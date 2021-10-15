Сотрудник не смог отличить поддельный голос от настоящего.

Преступники ограбили банк в ОАЭ, представившись директором крупной компании: они подделали его голос с помощью технологий искусственного интеллекта и убедили работника банка перевести деньги на мошеннические счета. Об этом говорится в судебных документах.

Инцидент произошёл в январе 2020 года, но детали обнародовали только сейчас. Тогда руководитель одного из отделений банка (название не раскрывается) ответил на звонок, а звонивший представился директором крупной компании, с которым руководитель отделения недавно разговаривал.

Мошенник сказал сотруднику, что компания заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов, и убедил его перевести эту сумму на якобы новые счета фирмы. Сотрудник ничего не заподозрил, поскольку голос директора ничем не отличался от настоящего. Также для убедительности мошенник отправил работнику фальшивые электронные письма компании и привлёк юриста.

Следствие выяснило, преступник использовал дипфейк-технологию для клонирования речи и голоса директора. В общей сложности в мошеннической схеме участвовали 17 человек. Похищенные деньги перевели на множество банковских счетов, разбросанных по всему миру. Два из них открыты в американском Centennial Bank, поэтому правоохранительные органы ОАЭ попросили помощи у США.