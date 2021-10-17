Они снимали на МКС материал для фильма «Вызов».

2806 просмотров

Юлия Пересильд после 12 дней в космосе Скриншот из трансляции Роскосмоса

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» совершил успешную посадку в Казахстане в 07:35 по московскому времени. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Прямую трансляцию Роскосмос вёл на YouTube.

Корабль приземлился штатно и не упал набок. Спасатели помогли экипажу открыть люки и выбраться из спускаемого аппарата, команду встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Медики отметили, что экипаж чувствует себя хорошо. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что было грустно вернуться на Землю.

У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться. Юлия Пересильд актриса

Пересильд и Шипенко отправились в космос 5 октября для съёмок фильма «Вызов». Они провели на МКС 12 дней и должны были отснять около 40 минут экранного времени фильма. Помимо Пересильд в съёмках приняли участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

«Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и компании Yello, Black and White. Фильм рассказывает о враче, которая полетела на орбиту для спасения космонавта.

После завершения миссии Пересильд стала первой россиянкой в космосе с 2014 года. Актриса оказалась на МКС раньше Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов, которая попала в программу через открытый набор и отправится на орбиту только в 2022 году.

Пересильд и Шипенко подготовили к полёту всего за три месяца — раньше подготовка космических туристов занимала почти год. Из-за полёта актрисы и режиссёра Роскосмос перенёс в графике профессиональных космонавтов — некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.