Якутский дизайнер создал российскую версию серии «Игры в кальмара» — с матрёшкой и панельными многоэтажками Статьи редакции
Актёр, сыгравший в дораме одного из главных злодеев, похвалил работу.
Графический дизайнер из Якутии сделал видео по мотивам самого популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Ролик Феоктист Алексеев опубликовал в своём инстаграме.
Дизайнер показал, как бы выглядела игра из южнокорейского шоу, если бы испытание проходило в России. Феоктист переделал фрагмент первой серии дорамы, где персонажи проходят детскую игру «Тише едешь — дальше будешь», но с более жестокими правилами. Участники должны пробежать поле и добраться до финишной черты, перед которой стоит огромная кукла. Тех, кто не успеет остановиться, когда кукла на них посмотрит, убивают.
Якутский дизайнер заменил куклу на матрёшку с горящими глазами, отслеживающими движения игроков. Арена находится в типичном российском дворе посреди многоэтажных панельных домов.
Актёр Хо Сон-тхэ, сыгравший в сериале одного из главных злодеев Чана Док Су, похвалил работу якутского дизайнера. Он опубликовал видео в историях в своём инстаграме. «Лучший», «Молодец» — написал он на русском языке.
Алексеев рассказал в комментариях под своим видео, что на создание видео у него ушло три дня.
Южнокорейский актёр Хо Сон-тхэ сыграл в южнокорейском сериале «Игра в кальмара» одного из главных злодеев — жестокого бандита Чана Док Су. До съёмок в шоу актёр участвовал в шоу талантов, на кастинг в которое записался по пьяни, изучал русский язык и продавал телевизоры в Россию.
Дорама «Игра в кальмара» менее чем за месяц стала самым популярным шоу Netflix за всю историю платформы. Сериал возглавил рейтинг десяти самых просматриваемых сериалов в общемировом рейтинге — её посмотрели 111 миллионов человек. В России выросли продажи спортивных костюмов и обуви, как у персонажей дорамы, а в игры из сериала стали играть дети во дворах.