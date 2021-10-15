Кризис в поставках вынуждает компанию сосредоточиться на продажах только самых популярных товаров.

Директор компании Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг рассказал, что самые большие сложности наблюдаются с доставкой товаров из Китая — из-за пандемии «возможности логистики там очень ограничены». Об этом пишет Bloomberg.

По словам Ринга, логистика нарушилась из-за загрузки морских портов и нехватки грузовых контейнеров. «Не думаю, что мы выберемся из чащи в текущем финансовом году. Этот период продлится до августа следующего года», — добавил он.

Это очень большой вызов для всей инфраструктуры поставок. Джон Абрахамссон Ринг директор группы компаний Inter IKEA, объединяющей магазины сети по всему миру с разработчиками товаров и поставщиками.

Компания пытается наладить логистику с помощью аренды грузовых контейнеров и альтернативных железнодорожных маршрутов. Ринг уточнил, что IKEA сосредоточится на популярных и недорогих товарах. «Мы хотим сделать магазин еще более доступным», — сказал гендиректор.