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Новости
Яна Ломакина

«Яндекс» начал самостоятельно маркировать сообщения СМИ-иностранных агентов в выдаче новостей Статьи редакции

Публикации помечают словосочетанием «иностранный агент», при нажатии на которое выпадает полный текст специальной плашки.

55 55 комментариев
1836 просмотров

Заголовки изданий, которые Минюст внёс в реестр СМИ-иностранных агентов, «Яндекс.Новости» отмечают специальной пометкой. Первым внимание на это обратил телеграм-канал «Сетевые свободы».

Например, в группе новостей про находящегося под следствием журналиста Ивана Сафронова сообщение телеканала «Дождь» теперь сопровождается словосочетанием «иностранный агент». При нажатии на стрелку выдаётся полный текст специальной плашки.

Ту же пометку «Яндекс» добавил к новостям изданий «Медуза» и «Медиазона».

TJ обратился за комментарием к представителям «Яндекса», но пока не получил ответа.

#новости #яндекс #смииноагенты

55 55 комментариев
19
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55 комментариев
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solawind

Яндекс даже не просили, а он уже привычно нагнулся и раздвинул ягодицы

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26
Bad Mother Fucker

откуда ты знаешь, может ему гугл и эпл пригрозили удалить приложение из магазинов, если он не будет помечать иноагентов

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12
Неясный клуб

Видели ли эти эпл и гугл шпили?...

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0
Bad Mother Fucker
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0
Неясный клуб

Да с 4pda такая же фигня была, когда они побежали чистить весь форум от упоминания телеграма после его блокировки и выдавали за недовольство баны)

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1
Антон Лисин

Его в такой позе и создавали

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0
Задний велосипед

Это просто алгоритмы так решили, вы не понимаете, Яндекс просто аггрегатор! ред.

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20
умный человек

если эти маркировки кликабельны - этот апдейт повысит CTR

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1
Задний велосипед

Вообще удобная фигня, да - сразу видно, где инфа "неугодная" чинушам ред.

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3
Решающий парфюмер

Даже если не кликабельный, то тоже повысит, просто не так сильно. Любое увеличение размера – хорошо. Только в последнее время той же медузы в топ выдаче никогда нет. ред.

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0
Bad Mother Fucker

nothing personal just business

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1
Задний велосипед

Да ну не, это уже даже к бизнесу отношения не имеет, это прям говноедство какое-то конкретное) На опережение прям работают ред.

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1
Bad Mother Fucker

вот такой вот бизнес в России с мусорами

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1
Живой цвет

крокоддитор

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0
Андрей Охапкин

Поэтому алгоритмы должны быть отключены, вот как раз новый законопроект об этом подготовили

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0
Быстрый Данила

Когда в HTML введут такой тег?

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14
FOX
HTTP 451
Ошибка 451 или «Недоступно по юридическим причинам» (англ. Unavailable For Legal Reasons…
ru.wikipedia.org
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5
умный человек

автоматом включится при переходе на автономный рунет

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0
TJaba

TJ обратился за комментарием к представителям «Яндекса».

Каждый раз кекаю как в первый

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13
Молодой шмель

TJ обратился за комментарием к представителям «Яндекса», но пока не получил ответа.

Хаха, классека

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4
Определенный звук

Ежедневно поедают говно.

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3
лала лало

Шаг2: яндекс самостоятельно блокирует иноагентов в выдаче

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2
Bad Mother Fucker

шаг третий: яндекс проводит регистрацию по паспорту

Ответить
0
Some Dude

ты не слышал про яндекс паспорт?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

слышал

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0
Tannim

Шаг3: Яндекс самостоятельно находит иноагентов

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0
Grosse Tete

Переход в эпоху «Враг народа 2.0» успешно завершён и гармонично дополняет «Культ личности 2.0». ред.

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2
Томми Хопкинс

Так это же удобно. Если есть пометка - значит точно не провластная помойка, можно читать. Спасибо, Яндекс!

Ответить
1
хуже некуда

Только то же хотела сказать, не нужно теперь вчитываться от кого новость, просто переходить по ссылке с крупным шрифтом и всё

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1
Люц Шнайдер

Подождите, это же знак качества, не?

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1
ред.

«Мы просто выполняли приказы»

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1
умный человек

Какие громоздкие лейбаки

Ответить
0
умный человек

Придумают пиктограммы для них?

Ответить
0
Ху Эмай

Удобно

Ответить
0
aliftin

Прогиб засчитан.

Ответить
0
умный человек

перегиб засчитан

Ответить
0
Страшный Слава

Я вот заметил, что все эти сообщения всегда написаны КАПСОМ. Это прописано в законе? Или просто Иностранные агенты кричат на нас потому что злые? ред.

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0
solawind

СЕКРЕТАРШИ ЗАКОНЫ ПИШУТ, ВЫ ЧТО НЕ ПОНИМАЕТЕ?

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0
stikerman
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0
Неясный клуб

За использование таких шрифтов нужно ввести уголовную статью

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0
Dmts

По закону это сообщение должно быть набрано кеглем в 2 раза большим основного текста.

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0
Archarious Man

В законе прописано, что шрифт плашки должен быть больше шрифта текста. Поэтому в соцсетях и платформах распространения контента, где нет доступа к управлению размера шрифта, приходится использовать капслок.

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0
Страстной корабль

Был бы занятный ход, начни они маркировать вообще все сми такой плашкой.

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0
Tannim

Жаль что простые люди в таких вот постах не могут начать маркировать Яндекс как *помойная организация, а кремлевские СМИ как *СМИ убийц и воров.

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0
Живой цвет

TJ обратился за комментарием к представителям «Яндекса», но пока не получил ответа.

но в ответ получил только описание следующей промо-кампании для порталов комитета

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0
Сергей Лукин

Что лучше:
✔️ Введение плашки про иностранных агентов
или
✔️ Полная блокировка Яндекса на территории России?

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0
Some Dude

еще один повод не пользоваться этой помойкой?

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0
Частый пришелец

Предлагаю обрушить оценки всем водилам ЯндексТакси

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0
Красивый Денис

Яндекс.Шлюхи

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0
Andrey Stark

А ХуЯндекс сделают иностранным агентом? Он ведь перепечатывает новости иностранных агентов🤔

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0
ouxen

Яндекс.Полицаи

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0
Ivan Boldyrev

Могли бы просто жёлтую звезду Давида пририсовать.

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0
Ирина Ермолова

Хз, почему из этого сделали отдельную новость, СМИ же тоже маркируют, если упоминают

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0
ユリー シャネ

Разница в том что для СМИ это требование, пусть и грязное, но тут уж куда деться. А яндекс просто подлизал за бесплатно.

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0
pk

А можно тогда фильтр, чтобы новости только от агентов показывались?

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0
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