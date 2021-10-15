Peach Aviation не получает большой прибыли от продаж гачапонов, зато на популярности компании это сказывается хорошо.

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Фото Vice



Капсульный вендинговый аппарат (гачапон) установили в универмаге Shinsaibashi Parco в токийском районе Сибуя. Всего он предлагает 11 маршрутов из аэропорта Нарита — в Саппоро, Сендай, Нагоя, Фукуока или Наха. Об этом пишет Vice.

По словам менеджера Peach Aviation Шунтаро Косаса, авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то весёлое на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией, и в то же время дать авиакомпании возможность общаться с клиентами.

Клиент платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен (44 доллара) и получает мили в размере шести тысяч иен (53 доллара). В них находится лист бумаги с указанием места путешествия и промо-код, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения.

Содержимое капсул от авиакомпании Peach Aviation Фото Vice



Первый подобный автомат Peach Aviation установила в августе в городе Осака. Он стал популярен в соцсетях, после чего компания решила поставить такой же в торговом центре в Токио. За последние пару месяцев авиакомпания продала более трёх тысяч капсул.