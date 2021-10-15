На платформе построены «Клипы» и видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассников».

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Фото TJ с презентации «VK Видео»

VK (бывшая Mail.ru Group) на специальном мероприятии представила новую видеоплатформу «VK Видео» — она объединяет ролики из всех сервисов экосистемы. Об этом сообщает корреспондент TJ с презентации.

По словам CEО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марии Красновой, это крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 миллионов человек. Ежегодно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» появляется более 250 миллионов видео. Из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный.

Фото TJ с презентации «VK Видео»

В рамках единого видеосервиса появилась новая видеовитрина социальной сети «ВКонтакте» для веб-версии и мобильного приложения. В её основе — единая платформа рекомендаций роликов. На витрине зрители могут бесплатно посмотреть фильмы, сериалы и телешоу. Для удобства весь контент распределён по тематическим разделам: «Сериалы», «Спорт», «Детям» и «Трансляции».

Нам удалось в рамках единой технологическои платформы «VK Видео»объединить не только все продукты группы, но и все форматы видео, просмотр на всех возможных устроиствах и экранах. Александр Тоболь СТО «ВКонтакте» и «VK Видео»

СТО «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь анонсировал запуск нейросетевой технологии NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео и повышать качество картинки. Кроме того, в «VK Видео»появятся панорамные видео 360° и приложение для просмотра роликов на Smart TV.

Представители VK сообщили TJ, что всем пользователям «VK Видео» будут доступны обновления, которые ранее появились в плеере «ВКонтакте»:

собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемои архитектурои;

неограниченное число зрителей прямого эфира;

загрузка «тяжёлых» медиафайлов до 256 Гбайт;

качество 4K.

Авторы лицензионного контента на платформе получат индивидуальные условия монетизации: они смогут получать отчисления с показов рекламы в своих роликах.