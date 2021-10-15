В России началась перепись населения. Впервые поучаствовать в ней можно на сайте госуслуг Статьи редакции
Перепись пройдёт до 14 ноября.
Всероссийская перепись населения, которая переносилась из-за пандемии Covid-19 и выборов в Госдуму, началась 15 октября. Две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах.
Впервые принять участие в переписи можно онлайн. На «Госуслугах» можно внести не только свои данные, но и данные членов семьи. Также можно дойти до стационарного участка или дождаться переписчика дома. Перепись проходит конфиденциально, предъявлять документы не нужно.
Жителям России зададут 33 вопроса, в том числе: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию, тип жилья, время его постройки, общая площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Спрашивать о размере дохода не будут.
Талисман переписи — «цыпа Випин».
Предварительные результаты переписи опубликуют на сайте Росстата в апреле 2022 года. По итогам предыдущей переписи 2010 года численность людей, постоянно проживающих на территории страны, составила 142 857 000.
Данные переписи власти используют во время принятия решений о развитии регионов и распределении бюджетных средств.
У меня вопрос глобальнее. Нахуя перепись вообще, если есть база МВД, налоговая. Кого они считать собрались, если все посчитаны? Боятся пропустить кучку ебанутых, которые с паспортами СССР до сих пор ходят? Так всё равно всех не обойдут, кого-то дома не будет постоянно, кому-то насрать на это всё. Погрешность всегда существует.
Ну и отдельный вопрос, они реально решили добить население? Какая впиZdу перепись в пандемию? 🤦♂️