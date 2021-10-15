У нас нет рекламодателей и рекламных денег, поэтому мы не боимся, что они уйдут. Мы существуем только на деньги подписчиков. Как подписчики к этому отнесутся — посмотрим. Но предсказать сложно, поэтому будем разговаривать и объяснять, как они особенно важны для нас сейчас.

