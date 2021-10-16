Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":860,"title":"\u041f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u043a \u042e\u043f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0435 \u0412\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u0441\u0430. \u041a\u043e\u0434\u0437\u0438\u043c\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b","url":"\/redirect?component=advertising&id=860&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/450423-poslushat-novoe-kosmicheskaya-opera-ot-sozdatelya-saundtreka-k-begushchemu-po-lezviyu&placeBit=1&hash=d7cf24ebd26468490c3963a5f0d2007e10183cc7470e797c409220708a49a72a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Дамир Камалетдинов

Tesla убрала с сайта характеристики и цены на Cybertruck на фоне переноса массового производства на 2022 год Статьи редакции

Похоже, компания пока не уверена в финальных показателях новой модели.

32 32 комментария
775 просмотров

Tesla обновила страницу Cybertruck — с неё исчезли характеристики и цены на любую из конфигураций электропикапа. Теперь компания позволяет только купить предзаказ за 100 долларов и обещает сообщить детали ближе к релизу в 2022 году. На это обратили внимание в Electrek.

14 октября на сайте ещё можно было найти информацию о всех трёх конфигурациях Cybertruck. Компания с 2019 года предлагала выбор из базовой, двухмоторной и трёхмоторных версий — характеристики оставались доступны все последние два года.

Какие характеристики Cybertruck указывала Tesla

  • один двигатель — более 400 километров на одном заряде, разгон до 96,6 км/ч за 6,5 секунд, стоимость от 39,9 тысячи долларов;
  • два двигателя — более 482 километров на одном заряде, от нуля до 96,6 км/ч за 4,5 секунд, стоимость от 49,9 тысячи долларов;
  • три двигателя — более 800 километров на одном заряде, разгон до 96,6 километров в час за 2,9 секунды, стоимость от 69,9 тысячи долларов.

Со страницы предзаказа также исчезли все упоминания полного самоуправления — эту функцию также обещали во время анонса Cybertruck. После обновления с сайта также исчезла сравнительная таблица с характеристиками.

Как отметили в Electrek, это может значить, что компания не сможет выпустить Cybertruck с теми характеристиками и ценами, которые объявляла в начале. При этом в Tesla пока могут и сами не знать всех деталей — до начала производства ещё целый год.

До этого авторы сайта уже поясняли, что Tesla вряд ли сможет выпустить электропикап по настолько доступной цене — даже базовая Model 3 стоит дороже. По мнению редакции Electrek, ожидать Cybertruck вряд ли стоит раньше 2023-2024 годов, но до этого момента многое ещё может измениться.

В ноябре 2019 года Tesla представила Cybertruck в футуристичном дизайне. Младшая версия автомобиля тогда должна была обойтись в 39900 долларов (около двух с половиной миллионов рублей).

После этого компания открыла предзаказы — их оформили в том числе и правоохранительные органы разных стран. Электропикапы предзаказали в полиции Дубая, а затем и в Мексике.

В общей сложности по состоянию на март 2021 года Tesla получила миллион предзаказов на Cybertruck. При этом для оформления было достаточно всего ста долларов, которые можно вернуть в любое время.

3 сентября стало известно, что Tesla перенесла дату начала массового производства Cybertruck с 2021 на 2022 год. Причиной назвали «сложное производство».

#новости #tesla #cybertruck #маск

32 32 комментария
6
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0441\u043a","tesla","cybertruck"], "comments": 32, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 456611, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 16 Oct 2021 21:19:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
solawind

Наебали дураков, сделав пару лет назад халявную рекламу бренда во всех сми по всему миру ред.

Ответить
9
Финансовый цвет

Тем временем, Тесла входит в S&P 500, все знают, что оно убыточное и несут туда бабло

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Оно не убыточно

Ответить
0
Отчаянный алмаз

Даже дураков не смогли нормально наебать

Ответить
0
ouxen

Кокрастыке смогли

Ответить
1
Реальный Абдужаббор

Тебе бы теории заговора писать

Ответить
0
solawind

в чем заговор? это была явная презентация не существующего продукта с комьютерной графикой и пиар бренда. Уже тогда адекватные люди про это писали ред.

Ответить
–1
Финансовый цвет

адекватный люди, аналитики и прочее, всё указывает на то, что Тесла 100 раз банкрот, но нет

Ответить
0
solawind

она не банкрот пока она хайпит и в нее несут бабло. Этот случай как раз красноречивый пример такого хайпа. Придумают что нибудь еще, хотя после запуска теслы в космос сложно будет ред.

Ответить
0
Финансовый цвет

главное - работает)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Вообщет илон маск на нем гоняет по колифорнии

Ответить
0
Реальный Абдужаббор

Вот в этом:
явная презентация не существующего продукта с комьютерной графикой и пиар бренда

Будто не существует других объяснений.
Уже тогда адекватные люди про это писали

Адекватные люди - это те, которые разделяют твои бездоказательные версии?

Ответить
–1
solawind

нет, это те кто адекватно оценивают реальность, а не хайпят по указке выдумщиков маркетологов

Ответить
0
Реальный Абдужаббор

Как ты узнал, что они адекватно оценивают реальность?

Ответить
0
solawind

потому что реальность оказывается такой как они ее и обьясняли. И эта статья хороший пример

Ответить
0
Реальный Абдужаббор

Стоит отделять факты от интерпретации фактов. Факт - Тесла перенесла выпуск машины и убрала её с сайта. Причина почему она это сделала неизвестна. Причин кроме озвученной тобой может быть большое количество.
Фактов, позволяющих склоняться в сторону озвученной тобой версии нет, во всяком случае ты их не озвучил.

Ответить
1
solawind

сам факт того что трак убрали вместе с спецификациями отлично покаывает что никакого трака за пределами концепта и CGI использованных для пиара и не было. Это самый логичный вывод

Ответить
0
Реальный Абдужаббор

Просто потому что ты что-то называешь логичным или адекватным не делает это таким.
На основании каких фактов ты склоняешь выбор в пользу "никакого трака за пределами концепта и CGI использованных для пиара и не было"

Ответить
0
solawind

потому что если бы он был, не убирали бы спецификации. Не прикидывайся тупым

Ответить
0
Реальный Абдужаббор

У того чтобы убрать спецификации есть множество причин. На основании каких фактов, уникальных только для случая, когда "никакого трака за пределами концепта и CGI использованных для пиара и не было", и которые не подходят для других версий, ты выбрал именно этот вариант?

Ответить
0
Madegghead

Следующим уберут думаю изображение.
А потом выпустят тупо F150 с электродвигателем

Ответить
1
Люц Шнайдер

«компания позволяет только купить предзаказ за 100 долларов»

Т.е. купить место в очереди за сто долларов? Маск гений.

Ответить
1
Финансовый цвет

с айФонами работает давно!

Ответить
0
Советский огонь

Ну за сотку, так уж и быть

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ты бы бросал трансформироваться в камару, масклкары уже не модно, выбери себе электричку нормальную ред.

Ответить
1
Советский огонь

Все хуйня пока, если честн

Ответить
0
Кирилл Вселенский
Ответить
0
Советский огонь

Ну нит

Ответить
1
Атомный лолипоп

hueta kitayskaya

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Илон маск гений у него все получится

Ответить
0

Комментарий удален

Реальный Абдужаббор

Киберпанк тоже переносили. Совпадение? А? А? А? А? А?

Ответить
0
Трансгендолёт

Ну ауди не мешает этот не ставить разгон до сотки на некоторые модели)Получается копируют практику

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null