Публикации помечают словосочетанием «иностранный агент», при нажатии на которое выпадает полный текст специальной плашки.

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Заголовки изданий, которые Минюст внёс в реестр СМИ-иностранных агентов, «Яндекс.Новости» отмечают специальной пометкой. Первым внимание на это обратил телеграм-канал «Сетевые свободы».

Например, в группе новостей про находящегося под следствием журналиста Ивана Сафронова сообщение телеканала «Дождь» теперь сопровождается словосочетанием «иностранный агент». При нажатии на стрелку выдаётся полный текст специальной плашки.

Ту же пометку «Яндекс» добавил к новостям изданий «Медуза» и «Медиазона».