Перепись пройдёт до 14 ноября.

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Всероссийская перепись населения, которая переносилась из-за пандемии Covid-19 и выборов в Госдуму, началась 15 октября. Две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах.

Это важнейшее мероприятие общенационального значения, её итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из её жителей. Павел Малков руководитель Росстата

Впервые принять участие в переписи можно онлайн. На «Госуслугах» можно внести не только свои данные, но и данные членов семьи. Также можно дойти до стационарного участка или дождаться переписчика дома. Перепись проходит конфиденциально, предъявлять документы не нужно.

Жителям России зададут 33 вопроса, в том числе: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию, тип жилья, время его постройки, общая площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Спрашивать о размере дохода не будут.

Талисман переписи — «цыпа Випин».

Предварительные результаты переписи опубликуют на сайте Росстата в апреле 2022 года. По итогам предыдущей переписи 2010 года численность людей, постоянно проживающих на территории страны, составила 142 857 000.