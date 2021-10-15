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Новости
Сергей Исенеков

В Японии установили торговые автоматы со случайными авиабилетами по стране Статьи редакции

Peach Aviation не получает большой прибыли от продаж гачапонов, зато на популярности компании это сказывается хорошо.

13 13 комментариев
884 просмотров
Фото Vice

Капсульный вендинговый аппарат (гачапон) установили в универмаге Shinsaibashi Parco в токийском районе Сибуя. Всего он предлагает 11 маршрутов из аэропорта Нарита — в Саппоро, Сендай, Нагоя, Фукуока или Наха. Об этом пишет Vice.

По словам менеджера Peach Aviation Шунтаро Косаса, авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то весёлое на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией, и в то же время дать авиакомпании возможность общаться с клиентами.

Клиент платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен (44 доллара) и получает мили в размере шести тысяч иен (53 доллара). В них находится лист бумаги с указанием места путешествия и промо-код, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения.

Содержимое капсул от авиакомпании Peach Aviation Фото Vice

Первый подобный автомат Peach Aviation установила в августе в городе Осака. Он стал популярен в соцсетях, после чего компания решила поставить такой же в торговом центре в Токио. За последние пару месяцев авиакомпания продала более трёх тысяч капсул.

Торговый автомат в Сибуе будет доступен до декабря. В авиакомпании уже рассматривают возможность установки таких же аппаратов в других регионах Японии.

#новости #япония #путешествия

13 13 комментариев
15
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Pavel Zamyatin

Предлагаю такие же для России, только серые и все билеты в Омск.

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11
Дмитрий Григорьев

И стоят они в Омске.

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20
Oleg Pravdin

вместо остальных билетных касс

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1
Малой Постарел

Похуй на японцев

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9
Молодой шмель

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
Куда билет купили - нихуя не поняли!

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4
Страшный Слава

А может попасться металлический Упа?

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2
Молодой шмель

залупа

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1
Ху Эмай

Я не знаю, что сюда приплести

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1
Молодой шмель

гачапонов

ГАЧИпонов

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4
Mario Puzo

Ееееее

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3
Jonny Odyssey

Предлагаю поставить такой автомат в Госдуме и чтобы билеты все были только на Калыму

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2
Andre Macareno

А у нас уже такое авиасейлс делал, не?

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0
ユリー シャネ

платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен (44 доллара) и получает мили в размере шести тысяч иен (53 доллара)

То есть ты экономишь на билете ~16.5% но при этом ты едешь хуй пойми куда, а не куда хочешь (даже приблизительно).
Выгода!

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