По подсчётам властей Великобритании, каждая семья в среднем накапливает около 20 штук ненужной техники.

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Фото Euronews

В пабе Trade-Inn за напитки и еду можно заплатить более чем 14 тысячью видов техники, в том числе старыми айфонами. Как сообщает Euronews, каждый британец способен купить восемь пинт пива, исходя из 1,6 миллиарда тонн электронных отходов, которые производит страна ежегодно.

Акцию организовали совместно с экологической организацией Spring. Она занимается реализацией плана по переработке сломанной и ненужной техники, её цель — сократить количество электронных отходов. Старые приборы и устройства, за которые посетители купят напитки, отремонтируют для дальнейшего использования, сломанные разберут и переработают.

Как сообщается в отчёте правительства страны, граждане часто выбрасывают крупную бытовую технику, но более мелкая продолжает «лежать в ящиках». Из-за этого каждая семья в среднем имеет около 20 приборов, которые сломаны и не используются.

Оставить неиспользуемое устройство в ящике так же плохо, как выбросить его в мусорное ведро. Вместо того, чтобы кто-то другой его повторно использовал, оно выведено из обращения, из-за чего заменяется чем-то новым. Это оказывает катастрофическое воздействие на окружающую среду. Джеймс Сиар соучредитель Spring