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Новости
Яна Ломакина

В ОАЭ мошенники с помощью дипфейк-голоса обманули работника банка и украли 35 миллионов долларов Статьи редакции

Сотрудник не смог отличить поддельный голос от настоящего.

Преступники ограбили банк в ОАЭ, представившись директором крупной компании: они подделали его голос с помощью технологий искусственного интеллекта и убедили работника банка перевести деньги на мошеннические счета. Об этом говорится в судебных документах.

Инцидент произошёл в январе 2020 года, но детали обнародовали только сейчас. Тогда руководитель одного из отделений банка (название не раскрывается) ответил на звонок, а звонивший представился директором крупной компании, с которым руководитель отделения недавно разговаривал.

Мошенник сказал сотруднику, что компания заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов, и убедил его перевести эту сумму на якобы новые счета фирмы. Сотрудник ничего не заподозрил, поскольку голос директора ничем не отличался от настоящего. Также для убедительности мошенник отправил работнику фальшивые электронные письма компании и привлёк юриста.

Следствие выяснило, преступник использовал дипфейк-технологию для клонирования речи и голоса директора. В общей сложности в мошеннической схеме участвовали 17 человек. Похищенные деньги перевели на множество банковских счетов, разбросанных по всему миру. Два из них открыты в американском Centennial Bank, поэтому правоохранительные органы ОАЭ попросили помощи у США.

#новости #оаэ #дипфейки

2657 просмотров
30 30 комментариев
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30 комментариев
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Nick Rosenberg

Не забудьте привязать свою биометрию к банковскому аккаунту.

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33
Страшный Слава

Интересно, кто-нибудь когда-нибудь замечал, что слова "дипфейк" и "дикпик" похожи? Надеюсь, я буду первым.
Дикпик :D

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6
Трансгендолёт

Это разные слова с разными корнями, Миша. Как можно их называть похожими? Это какое-то искажение, нельзя так просто разные слова называть похожими.

Ответить
10
Престижный бинокль

Трансгендолёт, хватит душнить(((

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1
Страшный Слава

Можно :D

Ответить
0
Anton NS

ДИКаприо
¯\_(ツ)_/¯

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1
Престижный бинокль

Ну как тебе сказать.

Ответить
0
Маринеску

https://tjournal.ru/tweets/416169?comment=6007398

Запись в подсайте Twitter
Запись в подсайте Twitter
tjournal.ru
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0
Elian Kavinsky

Дипдик и его друг Дикфейк.

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0
Дмитрий Григорьев

И их тотемное животное - дикдик

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0
Страшный Слава

В общей сложности в мошеннической схеме участвовали 17 человек.

Штат друзей Оушена сильно разросся.

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3
Максим Грандов

16 друзей Оушена

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2
ouxen

представившись директором крупной компании: они подделали его голос с помощью технологий искусственного интеллекта и убедили работника банка перевести деньги на мошеннические счета.

что за буллщит

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1
Вася Пражкин

Было примерно так:
"Не могу долго говорить, просто кинь мне на мобилу 35 лямов, потом все объясню.."

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5
ouxen

почемук какой то хуепутало сидящий на телефоне имеет доступ к переводу лямов баксов в др страны?

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3
Головной микроскоп

Это менеджер, работающий конкретно с этим клиентом, рискну предположить.

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3
Кирилл Леско

видимо в оаэ нет электронного документооборота. все операции по своим счетам клиент банка делает через ЭДО, тем более переводы крупных сумм со счета на счет, а не по телефону. Хотя могли придумать историю "ой, я ща на карибах, а мой бухгалтер в отпуске"... но обычно это не прокатывает, ибо банк все равно не уполномочен самостоятельно бабло со счета клиента на другой счет переводить. А всякие письменные запросы на бумажке — это что-то из прошлого века, когда не было ЭДО и ЭЦП.
не удивлюсь, если окажется, что "обманутый" сотрудник банка был в доле.
Либо, если нет, это хороший показатель как в Эмиратах работают банки — очень удобный формат для обнала и серых схем

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0
Головной микроскоп

Ага блин. Но чтобы тебе все эти ЭДО подписали, иногда приходится дозвониться сначала до ответственного лица по телефона, потому что на все остальные каналы связи хуй кладут.

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0
Трансгендолёт

Технологии — всегда обоюдоострый меч.

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1
Пространственный динозавр

новый вызов для человечества, а как иначе, с огнем тоже так было в самом начале.

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2
Пространственный динозавр

смогли же приручить, и тут раком поставим и наведем порядок

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3
Пространственный динозавр

никаких сомнений в человечестве нет

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1
Aaaa

И печенегов победили, и половцев. И эту заразу дипфейковую одолеем. ред.

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0
Имя Фамилия

Жду по круче новостей, когда будут использовать голос Путина и других высших чинов.

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1
Виктор Ганелес

Ну навальный похожим образом говорил со своими убийцами

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0
Молодой шмель

В ОАЭ мошенники с помощью дикпик-голоса обманули работника банка и украли 35 миллионов долларов

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0
stikerman

Посадили скорее

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1
Престижный бинокль
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0
Перспективный нос

Victim`s Company

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0
Andre Macareno

Мне кажется или такое уже было где-то еще?

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0
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