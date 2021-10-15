В ОАЭ мошенники с помощью дипфейк-голоса обманули работника банка и украли 35 миллионов долларов Статьи редакции
Сотрудник не смог отличить поддельный голос от настоящего.
Преступники ограбили банк в ОАЭ, представившись директором крупной компании: они подделали его голос с помощью технологий искусственного интеллекта и убедили работника банка перевести деньги на мошеннические счета. Об этом говорится в судебных документах.
Инцидент произошёл в январе 2020 года, но детали обнародовали только сейчас. Тогда руководитель одного из отделений банка (название не раскрывается) ответил на звонок, а звонивший представился директором крупной компании, с которым руководитель отделения недавно разговаривал.
Мошенник сказал сотруднику, что компания заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов, и убедил его перевести эту сумму на якобы новые счета фирмы. Сотрудник ничего не заподозрил, поскольку голос директора ничем не отличался от настоящего. Также для убедительности мошенник отправил работнику фальшивые электронные письма компании и привлёк юриста.
Следствие выяснило, преступник использовал дипфейк-технологию для клонирования речи и голоса директора. В общей сложности в мошеннической схеме участвовали 17 человек. Похищенные деньги перевели на множество банковских счетов, разбросанных по всему миру. Два из них открыты в американском Centennial Bank, поэтому правоохранительные органы ОАЭ попросили помощи у США.
видимо в оаэ нет электронного документооборота. все операции по своим счетам клиент банка делает через ЭДО, тем более переводы крупных сумм со счета на счет, а не по телефону. Хотя могли придумать историю "ой, я ща на карибах, а мой бухгалтер в отпуске"... но обычно это не прокатывает, ибо банк все равно не уполномочен самостоятельно бабло со счета клиента на другой счет переводить. А всякие письменные запросы на бумажке — это что-то из прошлого века, когда не было ЭДО и ЭЦП.
не удивлюсь, если окажется, что "обманутый" сотрудник банка был в доле.
Либо, если нет, это хороший показатель как в Эмиратах работают банки — очень удобный формат для обнала и серых схем