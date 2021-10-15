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Новости
Сергей Исенеков

Минюст внёс Republic и «Росбалт» в реестр «СМИ-иноагентов» Статьи редакции

Теперь в списке 88 организаций и физлиц.

137 137 комментариев
3222 просмотров

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-«иностранных агентов» юридические лица «Росбалта» и Republic. Об этом сказано на сайте ведомства.

В списке указаны учредители изданий — ООО «Москоу диджитал медиа» (учредитель Republic) и акционерное общество «РС-Балт» (учредитель «Росбалт»).

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев написал в своём телеграм-канале, что у издания «разумеется, нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков».

Колезев прокомментировал ситуацию телеканалу «Дождь» и сказал, что «внесения СМИ в список „иноагентов” происходят уже без повода и совокупности заслуг».

У нас нет рекламодателей и рекламных денег, поэтому мы не боимся, что они уйдут. Мы существуем только на деньги подписчиков. Как подписчики к этому отнесутся — посмотрим. Но предсказать сложно, поэтому будем разговаривать и объяснять, как они особенно важны для нас сейчас.

Дмитрий Колезев
главный редактор Republic
  • «Росбалт» — российское информационно-аналитическое агентство. Издание основано в 2001 году, а его директор — Наталия Черкесова, жена бывшего главы ФСБ по Санкт-Петербургу Виктора Черкесова.
  • Интернет-издание Republic запустили в 2016 году, сменив прежнее название Slon. Издание продаёт большую часть своего контента по подписке и входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город».

Всего в в реестре СМИ-«иноагентов» находятся более 80 изданий и журналистов. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Cписок 85: кого и за что российские власти…
«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с…
tjournal.ru

#новости #иноагенты #медиа

137 137 комментариев
45
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137 комментариев
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Молодой шмель

Реестр дополняется ✏️

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35
Малой Постарел

Бля

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9
Страшный Слава
Ответить
2
K Ch

Роскомнадзор
(Кродёться)

Ответить
2
Тежешенька

👀

Ответить
2
Церковный файл

Скоро придут и за тэжэ

Ответить
20
Сергей Звезда

мы: ред.

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28
Bibba La Bibba

В 20.35 Сергей под никнеймом «Сергей Звезда» опубликовал картинку, которая напрямую выражает неуважение к министерству юстиции и угрожает независимости российской федерации. Суд объявляется закрытым.

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17
ouxen

до блокировки tj осталось ...

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0
3 комментария
Имя И Фамилия

Сайт с рерайтами сам перестанет существовать, когда будет нечего рерайтить ☝️

Ответить
6
norm

Мне кажется, им насрать на подборки мемов и цитат из твиттера.

Ответить
1
Призванный Гоша

ты на полном серьёзе щас?

Ответить
6
Даша Лейзаренко

🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯
🕯 🕯
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🕯 🕯
🕯 🕯
🕯 🕯
🕯 им насрать на подборки мемов и цитат из твиттера 🕯
🕯 🕯
🕯 🕯
🕯 🕯
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🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯

Ответить
2
15 комментариев
Лот тот

самое время открыть ирк или dc++ сервер Tj

Ответить
1
AZP

Значит, дошли мои 20 гривен.

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0
Трансгендолёт

Ох уж эти независимые сми и оппозиция — что ни экземпляр, то иногагент, нежелательная организация или экстремист. Но повезло россиянам с проправительственными организациями и людьми, вот там все крепкие хозяйственники и молодчики

Ответить
23
Arthur Zugrov

Крепкие орешки буквально.

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1
Престижный бинокль

Почему не надо поздравлять.

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10
Александр Демьяненко

Вот тут подробнее. И да жизнь становится очень сложной с этим статусом

«Есть ли надежда на нормальную жизнь? Я…
Министерство юстиции снова расширило список людей, лично включенных в список СМИ-«иноагентов…
meduza.io
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2
ouxen

на каком основании?

Ответить
1
Страшный Слава

на основании: "Тебя ебать не должно"

Ответить
27
ouxen

хотелось бы большей прозрачности

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7
9 комментариев
Ivan Boldyrev

Одобряю, но, кажется, мат в разделе "Новости" запрещён.

Ответить
0
2 комментария
Престижный бинокль

О, пятничная рулетка. Уже думал, что сегодня обойдётся.

Ответить
7
Пространственный динозавр

Шерифы

Ответить
2
Пространственный динозавр

Почём СМИ не могут объеденится и объявить войну режиму?

У них же сотни тысяч читателей, а это нарушение свободы слова

Ответить
3
Пространственный динозавр

Ведь представьте, сотни тысяч людей на улице Москвы выступают за отмену позорного закона!

У властей не останется выбора, они обязательно его отменят!

Ответить
3
4 комментария
Кгыылшн

когда украинцы приедут в росиию свергать режим? хотя вас здесь и так дохуя, но режим до сих пор не свергнут

Ответить
2
16 комментариев
Alex Jake
Ответить
2
AZP

По той же причине, по которой жертвы репрессий не объединялись против исполнителей репрессий.

