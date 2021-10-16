На протяжении всей пандемии страна ни разу не поднималась до этого показателя.

За сутки в России от Covid-19 скончались 1002 человека. В стране также впервые выявили более 33 тысяч заболевших за 24 часа. Об этом говорится в сводке оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В общей сложности за время пандемии в стране выявили 7,9 миллиона заболевших в 85 регионах. На фоне роста заболеваемости отдельные города и области вновь начали вводить ограничения, в том числе вход по QR-кодам.