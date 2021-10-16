В России впервые зафиксировали больше тысячи смертей от Covid-19 за сутки Статьи редакции
На протяжении всей пандемии страна ни разу не поднималась до этого показателя.
За сутки в России от Covid-19 скончались 1002 человека. В стране также впервые выявили более 33 тысяч заболевших за 24 часа. Об этом говорится в сводке оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В общей сложности за время пандемии в стране выявили 7,9 миллиона заболевших в 85 регионах. На фоне роста заболеваемости отдельные города и области вновь начали вводить ограничения, в том числе вход по QR-кодам.
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