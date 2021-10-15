IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года из-за проблем с поставками Статьи редакции
Кризис в поставках вынуждает компанию сосредоточиться на продажах только самых популярных товаров.
Директор компании Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг рассказал, что самые большие сложности наблюдаются с доставкой товаров из Китая — из-за пандемии «возможности логистики там очень ограничены». Об этом пишет Bloomberg.
По словам Ринга, логистика нарушилась из-за загрузки морских портов и нехватки грузовых контейнеров. «Не думаю, что мы выберемся из чащи в текущем финансовом году. Этот период продлится до августа следующего года», — добавил он.
Компания пытается наладить логистику с помощью аренды грузовых контейнеров и альтернативных железнодорожных маршрутов. Ринг уточнил, что IKEA сосредоточится на популярных и недорогих товарах. «Мы хотим сделать магазин еще более доступным», — сказал гендиректор.