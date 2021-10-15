Минюст внёс Republic и «Росбалт» в реестр «СМИ-иноагентов» Статьи редакции
Теперь в списке 88 организаций и физлиц.
Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-«иностранных агентов» юридические лица «Росбалта» и Republic. Об этом сказано на сайте ведомства.
В списке указаны учредители изданий — ООО «Москоу диджитал медиа» (учредитель Republic) и акционерное общество «РС-Балт» (учредитель «Росбалт»).
Главный редактор Republic Дмитрий Колезев написал в своём телеграм-канале, что у издания «разумеется, нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков».
Колезев прокомментировал ситуацию телеканалу «Дождь» и сказал, что «внесения СМИ в список „иноагентов” происходят уже без повода и совокупности заслуг».
- «Росбалт» — российское информационно-аналитическое агентство. Издание основано в 2001 году, а его директор — Наталия Черкесова, жена бывшего главы ФСБ по Санкт-Петербургу Виктора Черкесова.
- Интернет-издание Republic запустили в 2016 году, сменив прежнее название Slon. Издание продаёт большую часть своего контента по подписке и входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город».
Всего в в реестре СМИ-«иноагентов» находятся более 80 изданий и журналистов. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
Вот тут подробнее. И да жизнь становится очень сложной с этим статусом
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