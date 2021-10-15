Паб в Лондоне разрешил оплачивать заказы ненужными бытовыми приборами, чтобы отправить электронные отходы на переработку Статьи редакции
По подсчётам властей Великобритании, каждая семья в среднем накапливает около 20 штук ненужной техники.
В пабе Trade-Inn за напитки и еду можно заплатить более чем 14 тысячью видов техники, в том числе старыми айфонами. Как сообщает Euronews, каждый британец способен купить восемь пинт пива, исходя из 1,6 миллиарда тонн электронных отходов, которые производит страна ежегодно.
Акцию организовали совместно с экологической организацией Spring. Она занимается реализацией плана по переработке сломанной и ненужной техники, её цель — сократить количество электронных отходов. Старые приборы и устройства, за которые посетители купят напитки, отремонтируют для дальнейшего использования, сломанные разберут и переработают.
Как сообщается в отчёте правительства страны, граждане часто выбрасывают крупную бытовую технику, но более мелкая продолжает «лежать в ящиках». Из-за этого каждая семья в среднем имеет около 20 приборов, которые сломаны и не используются.
По подсчётам Spring, к 2024 году Великобритания станет лидером среди европейских стран по производству электронных отходов. К тому времени каждая семья в стране начнёт производить в среднем 24,5 килограмма ненужной бытовой техники в год.
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