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Новости
Sasha Shambilova

Паб в Лондоне разрешил оплачивать заказы ненужными бытовыми приборами, чтобы отправить электронные отходы на переработку Статьи редакции

По подсчётам властей Великобритании, каждая семья в среднем накапливает около 20 штук ненужной техники.

23 23 комментария
750 просмотров
Фото Euronews

В пабе Trade-Inn за напитки и еду можно заплатить более чем 14 тысячью видов техники, в том числе старыми айфонами. Как сообщает Euronews, каждый британец способен купить восемь пинт пива, исходя из 1,6 миллиарда тонн электронных отходов, которые производит страна ежегодно.

Акцию организовали совместно с экологической организацией Spring. Она занимается реализацией плана по переработке сломанной и ненужной техники, её цель — сократить количество электронных отходов. Старые приборы и устройства, за которые посетители купят напитки, отремонтируют для дальнейшего использования, сломанные разберут и переработают.

Как сообщается в отчёте правительства страны, граждане часто выбрасывают крупную бытовую технику, но более мелкая продолжает «лежать в ящиках». Из-за этого каждая семья в среднем имеет около 20 приборов, которые сломаны и не используются.

Оставить неиспользуемое устройство в ящике так же плохо, как выбросить его в мусорное ведро. Вместо того, чтобы кто-то другой его повторно использовал, оно выведено из обращения, из-за чего заменяется чем-то новым. Это оказывает катастрофическое воздействие на окружающую среду.

Джеймс Сиар
соучредитель Spring

По подсчётам Spring, к 2024 году Великобритания станет лидером среди европейских стран по производству электронных отходов. К тому времени каждая семья в стране начнёт производить в среднем 24,5 килограмма ненужной бытовой техники в год.

#новости #экология #великобритания

23 23 комментария
12
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MightyStan

В Швейцарии очень правильно сделано: граждане у подъездов оставляют бытовую технику - стиралки, посудомойки, микроволновые печи, которая больше не нужна, и ее можно спокойно взять и пользоваться.

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5
Anton Zakharikhin

У моих соседей такой же подход к обычному мусору

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25
Неясный клуб

А говорите отсутствует культура!

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10
Неясный клуб

Я тоже так делаю, иногда прямо в коробку собираю технику, клею записку на неё и оставляю у мусорного контейнера.
Обычно разбирают

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6
MightyStan

Дима, мы с тобой, я вижу, частенько во взглядах не сходимся, но свое уважение тебе и твоей культурности я точно хочу выразить. Жму руку 🤝

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1
Неясный клуб

Взаимно!

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2
Alexander Personazhe

А прикинь, выносишь ты такой предыдущий айфон, а через несколько дней идёшь, смотришь - так и лежит. Даже бомжам не нужен айфон, если он не последний.

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1
Пластиковое Окно

То ли дело сосунг. Все бомжи на районе с ними ходят.

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1
Страшный Слава

Хитрый бар таким образом решил себя попиарить на ТЖ.

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8
Молодой шмель

Меня так как-то раз пробухали.

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5
Многочисленный велосипед

И пустили по кругу

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5
Порфирьевич

И пустили по кругу еще одну фляжку. Каждый раз, поднимая взгляд, она встречалась со взглядом Караева. Вдруг она почувствовала, что он внимательно смотрит ей в глаза, и подняла руку, чтобы отвернуться. Но тут же увидела, что Караев держит перед собой трехкопеечную монету, поблескивающую в лунном свете. Увидела и все поняла. Но она сама не знала, что именно поняла и поняла ли вообще.

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3
Кирилл Вселенский

@Порфирьевич

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0
Кирилл Вселенский

@Порфирьевич

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0
Порфирьевич

Меня так как-то раз пробухали. Hо там совсем другое было. Ты не понимаешь. Hу там, в общем, много всяких деталей, это можно у хирургов спросить. Hо главное, там ведь, если ты меня понимаешь, в лоб ломанулись. А мне было интересно, можно ли колбасу просто так поменять? Я задумался… в общем, ни одного сумасшедшего не нашел. А если тебе все так интересно, давай этим займемся. Раньше тебе не интересно было.

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0
Щячло Попячтса

Старые приборы и устройства, за которые посетители купят напитки, отремонтируют для дальнейшего использования.

Это не переработка, а повторное использование.

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0
Oksana Fedotova

а вы откуда знаете?)

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0
Щячло Попячтса

Что именно?

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0
Oksana Fedotova

что это повторное использование

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0
Щячло Попячтса

Потому что переработка подразумевает разрушение и извлечение материалов, а ремонт для повторного использования.

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3
Русский
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0
Щячло Попячтса

На глупые вопросы очевидные ответы. ред.

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0
Michael Konovalov

Вот это хорошая инициатива.

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0
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