Павел Малков
руководитель Росстата

Впервые принять участие в переписи можно онлайн. На «Госуслугах» можно внести не только свои данные, но и данные членов семьи. Также можно дойти до стационарного участка или дождаться переписчика дома. Перепись проходит конфиденциально, предъявлять документы не нужно.

Жителям России зададут 33 вопроса, в том числе: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию, тип жилья, время его постройки, общая площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Спрашивать о размере дохода не будут.

Талисман переписи — «цыпа Випин».

Предварительные результаты переписи опубликуют на сайте Росстата в апреле 2022 года. По итогам предыдущей переписи 2010 года численность людей, постоянно проживающих на территории страны, составила 142 857 000.

Данные переписи власти используют во время принятия решений о развитии регионов и распределении бюджетных средств.

#новости #перепись21

109 109 комментариев
22
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109 комментариев
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Революционный пёс_анон
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37
Перспективный нос

сборная СНГ ред.

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8
Революционный пёс_анон

Население мечты

Ответить
4
5 комментариев
Андрей Охапкин

Здесь все

Ответить
4
AZP

Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин

Ответить
1
Французский Даниль

Где Ивахнов???

Ответить
0
Задний велосипед

Дыня как всегда хайпует на чужом труде

Ответить
0
Задний велосипед

Или чужом горе ред.

Ответить
0
Сдавайся

перепись населения, которая переносилась из-за пандемии Covid-19

Хорошо, что пандемия закончилась

Ответить
35
Страшный Слава

Это муж курицы?

Ответить
6
Артём Мазанов

У нас можно петухов называть петухами, не стесняйся

Ответить
22
Мистер Андерсон

пока вахтёр не придёт

Ответить
2
1 комментарий
Мистер Андерсон

это кринж

Ответить
2
Максим Грандов

Нет, это Цыплухин

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0
Престижный бинокль
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1
Пожилой пришелец

Бля, а нахуя участвовать в переписи на госуслугах, если база госуслуг - уже сама по себе результат добровольного анкетирования?

Ответить
6
Денис Дильс

У меня вопрос глобальнее. Нахуя перепись вообще, если есть база МВД, налоговая. Кого они считать собрались, если все посчитаны? Боятся пропустить кучку ебанутых, которые с паспортами СССР до сих пор ходят? Так всё равно всех не обойдут, кого-то дома не будет постоянно, кому-то насрать на это всё. Погрешность всегда существует.
Ну и отдельный вопрос, они реально решили добить население? Какая впиZdу перепись в пандемию? 🤦‍♂️

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13
Cyber Skorpion

Перепись электронная.

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0
2 комментария
Растительный Слава

Перепись нужна для того чтобы учесть и тех кого нет в базах. Например, мигрантов, работающих без оформления, незарегистрированных по месту жительства и вот этих вот всех. Базы базами, но там есть далеко не все.

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0
3 комментария
Перспективный нос

чтобы понять сколько из всех аккаунтов реальных юзеров

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1
Neketa Fo

Обожаю заполнять анкеты. С удовольствием заполню на госуслугах

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6
Максим Грандов

Привет, если действительно обожаешь заполнять анкеты, то заполни и эту, если не сложно

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13
Slow Dimon

Заполнил, проверяй.

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0
Главный браслет

Последний раз принимал участие в переписи населения в 2002 году. После этого с удивлением узнал, что данные утекли в сеть, где собственно себя и нашёл. С тех пор в этом балагане не участвую.

Ответить
5
Растительный Слава

Какие данные то? В переписях никогда не собираются никакие персональные данные ред.

Ответить
3
Федя Прозоров

Все узнали, что Михаил существует

Ответить
25
Главный браслет

В нулевые выкладывали на файлообменнике. Я тогда связал это со сливом данных переписи.

Ответить
2
1 комментарий
Mark Black

Да и в какую прям сеть в 2002

Ответить
1
Любимый магнит

никогда не собираЛИСЬ.

Через госуслуги то?

Ответить
0
12 комментариев
Cyber Skorpion

Госуслугами, банками, сотовой связью, Интернетом тоже не пользуетесь?

