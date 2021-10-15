Мужчина синтезирует лекарство по инструкции из американских исследований, хотя не знает английского.

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30-летний китаец Сюй Вэй начал самостоятельно изучать фармакологию и сделал дома лабораторию, чтобы синтезировать лекарство для своего двухлетнего сына Хаояна с заболеванием, при котором обычно не живут дольше десяти лет. Об этом пишет South China Morning Post.

Сыну Сюй Вэя диагностировали болезнь Менкеса — редкое генетическое заболевание, при котором в организме нарушается обмен меди, из-за чего появляются патологии нервной системы. Мальчику каждый день нужно принимать медный гистидин, но достать препарат практически невозможно: лекарство не доставляют из США в Китай из-за коронавирусных ограничений. Китайские компании его не производят из-за дороговизны и бюрократии.

Сын Сюй Вэя Хаоян Фото Weibo

Вэй решил синтезировать медный гистидин в домашних условиях. За три тысячи долларов он купил лабораторное оборудование и записался на открытые курсы по фармакологии и химии в местных вузах, чтобы научиться делать лекарства и проверять их качество. Мужчина синтезирует препарат по описаниям из американских научных журналов.

Вэй не знает английский язык, поэтому переводит текст через переводчики. «Иногда получалась бессмыслица, и текст приходилось переводить дословно. Это сложно, но в интернете всегда есть какие-то подсказки», — говорит он.

Я не учился в университете, но это не значит, что я не могу учиться. Я нужен моему сыну, и я всеми возможными способами буду пытаться спасти его. Я считаю, что можно преодолеть любые трудности, и надеюсь, что со временем Хаояну станет лучше. Я просто буду делать всё, что могу. Сюй Вэй

Фото из домашней лаборатории Сюй Вэя Снимок Weibo

Фото из домашней лаборатории Сюй Вэя Снимок Weibo

Вначале мужчина испытывал полученный препарат на кроликах. После успешных тестов Вэй сделал инъекцию себе. Когда он убедился, что всё стерильно и безопасно, ввёл препарат сыну. Затем Вэй отвёз его в клинику на обследование — медики исключили возможность негативных побочных эффектов.

Китайские органы здравоохранения знают о домашней лаборатории мужчины и не препятствуют его работе. «Он делает лекарство только для своего сына и полностью берёт ответственность на себя. Пока он не продаёт препарат другим, никакой опасности для граждан нет. Мы не станем вмешиваться», — заявили чиновник.