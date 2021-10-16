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Новости
Дамир Камалетдинов

В России впервые зафиксировали больше тысячи смертей от Covid-19 за сутки Статьи редакции

На протяжении всей пандемии страна ни разу не поднималась до этого показателя.

За сутки в России от Covid-19 скончались 1002 человека. В стране также впервые выявили более 33 тысяч заболевших за 24 часа. Об этом говорится в сводке оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В общей сложности за время пандемии в стране выявили 7,9 миллиона заболевших в 85 регионах. На фоне роста заболеваемости отдельные города и области вновь начали вводить ограничения, в том числе вход по QR-кодам.

#новости #covid19

599 просмотров
26 26 комментариев
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26 комментариев
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Ху Эмай

У меня развилась бесчувственность к таким новостям

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8
Реальный Абдужаббор

Я чтобы резистить бечувственность пересматриваю эту рекламу

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0
Реальный Абдужаббор

Существует приказ не превышать 30 тыс заболевших в день (зачёрнкуто)
Существует приказ не превышать 1000 смертей в день (зачёркнуто)
Какой новый положняк по теории заговора?

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2
Лига порвах

Да, всё верно, статистику не рисуют

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5
Русский

Твёрдо и чётко

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4
Реальный Абдужаббор

Я предпочитаю делать выводы на основе фактов

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0
Лига порвах

Делай

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0
Антон Кучумов

Ты идиот? Приказ был ДО выборов.

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1
Реальный Абдужаббор

Буквально позавчера видел такой комментарий, когда было 984 умерших. И ещё 100500 раз про то что рубеж в 500 человек, 600, человек и тд. Магия чисел людей очень манит. ред.

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0
Дмитрий Щёлоков

И как же так случилось, что рост в статистике начался после "выборов", как и все, в том числе я, и прогнозировали. Совпадение?

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1
Соколов Андрей
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3
Советский огонь

Когда вход по QR-кодам на ТЖ?

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2
Рыжий

Лучше по справке о том, что ты а) не ватник б) не коммунист
А то развелось тут...

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3
Eugene

По слепку ануса

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2
Ху Эмай

ппц, я думал я оригинален

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0
Ху Эмай

По слепку ануса

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1
Пётр Козлов

А вы заметили как всем похуй? Сколько людей сделали вакцину, сколько людей использует маски и антисептики в общественном транспорте и магазинах?

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1
solawind

Пандемия отлично показала что большинство людей вокруг — в край тупые, что ещё тут скажешь.

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3
Рыжий

На лурке была статья о том, что 95% населения земли - идиоты. Не пиздят, похоже, я и сам узнал после запуска ковида второго, что я идиот

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0
Vadim Zero

Вообще всем срать. У меня на работе половина долбоебов просто купила qr коды, чтобы по тц шататься. НЕОБУЧАЕМЫЕ.

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0
Рыжий

Хаха, вот долбаебы. Они же просто могли сфоткать qr у привитого друга и по нему везде ходить

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0
Районный Мика

Оптимизация здравоохранения в действии.

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1
Футбольный самолет

Взяли гет.

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1
Регулярный корабль

Ждём новые ограничения. Видимость деятельности власть не сможет не создавать, бизнесу в очередной раз надо напрячься.

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0
Рыжий

Интересно, какой в этом смысл, если новые ограничения будут означать сокращение поступления налогов

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0
solawind

Ну те ограничения что вводят типа запрета жрален существенно ничего в поступлениях налогов не меняют. По бюджету больно бьют настоящий локдаун и вертолетные деньги, но это не про Россию ред.

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0
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