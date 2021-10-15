Миллионера Роберта Дёрста приговорили к пожизненному сроку. Он случайно сознался в убийстве на съёмках сериала о себе Статьи редакции
Его признали виновным в убийстве подруги, которая могла знать, при каких обстоятельствах исчезла жена миллионера.
В США 78-летнего миллионера приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает CNN. Его вину в убийстве 21-летней давности доказали ещё в середине сентября.
Суд постановил, что в 2000 году Роберт Дёрст застрелил свою подругу Сьюзан Берман перед разговором с правоохранительными органами, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены. Полиция подозревала, что миллионер убил спутницу, но не смогла предъявить обвинений из-за нехватки доказательств. Она пропала в 1982 году.
Дёрст сам сознался в убийстве Берман — но сделал это случайно. Во время съёмок документального сериала HBO о своей жизни он попросился в туалет и забыл снять микрофон. Выйдя с площадки, миллионер сказал: «Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех». Также он признался в убийстве более 40 собак. Эту запись съёмочная группа отнесла в полицию, после чего его арестовали.
В 2001 году Дёрста судили за убийство соседа. Он признал вину, но адвокаты смогли доказать, что это была самооборона. Тогда миллионера оправдали, несмотря на то, что он расчленил тело и выбросил его в море.
Кстати классная идея комедии
Сделать ремейк какого-нибудь фильма в котором белого персонажа будет играть бодипозитивная чёрная женщина и её будут звать его именем и она будет играть персонажа этого мужчины из первой части, чтобы зритель весь фильм недоумевал "какого лешего ахахах"
Кстати давно комедии не выходили
Помните в начале 2000х как популярны были, а потом всё?