Китаец создал домашнюю лабораторию, чтобы делать лекарство для смертельно больного сына — препарата нет из-за пандемии Статьи редакции
Мужчина синтезирует лекарство по инструкции из американских исследований, хотя не знает английского.
30-летний китаец Сюй Вэй начал самостоятельно изучать фармакологию и сделал дома лабораторию, чтобы синтезировать лекарство для своего двухлетнего сына Хаояна с заболеванием, при котором обычно не живут дольше десяти лет. Об этом пишет South China Morning Post.
Сыну Сюй Вэя диагностировали болезнь Менкеса — редкое генетическое заболевание, при котором в организме нарушается обмен меди, из-за чего появляются патологии нервной системы. Мальчику каждый день нужно принимать медный гистидин, но достать препарат практически невозможно: лекарство не доставляют из США в Китай из-за коронавирусных ограничений. Китайские компании его не производят из-за дороговизны и бюрократии.
Вэй решил синтезировать медный гистидин в домашних условиях. За три тысячи долларов он купил лабораторное оборудование и записался на открытые курсы по фармакологии и химии в местных вузах, чтобы научиться делать лекарства и проверять их качество. Мужчина синтезирует препарат по описаниям из американских научных журналов.
Вэй не знает английский язык, поэтому переводит текст через переводчики. «Иногда получалась бессмыслица, и текст приходилось переводить дословно. Это сложно, но в интернете всегда есть какие-то подсказки», — говорит он.
Вначале мужчина испытывал полученный препарат на кроликах. После успешных тестов Вэй сделал инъекцию себе. Когда он убедился, что всё стерильно и безопасно, ввёл препарат сыну. Затем Вэй отвёз его в клинику на обследование — медики исключили возможность негативных побочных эффектов.
Китайские органы здравоохранения знают о домашней лаборатории мужчины и не препятствуют его работе. «Он делает лекарство только для своего сына и полностью берёт ответственность на себя. Пока он не продаёт препарат другим, никакой опасности для граждан нет. Мы не станем вмешиваться», — заявили чиновник.
Теперь Вэй готовится к поступлению в университет на специальность «генная инженерия». Он хочет усовершенствовать свои навыки и синтезировать ещё один препарат, который помогает при болезни Менкеса.