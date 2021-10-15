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Новости
Sasha Shambilova

Миллионера Роберта Дёрста приговорили к пожизненному сроку. Он случайно сознался в убийстве на съёмках сериала о себе Статьи редакции

Его признали виновным в убийстве подруги, которая могла знать, при каких обстоятельствах исчезла жена миллионера.

48 48 комментариев
4364 просмотров
Фото Getty Images

В США 78-летнего миллионера приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает CNN. Его вину в убийстве 21-летней давности доказали ещё в середине сентября.

Суд постановил, что в 2000 году Роберт Дёрст застрелил свою подругу Сьюзан Берман перед разговором с правоохранительными органами, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены. Полиция подозревала, что миллионер убил спутницу, но не смогла предъявить обвинений из-за нехватки доказательств. Она пропала в 1982 году.

Дёрст сам сознался в убийстве Берман — но сделал это случайно. Во время съёмок документального сериала HBO о своей жизни он попросился в туалет и забыл снять микрофон. Выйдя с площадки, миллионер сказал: «Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех». Также он признался в убийстве более 40 собак. Эту запись съёмочная группа отнесла в полицию, после чего его арестовали.

В 2001 году Дёрста судили за убийство соседа. Он признал вину, но адвокаты смогли доказать, что это была самооборона. Тогда миллионера оправдали, несмотря на то, что он расчленил тело и выбросил его в море.

#новости #сша

48 48 комментариев
19
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Трансгендолёт

это была самооборона. Тогда миллионера оправдали, несмотря на то, что он расчленил тело и выбросил его в море.

Самооборона длительного действия

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49
Dmitry Smirnoff

Самооборона по-питерски.

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39
Александр Горелик

это разборка чисто питерская

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2
Anton NS

Все, кто смотрел Зловещие мертвецы знает, что даже отсеченная рука может пытаться тебя убить. Дед педантично следовал правилам безопасности. ред.

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4
Страшный Слава

Убийство и избавление от трупа это вообще-то разные вещи.

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0
Футбольный бас

Старый маразматик

Ответить
3
Пространственный динозавр

Сколько. Можно. Приплетать????

Ответить
29
Ze Katze

Но он ушёл сам, в отличии нет некоторых

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0
Футбольный бас

Он не сам, он случайно ☝🏼

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Его вину в 21-летнем убийстве доказали ещё в середине сентября.

В убийстве 21-летней давности

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10
Candy Boy

Может, он был ужасно медленным убийцей с крайне неэффективным оружием? ред.

Ответить
1
Французский Даниль

Надеюсь, в экранизации Нетфликс его будет играть сильная бодипозитивная чёрная женщина

Ответить
8
Престижный бинокль

Не, играть будет белый цис-мужчина, а вот подруга будет бодипозитивной чёрной женщиной, за что он её и убьёт. Ъуъ, белые угнетатели.

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3
Amkazan Amkazan

Кстати классная идея комедии
Сделать ремейк какого-нибудь фильма в котором белого персонажа будет играть бодипозитивная чёрная женщина и её будут звать его именем и она будет играть персонажа этого мужчины из первой части, чтобы зритель весь фильм недоумевал "какого лешего ахахах"
Кстати давно комедии не выходили
Помните в начале 2000х как популярны были, а потом всё?

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0
Антон

Сходи на оперу там это реальность. Я как то сходил и только к концу понял что полная взрослая женщина играет молодого парня, который по сюжету переоделся в девушку, а до того как я понял у меня просто мозг взрывался

Ответить
0
Престижный бинокль

Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех.

Они только на этом обвинение построили?

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7
Qwerty

Да, как-то странно. Может он тараканов дома потравил. Видимо там был контекст ред.

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4
Престижный бинокль

Или съязвил так себе под нос.
Странная ситуация. Может чего-то не хватает в тексте.

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0
Mia Rinaldi

Там запись приложена. Он раскрывает тезис. Что убил трёх человек, действительно убил. И ещё кучу собак. Ну и явно там в деле уже что-то было, раз его подозревали, но не могли доказать

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4
Престижный бинокль

Он раскрывает тезис. Что убил трёх человек, действительно убил. И ещё кучу собак.

Понял, спасибо.

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0
Shenmue

Проруха

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3
BigRichardRichardson

Тогда миллионера оправдали, несмотря на то, что он расчленил тело и выбросил его в море.

Это другое

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2
Shenmue

Ну прям как прохфессор Бонапарт свалился бухой в Мойку

Ответить
2
Иностранный ящик

Мда, разговаривать самому с собой — всегда плохая идея))

Ответить
2
Неясный клуб

За слова нельзя судить!
Что, нельзя сознаться в убийстве наедине с собой?
Это же нарушение свободы слова!

Ответить
1
Престижный бинокль

Какое-то издевательство над всеми, кого судят за репосты и несмешные шутки.

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1
Андрей Охапкин

Свобода слова не означает свободы от ответственности

Ответить
0
Неясный клуб

Блин, я толще написать не мог)))

Ответить
2
Андрей Охапкин

Я подыгрываю

Ответить
2
Неясный клуб

Двойное дно, сука! ред.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

За слова нельзя судить

Да, Идрак с тобой согласен.

Ответить
0
Страшный Слава

Чото он хреново выглядит в свои 78. Вон чел в 90 в космос летает и выглядит в 2 раза лучше (на фото самый правый) ред.

Ответить
1
Престижный бинокль

на фото самый правый

Помог тебе вырезать его!

Ответить
1
Престижный бинокль

Это не НЕ ПРИЗНАНИЕ в убийстве!

Ответить
4
Весенний Денис

он под арестом с 2015

Ответить
2
Bob Swagger

А жену то почему убил ? Узнала о других убийствах ?

Ответить
0
Shenmue

Любил и ко̶п̶и̶л̶ убил

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Да там сначала одну убил, случайно ляпнул другой, и пошло-поехало.

Ответить
0
Ze Katze

Хотела половину

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0
Иван Грозный

ха

лох

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0
Жилой блик

Плот твист прямо на съемках.

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0
Alex Fielding

я кажется фильм смотрел про эту историю с Энтони Хопкинсом

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0
stikerman

Прям как в плохом кино.

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0
Shenmue

В такие моменты начинаешь ощущать присутствие справедливости!

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0
Amaze Zett

че-то он слишком хреново выглядит для 78 лет и миллионов долларов

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0
Michael Konovalov

Весёлый дядечка.

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0
имя и фамилия

нет ничего тайного что не стало бы явным, хе хе, старое, безмозглое животное

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0
Tanqwer

Что за рофел? Они сами записали? Че за херня? xDD Это считается доказательство? С кем "он" разговаривает "в туалете"? Охренеть как это плохо

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0
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