Ответить
1
1 комментарий
Призванный Гоша
Ответить
2
Кгыылшн

если тронут новую и эхо россии пизда

Ответить
1
Одинаковый череп

У Эха алкогольный иммунитет

Ответить
2
1 комментарий
Призванный Гоша

)

Ответить
1
Рыжий

Про новую хз, но контрольный пакет акций Эха у Газпрома, и Веник регулярно ручкается (иногда буквально) со всякими типа Пескова.
Кто же самого себя будет трогать

Ответить
0
2 комментария
Это не шутки

А можно такую же, но из Игры в Кальмара?

Ответить
0
Пинкертон

TJ , вам не страшно ?

Ответить
0
ouxen

у них у всех израильские паспорта

Ответить
4
Это не шутки

Таджикские

Ответить
3
Призванный Гоша

да пошёл этот минюст нахуй

Ответить
1
Одинаковый череп

Пропаганда гомосексуализма!

Ответить
4
Наблюдатель
Ответить
2
Andrey Svetlov

Можно уже не париться и делать список НЕиноагентов.

Ответить
2
Английский браслет

Хахаха

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0
Кгыылшн

когда эту практику распространят на региональные сми?

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4
Bad Mother Fucker

всегда

Ответить
0
1 комментарий
Кгыылшн

когда придут за осетинской???????????????????

Ответить
1
Это не шутки
На «России 24» вышел сюжет о взломе The Bell…
«Почерк не журналистов, но пропагандистов».
tjournal.ru
Ответить
1
Кгыылшн

заготовка?

Ответить
0
1 комментарий
Кгыылшн

и знакком

Ответить
0
Роман Яремчук

интересно когда придут за tj? и ещё больше интересует когда Россиянам надоест это все терпеть?

Ответить
1
Лот тот

для этого хабаровск и якутск должен приехать в москву,наши зумеры даже в казаков разбойников не играли.

Ответить
1
Всеобщий Абдужаббор

С таким рвением они скоро туда и Соловьёва внесут случайно

Ответить
1
George Sherozia

Росбалт?!! В смысле? Это же типо "черный" PR власти.

Ответить
1
За свободу и демократию

Так Росбалт же аффилированное с властями СМИ. Что, теперь и на своих же набрасываются? ред.

Ответить
1
Предстоящий пистолет

так скорее всего владельцев не коснется

Ответить
0
Наблюдатель

Сегодня, 15 октября, на сайте "Росбалта" были опубликованы тексты Кирилла Мартынова ("Новая газета"), Леонида Гозмана, Егора Седова, Николая Травкина, Аббаса Галлямова, Владислава Иноземцева.

Ответить
0
Импортный Валера

Росбалт это не газетёнка с объявлениями?

Ответить
1
Кгыылшн

на самом деле скорее придут за вцсру, чем за тж

Ответить
1
Владимир Березин

Пора уже устраивать флешмоб, когда каждый и везде использует эту плашку долбанную... Тогда все старания власти окажутся напрасными.

Ответить
1
Сдавайся

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Хорошая мысль

Ответить
0
Предстоящий пистолет

Росбалт разве не жене бывшего генерала фсб принадлежит?

Ответить
0
Одинаковый череп

Бывших не жалко

Ответить
2
Кгыылшн

зачем путин убил полонием литвиненко?

Ответить
1
Кгыылшн

с другой стороны хорошо, что тижорнал это никому не нужная параша без какой-либо серьезной журналистики. его никогда не признают иноагентом

Ответить
–2
Роман Яремчук

никогда не говори никогда)

Ответить
2
Антон Лисин

Останется только они и Комсомольская правда

Ответить
0
Майка Ника

"товарищ, правды нет, остался труд за 2 копейки."

Ответить
0
Пространственный динозавр

. ред.

Ответить
0
Импортный Валера

Ну что ты отредактировал, смешно же было.

Ответить
0
Пространственный динозавр

Я перенёс в ветку выше

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0
1 комментарий
Михаил Зеленин

Росбалт то за что?

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0
Лунный турник

А кто-то вообще пытался оспорить эти метки?

Ответить
0
ouxen

нет механизма исключения из списка на уровне законодательства

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0
Лунный турник

Надо хотя бы попробовать создать прецедент. Какое-то общественное давление спровоцировать. А то смотрю все молча глотают только...

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0
2 комментария
Лишенный бокал

Работяги, Вы готовы вносить куш если придут за TJ?

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0
Вредный дебаркадер

Так, когда там Муратова и Новую в реестр добавят?

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0

Комментарий удален

Егор Ниглов

Скоро ТиДжорнал внесут в список иноагентов, потому что просто посмотрите на слово "тиджорНАл", где НА - это Навальный Алексей, а если прочитать наоборот, то получается "лАНРОЖДит", что означает Алексеем Навальным рожденное IT.

Всё это напрямую указывает, что в ТиДжорнал есть иноагенты.

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0
Bad Mother Fucker

Иноагентничать не бросим

теперь нас целых

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