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Новости
Яна Ломакина

Якутский дизайнер создал российскую версию серии «Игры в кальмара» — с матрёшкой и панельными многоэтажками Статьи редакции

Актёр, сыгравший в дораме одного из главных злодеев, похвалил работу.

5 5 комментариев
314 просмотров
Видео designbyfeo

Графический дизайнер из Якутии сделал видео по мотивам самого популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Ролик Феоктист Алексеев опубликовал в своём инстаграме.

Дизайнер показал, как бы выглядела игра из южнокорейского шоу, если бы испытание проходило в России. Феоктист переделал фрагмент первой серии дорамы, где персонажи проходят детскую игру «Тише едешь — дальше будешь», но с более жестокими правилами. Участники должны пробежать поле и добраться до финишной черты, перед которой стоит огромная кукла. Тех, кто не успеет остановиться, когда кукла на них посмотрит, убивают.

Якутский дизайнер заменил куклу на матрёшку с горящими глазами, отслеживающими движения игроков. Арена находится в типичном российском дворе посреди многоэтажных панельных домов.

Актёр Хо Сон-тхэ, сыгравший в сериале одного из главных злодеев Чана Док Су, похвалил работу якутского дизайнера. Он опубликовал видео в историях в своём инстаграме. «Лучший», «Молодец» — написал он на русском языке.

Алексеев рассказал в комментариях под своим видео, что на создание видео у него ушло три дня.

Южнокорейский актёр Хо Сон-тхэ сыграл в южнокорейском сериале «Игра в кальмара» одного из главных злодеев — жестокого бандита Чана Док Су. До съёмок в шоу актёр участвовал в шоу талантов, на кастинг в которое записался по пьяни, изучал русский язык и продавал телевизоры в Россию.

От изучения русского и продажи телевизоров в…
Краткая история актёра, который по пьяни записался на кастинг в шоу талантов и бросил…
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Дорама «Игра в кальмара» менее чем за месяц стала самым популярным шоу Netflix за всю историю платформы. Сериал возглавил рейтинг десяти самых просматриваемых сериалов в общемировом рейтинге — её посмотрели 111 миллионов человек. В России выросли продажи спортивных костюмов и обуви, как у персонажей дорамы, а в игры из сериала стали играть дети во дворах.

«Игра в кальмара» — не только интернет-феномен…
Детская игра из корейского хита Netflix вернулась в реальную жизнь. Обходится без насилия, но…
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#соцсети #игравкальмара #дизайн

5 5 комментариев
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