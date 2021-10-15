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Новости
Яна Ломакина

VK запустила видеоплатформу «VK Видео». Она объединяет клипы, трансляции и ролики из всех сервисов экосистемы Статьи редакции

На платформе построены «Клипы» и видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассников».

46 46 комментариев
1611 просмотров
Фото TJ с презентации «VK Видео»

VK (бывшая Mail.ru Group) на специальном мероприятии представила новую видеоплатформу «VK Видео» — она объединяет ролики из всех сервисов экосистемы. Об этом сообщает корреспондент TJ с презентации.

По словам CEО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марии Красновой, это крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 миллионов человек. Ежегодно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» появляется более 250 миллионов видео. Из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный.

Фото TJ с презентации «VK Видео»

В рамках единого видеосервиса появилась новая видеовитрина социальной сети «ВКонтакте» для веб-версии и мобильного приложения. В её основе — единая платформа рекомендаций роликов. На витрине зрители могут бесплатно посмотреть фильмы, сериалы и телешоу. Для удобства весь контент распределён по тематическим разделам: «Сериалы», «Спорт», «Детям» и «Трансляции».

Нам удалось в рамках единой технологическои платформы «VK Видео»объединить не только все продукты группы, но и все форматы видео, просмотр на всех возможных устроиствах и экранах.

Александр Тоболь

СТО «ВКонтакте» и «VK Видео»

СТО «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь анонсировал запуск нейросетевой технологии NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео и повышать качество картинки. Кроме того, в «VK Видео»появятся панорамные видео 360° и приложение для просмотра роликов на Smart TV.

Представители VK сообщили TJ, что всем пользователям «VK Видео» будут доступны обновления, которые ранее появились в плеере «ВКонтакте»:

  • собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемои архитектурои;

  • неограниченное число зрителей прямого эфира;
  • загрузка «тяжёлых» медиафайлов до 256 Гбайт;
  • качество 4K.

Авторы лицензионного контента на платформе получат индивидуальные условия монетизации: они смогут получать отчисления с показов рекламы в своих роликах.

#новости #вконтакте #соцсети

Статья дополняется
46 46 комментариев
7
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46 комментариев
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Временной Валера

Привыкаем, нос не воротим, это русский ютуб через пару лет ред.

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49
Хрусталёв

Ютуб с порнухой ?
А, я понял, готовлюсь к выпилу порнухи

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5
Временной Валера

Для эстетов оставят русское порно ред.

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8
Хрусталёв

Лучше русскоязычные названия и описания роликов

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1
Временной Валера

Псковское и аморальный грабеж на главной

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1
Мрачный кофе
Ответить
1
Временной Валера

Каюсь

Ответить
0
Плотный

русское

псковское

Ответить
0
Arthur Zugrov

Это?

Ответить
0
Andre Macareno

Пойду пересмотрю

Ответить
0
Престижный бинокль

Эх, заживём.

Ответить
1
FOX

РЕБЯТА МИНУСИТЕ ПОСТ И ТОГДА ВК ВИДЕО НИКОГДА НЕ ЗАПУСТИТСЯ В РОССИИ!

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13
Женя Кузьмин

Отец знакомого работает в ВК Видео. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь что на тж заминусовали пост про ВКонтакте. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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18
Артём Мазанов

ЖОПУ СЕБЕ ЗАМИНУСИТЕ

Ответить
4
ред.

кто про что, а геи про жопы

Ответить
1
Космический магнит

И НЕ ЗАХОДИТЕ НА НЕГО ОДИН ДЕНЬ

Ответить
4
Плотный

«Клипы» и ролики из «ВКонтакте» и «Одноклассников»

💩

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10
Андрей Заварзин

смотрю только порнуху в вк, там есть что-то еще?

Ответить
7
Stanley H. Tweedle

С модераторами в погонах?

Ответить
4
Честной Паша

Благодаря отсталой модерации в вк куча порева и Церковных Песнопений.

Ответить
1
Временной Валера

Причем у них одна ЦА

Ответить
0
ouxen

я не смотрю песнопения

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0
Иностранный ящик

кто так говорит — смотрит больше всех

Ответить
0
Arthur Zugrov

С товарищами модераторами.

Ответить
0
stikerman

Серьезно? Щас бы делать конференцию, на всех щах втирать про вк видео, которое подохло со времен как Дуров покинул эту компанию. Я угораю. Лол. ред.

Ответить
4
FOX

ну если заблочат\замедлят youtube

Ответить
1
stikerman

Только на этот случай и зашевелились, хотя я б даже под дулом автомата не стал бы юзать вк видео.

Ответить
0
Nagibator RusPro

Ну и говно, пиздец

Ответить
3
Престижный бинокль

Почему без прямой трансляции на тж??

Ответить
2
Мрачный кофе

Денех не закинули ред.

Ответить
2
Главный браслет

Ну вот пускай Раша тудей там свое пропагандистское говно и показывает.

Ответить
1
Главный браслет

А пока надо бы её в Ютубе и дальше банить

Ответить
0
ред.

Она объединяет клипы, трансляции и ролики из всех сервисов экосистемы для удобства отлова по комментариями в одном месте

Ответить
1
Arthur Zugrov

Ой какие красно-белые цвета. Где же я это видел?)

Ответить
0
Arthur Zugrov

В Беларуси?)

Ответить
0
Честной Паша

СКОРЕЕ СКОРЕЕ

Ответить
0
Arthur Zugrov

А, на пауке! Ну точно.

Ответить
0
doffys

ВкПорно

Ответить
0
doffys

Ой, простите VKПорно

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0
ouxen

какой еще нахуй экосистемы

Ответить
0
Alexander Personazhe

ролики из «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Разве это не достаточная причина всячески избегать данного места?

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0
Просто Тимуррр

Почему меня не покидает ощущение, что это хуевый гейминг сродни "сбер аптеке"? Может тут есть маркетологи, кто может обсосать темку? ред.

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0
Eduard Novikov

Самое главное, что алкоголь на мероприятии есть

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0
Призванный Гоша

редакция накручивает лайки посту про ВК...

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0
Живой цвет

VK запустила видеоплатформу «VK Видео»

и очень надеется на блокировку ютуба

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0
Katarzyna G

https://ask.fm/kszotto99

Ktoś nıcość (@kszotto99) — 5146 answers, 102541…
Get in touch with Ktoś nıcość (@kszotto99) — 5146 answers, 102541 likes. Ask anything you want to…
ask.fm
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