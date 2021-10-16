Tesla убрала с сайта характеристики и цены на Cybertruck на фоне переноса массового производства на 2022 год Статьи редакции
Похоже, компания пока не уверена в финальных показателях новой модели.
Tesla обновила страницу Cybertruck — с неё исчезли характеристики и цены на любую из конфигураций электропикапа. Теперь компания позволяет только купить предзаказ за 100 долларов и обещает сообщить детали ближе к релизу в 2022 году. На это обратили внимание в Electrek.
14 октября на сайте ещё можно было найти информацию о всех трёх конфигурациях Cybertruck. Компания с 2019 года предлагала выбор из базовой, двухмоторной и трёхмоторных версий — характеристики оставались доступны все последние два года.
Какие характеристики Cybertruck указывала Tesla
- один двигатель — более 400 километров на одном заряде, разгон до 96,6 км/ч за 6,5 секунд, стоимость от 39,9 тысячи долларов;
- два двигателя — более 482 километров на одном заряде, от нуля до 96,6 км/ч за 4,5 секунд, стоимость от 49,9 тысячи долларов;
- три двигателя — более 800 километров на одном заряде, разгон до 96,6 километров в час за 2,9 секунды, стоимость от 69,9 тысячи долларов.
Со страницы предзаказа также исчезли все упоминания полного самоуправления — эту функцию также обещали во время анонса Cybertruck. После обновления с сайта также исчезла сравнительная таблица с характеристиками.
Как отметили в Electrek, это может значить, что компания не сможет выпустить Cybertruck с теми характеристиками и ценами, которые объявляла в начале. При этом в Tesla пока могут и сами не знать всех деталей — до начала производства ещё целый год.
До этого авторы сайта уже поясняли, что Tesla вряд ли сможет выпустить электропикап по настолько доступной цене — даже базовая Model 3 стоит дороже. По мнению редакции Electrek, ожидать Cybertruck вряд ли стоит раньше 2023-2024 годов, но до этого момента многое ещё может измениться.
В ноябре 2019 года Tesla представила Cybertruck в футуристичном дизайне. Младшая версия автомобиля тогда должна была обойтись в 39900 долларов (около двух с половиной миллионов рублей).
После этого компания открыла предзаказы — их оформили в том числе и правоохранительные органы разных стран. Электропикапы предзаказали в полиции Дубая, а затем и в Мексике.
В общей сложности по состоянию на март 2021 года Tesla получила миллион предзаказов на Cybertruck. При этом для оформления было достаточно всего ста долларов, которые можно вернуть в любое время.
3 сентября стало известно, что Tesla перенесла дату начала массового производства Cybertruck с 2021 на 2022 год. Причиной назвали «сложное производство».
Стоит отделять факты от интерпретации фактов. Факт - Тесла перенесла выпуск машины и убрала её с сайта. Причина почему она это сделала неизвестна. Причин кроме озвученной тобой может быть большое количество.
Фактов, позволяющих склоняться в сторону озвученной тобой версии нет, во всяком случае ты их не озвучил.
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