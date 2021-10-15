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Новости
Артём Мазанов

IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года из-за проблем с поставками Статьи редакции

Кризис в поставках вынуждает компанию сосредоточиться на продажах только самых популярных товаров.

Директор компании Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг рассказал, что самые большие сложности наблюдаются с доставкой товаров из Китая — из-за пандемии «возможности логистики там очень ограничены». Об этом пишет Bloomberg.

По словам Ринга, логистика нарушилась из-за загрузки морских портов и нехватки грузовых контейнеров. «Не думаю, что мы выберемся из чащи в текущем финансовом году. Этот период продлится до августа следующего года», — добавил он.

Это очень большой вызов для всей инфраструктуры поставок.

Джон Абрахамссон Ринг
директор группы компаний Inter IKEA, объединяющей магазины сети по всему миру с разработчиками товаров и поставщиками.

Компания пытается наладить логистику с помощью аренды грузовых контейнеров и альтернативных железнодорожных маршрутов. Ринг уточнил, что IKEA сосредоточится на популярных и недорогих товарах. «Мы хотим сделать магазин еще более доступным», — сказал гендиректор.

#новости #ikea

1299 просмотров
34 34 комментария
9
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34 комментария
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asbo

Тем временем мебельный салон "Татьяна" из торогового центра "ГАЛАКТИКА МЕБЕЛИ": ред.

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15
Ху Эмай

Столкнулся с этим недавно. В Икее нет половины ассортимента

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5
Renat Zaripov

фасады и корпусы Пакс есть, а петель нет. Причем люди купили и ждут с августа. И раньше ноября даже Икеа сказала не ждать. В итоге по форумам все делятся аналогами и у кого какие зазоры получаются.

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1
New

ты богатый что ли?

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0
Ху Эмай

Мы хотим сделать магазин еще более доступным

Доставку нормальную сделайте

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4
Дмитрий Олегович

И оплату он-лайн. А не обязательно приехать в магазин, оплатить и оформить доставку. 🤦‍♂️

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2
Пластиковое Окно

Я платил онлайн, когда заказывал доставку в регион через сайт. В чем проблема? ред.

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1
Железный жар

Вообще проблемы с контейнерами из Китая уже минимум год.
Похоже очень большой лаг у Икеа. Это говорит о изначально хороших запасах.

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3
Предстоящий пистолет

А че не так с контейнерами? Вроде вакцинировали пол страны

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0
Революционный пёс_анон

«Мы хотим сделать магазин еще более доступным»

Джон, остановись, компьютерное крксло за 20к, не нужно доступнее, хватит

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2
AttentiveMilk

Не покупай самое дорогое 🤨

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1
Революционный пёс_анон

хорошо

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3
AttentiveMilk

😌

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1
Ху Эмай

да вроде за десятку там ред.

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0
Престижный бинокль

А что не так? Мне привозили.

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0
Ху Эмай

Там доставка это процент от покупки. Это ненормально

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0
Престижный бинокль

Хм, не запомнилось такое.

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0
Щячло Попячтса

От 10 они и хоть сколько-то нормальные от стольки и начинаются. Хорошие это 40-50+

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0
Революционный пёс_анон

Проблемы с поставками и санкции нам только на руку!

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1
AttentiveMilk

Дайте ему героя России

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2
Низкий Петя

Он вообще-то из Великобритании сейчас 🧐

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0
Революционный пёс_анон

Ин ландан виз май бизнес партнэрс

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1
Smaug The Terrible

Bus in ass partners

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2
Низкий Петя

Сакинг кокс бекос оф зэ Брекзит мэднес

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0
New

How come every time you come around
My London, London Bridge wanna go down, like

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0
Металлический нос

Проблемы богатых

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–1
Щячло Попячтса

Но она ведь дешёвая

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1
Геологический вентилятор

тот кто может позволить дешевое уже богатый, для всех других есть ультрадешевое 🥴

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1
Спокойный цветок

Смотря с чем сравнивать

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1
Василий Дробовский

Мусор кончился )

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0
Shmax

У них проблемы с ассортиментом уже с начала года были.

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0
FOX

я только запланировал ремонт!

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0
Ипполит Воробьянинов

Что, не стало российской древесины?
https://www.sostav.ru/publication/ikea-49449.html

Расследование Earthsight: IKEA продавала мебель…
Компания уже приостановила поставки сырья от санитарных вырубок в Сибири и на Дальнем Востоке
www.sostav.ru
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0
Спокойный цветок

Эх, дома половина шкафа на полу валяется, второй половины нет 🥲

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0
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