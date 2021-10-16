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Новости
Дамир Камалетдинов

В МВД и Минтрансе разработали ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности Статьи редакции

Россияне смогут ездить на скрости до 25 километров в час при весе устройств не более 35 килограммов.

МВД и Минтранс предложили изменить правила дорожного движения для электросамокатов и других СИМ (средства индивидуальной мобильности). Ведомства предлагают ограничить максимальную скорость до 25 км/ч, массу устройств до 35 килограммов, а также ввести возрастные ограничения. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое попало в распоряжение РИА «Новости».

По задумке авторов документа, дети до 7 семи лет смогут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пешеходных зонах.

Граждане старше 14 лет смогут ездить на электросамокатах, гироскутерах и другом персональном транспорте по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек. На дороге можно будет разгоняться до 60 километров в час.

При этом СИМ запретят обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и гироскутеров должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

В 2019 году Минтранс уже готовил поправки в ПДД для узаконивания СИМ — до сих пор их приравнивают к пешеходам. Тогда ведомство предлагало включить в список средств ещё и транспорт на мускульной энергии человека, в том числе роликовые коньки и обычные самокаты.

#новости #законы #электросамокаты

473 просмотров
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Бедный бас

Хуйня на которую абсолютно всем будет наплевать. Скриньте.

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5
Рыжий

Зато хейтеры перестанут ныть "запретите самокаты". Можно будет ткнуть их носом в книжку ПДД

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1
Регулярный корабль

Будут теперь, как хейтеры автомобилей, просить ужесточить правила.

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1
Лига порвах

Никак не связанные вещи

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0
Регулярный корабль

Так сейчас все самокаты арендные, на своих по той же Москве передвигается не так много людей. А арендные уже ограничат скорость до 25км/ч.
Лучше всего, конечно, было бы взять ограничения Яндекса. Я подозревал, что Яндекс что-то знает, но не нет.

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0
Бедный бас

Пока повсеместно не будет нормальной инфраструктуры, то бишь "велодорожек" и им подобных отдельных треков для ручного транспорта - нифига не изменится. Можно хоть обмазаться этими правилами. ред.

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0
Рыжий

Выглядит адекватно, на удивление

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4
aliftin

Нормально, теперь эти психи смогут вполне законно гонять по тротуару на предельной скорости. Хороший закон.

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–2
Рыжий

Предельная скорость по ПДД будет 25км/ч
А не предельная скорость самоката, которая может достигать и 100км/ч

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4
aliftin

Понятно дело что будут ездить на 20-25, но даже это на тратуаре очень много для транспорта ограниченного в маневрировании.

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0
Рыжий

Слушай, ну такое. Максимальная скорость велосипедистов никак не ограничена, на тротуаре. Часто ли ты видишь велосипедистов на тротуаре, которые гонят 20-30км/ч? Я - один раз такого видел, за всю жизнь. И то это было раннее утро, на тротуаре почти никого не было

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2
aliftin

Сейчас не часто, но зато каждое утро все лето вижу самокатеров гонящих в потоке людей на скорости 20 км.

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0
Рыжий

Ну пока по ебалу не получат - не научатся. Это нормально

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0
aliftin

Так они учатся перелетая через пешеходов.

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0
Прозрачный Абдужаббор

То есть ничего не изменится

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0
aliftin

Теперь на их стороне будет закон. В случае аварии будет виноват пешеход, а не самокатер.

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–1
Лига порвах

Это не так

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1
Запасной браслет

Не вижу в статье обязанности пешехода

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0
Интересный корабль

Пешебляди в очередной раз соснули с заглотом :P

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1
Ivan

60 км в час без шлема на моноколесе с поправкой на российские дороги) ред.

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0
Рыжий

На такой скорости шлем тебя не спасёт от травм или инвалидности. У мотоциклистов спроси, которые падали на скорости 60+ км/ч ред.

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0
Ivan

Ну хоть с целой черепушкой хоронить

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1
Бедный бас

Ага, а теперь попробуй спроси у тех, кто падал на скорости 60+ км/ч без шлема. Тишина в ответ и только мёртвые с косами стоят.

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0
Рыжий

Аргумент

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0
Реальный Абдужаббор

Ну вроде довольно вменяемые правила

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0
Никита Мязин

Тж
Граждане старше 14 лет смогут ездить на электросамокатах, гироскутерах и другом персональном транспорте по обочине или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек. На дороге можно будет разгоняться до 60 километров в час.

Оригинал
Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Кто-то может объяснить, зачем это было рерайтить, и уж тем более так, что смысл сильно меняется?

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0
Регулярный корабль

@Дитковский новости 21 минута, а ты до сих не поздравил человека. Непорядок!

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0
робот-бёрдвотчер

То есть их заставят ездить по дороге с машинами? В старых правилах есть пункт, что на опасных дорогах или с препятствиями, можно ездить по тротуару, чем и пользуются.
Но по новым получается, что они заполонят автодороги, со всеми очевидными последствиями.

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0
Рыжий

со всеми очевидными последствиями

Первое время побьются, потом все привыкнут и будет норм.
Тут еще велосипедистам нужно будет привыкать. Которые по дороге едут ну 30км/ч и у них слева может пролететь впритирку самокат на скорости 60+ км/ч

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0
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