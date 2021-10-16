Похоже, компания пока не уверена в финальных показателях новой модели.

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Tesla обновила страницу Cybertruck — с неё исчезли характеристики и цены на любую из конфигураций электропикапа. Теперь компания позволяет только купить предзаказ за 100 долларов и обещает сообщить детали ближе к релизу в 2022 году. На это обратили внимание в Electrek.

14 октября на сайте ещё можно было найти информацию о всех трёх конфигурациях Cybertruck. Компания с 2019 года предлагала выбор из базовой, двухмоторной и трёхмоторных версий — характеристики оставались доступны все последние два года.

Какие характеристики Cybertruck указывала Tesla

один двигатель — более 400 километров на одном заряде, разгон до 96,6 км/ч за 6,5 секунд, стоимость от 39,9 тысячи долларов;

два двигателя — более 482 километров на одном заряде, от нуля до 96,6 км/ч за 4,5 секунд, стоимость от 49,9 тысячи долларов;

три двигателя — более 800 километров на одном заряде, разгон до 96,6 километров в час за 2,9 секунды, стоимость от 69,9 тысячи долларов.

Со страницы предзаказа также исчезли все упоминания полного самоуправления — эту функцию также обещали во время анонса Cybertruck. После обновления с сайта также исчезла сравнительная таблица с характеристиками.

Как отметили в Electrek, это может значить, что компания не сможет выпустить Cybertruck с теми характеристиками и ценами, которые объявляла в начале. При этом в Tesla пока могут и сами не знать всех деталей — до начала производства ещё целый год.

До этого авторы сайта уже поясняли, что Tesla вряд ли сможет выпустить электропикап по настолько доступной цене — даже базовая Model 3 стоит дороже. По мнению редакции Electrek, ожидать Cybertruck вряд ли стоит раньше 2023-2024 годов, но до этого момента многое ещё может измениться.

В ноябре 2019 года Tesla представила Cybertruck в футуристичном дизайне. Младшая версия автомобиля тогда должна была обойтись в 39900 долларов (около двух с половиной миллионов рублей).

После этого компания открыла предзаказы — их оформили в том числе и правоохранительные органы разных стран. Электропикапы предзаказали в полиции Дубая, а затем и в Мексике.

В общей сложности по состоянию на март 2021 года Tesla получила миллион предзаказов на Cybertruck. При этом для оформления было достаточно всего ста долларов, которые можно вернуть в любое время.