Ответить
2
Главный браслет

Там базе данных была графа национальности. Я это связывал именно с переписью, в нулевые банки и сотовые операторы национальность не спрашивали при заполнении документов. ред.

Ответить
1
Aleksey Vasiliev

-её итоги повлияют на будущее нашей страны

как перепись в 2002 повлияла на будущее?

Ответить
2
Arthur Zugrov

Будущее стало хуже, очевидно.

Ответить
15
Bad Mother Fucker
Ответить
3
Дархан Нұрғабылов

Из за этой программы я перестал поддерживать Навального. Как блять можно программу назвать "Будет хуже". Т.е. люди изначально хотят настроить вас на негатив. А в жизни не все так плохо

Ответить
–1
2 комментария
Cyber Skorpion

Исключительно для статистики.

Ответить
0
Предстоящий пистолет

Между тем племянника студента заставляют проводить перепись как практику. Собсна, а где все волонтеры?

Ответить
4
Пластиковое Окно

А кто по твоему студенты, если не волонтеры?

Ответить
1
Предстоящий пистолет

Одно дело добровольно, другое дело под угрозой отчисления

Ответить
3
3 комментария
Bad Mother Fucker

цыпа Випин

ах ты ёбаный ты ж нахуй

Ответить
4
Французский Даниль

цыпа Луз

Ответить
0
Rond

цыпа Випин

cp vpn

Ответить
2
Просто Тимуррр

Заебись, переписчики пойдут по квартирам разносить ковид 👍

Ответить
2
Трансгендолёт

На «Госуслугах» можно внести не только свои данные, но и данные членов семьи.

Ждем небывалый подъем численности населения))

Ответить
2
Перспективный нос

зачем

Ответить
0
Андрей Охапкин

Уменьшить количество русских, например

Ответить
2
1 комментарий
Антон Пострунин

Это такой кринж, что обращать на это внимание это тоже кринж.

Ответить
8
1 комментарий
Перспективный нос

а если я не знаю своей национальности? я русскоязычный татаро-хохол с примесью беларуса и щепоткой американца. я хз как это оформлять .
житель планеты земля

Ответить
0
8 комментариев
Cyber Skorpion

Бойфренда?

Ответить
0
Страстной корабль

Будет смешно, если после такого флешмоба каких-нибудь эвенков или нанайцев уберут из списка малочисленных народов. Вот те обрадуются-то. ред.

Ответить
0
Неясный клуб

Прикол. На госуслугах ты можешь заполнить инфу только о всех жителях квартиры

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1
Головной микроскоп

Коту какую национальность писать?

Ответить
0
2 комментария
Люц Шнайдер

Эх хотелось бы пройти эту процедуру в приложении Госуслуги, но работает она только в web-версии🤷🏻‍♂️

Ответить
1
Просто Тимуррр

А какая еще версия кроме веба может быть? На виниловых пластинках, что ли?

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0
3 комментария
Медицинский кофе

Я ещё ни в одной переписи населения в России не разу не принимал участия.
Меня не посчитали пока.

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1
Янина Вострикова

«Талисман переписи — «цыпа Випин».
Сразу видно, насколько серьезное это мероприятие…

Ответить
1
Анастасия Лукьянова

Если нажать «один», то выскочит «когда за вторым пойдёте?»

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1
Командный корабль

Петухи

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0
сироп от щекотки

Если вы мертвы внутри, ставьте в анкете не галочки, а крестики

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0
Smaug The Terrible

Почему на лого переписи изображен стилизованный Кипр?

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0
Andrej Krav

Они бы еще во время ядерной войны свою нафиг не нужную перепись сделали.

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0
Danil Oputin

Спрашивать о размере дохода не будут

:)

Ответить
0
имя и фамилия

назовём это перепесью дыбильного стада, которое не в состоянии что либо изменить

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0
stikerman

Никогда не принимал участия и не приму. Как-то многовато вопросов для переписи они задают. 🤔

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0
I-van Zhi

Это че, Найки у них на логотипе?

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0
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