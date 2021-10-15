Его признали виновным в убийстве подруги, которая могла знать, при каких обстоятельствах исчезла жена миллионера.

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В США 78-летнего миллионера приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает CNN. Его вину в убийстве 21-летней давности доказали ещё в середине сентября.

Суд постановил, что в 2000 году Роберт Дёрст застрелил свою подругу Сьюзан Берман перед разговором с правоохранительными органами, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены. Полиция подозревала, что миллионер убил спутницу, но не смогла предъявить обвинений из-за нехватки доказательств. Она пропала в 1982 году.

Дёрст сам сознался в убийстве Берман — но сделал это случайно. Во время съёмок документального сериала HBO о своей жизни он попросился в туалет и забыл снять микрофон. Выйдя с площадки, миллионер сказал: «Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех». Также он признался в убийстве более 40 собак. Эту запись съёмочная группа отнесла в полицию, после чего его арестовали.