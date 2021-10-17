Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней в космосе Статьи редакции
Они снимали на МКС материал для фильма «Вызов».
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» совершил успешную посадку в Казахстане в 07:35 по московскому времени. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Прямую трансляцию Роскосмос вёл на YouTube.
Корабль приземлился штатно и не упал набок. Спасатели помогли экипажу открыть люки и выбраться из спускаемого аппарата, команду встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Медики отметили, что экипаж чувствует себя хорошо. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что было грустно вернуться на Землю.
Пересильд и Шипенко отправились в космос 5 октября для съёмок фильма «Вызов». Они провели на МКС 12 дней и должны были отснять около 40 минут экранного времени фильма. Помимо Пересильд в съёмках приняли участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
«Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и компании Yello, Black and White. Фильм рассказывает о враче, которая полетела на орбиту для спасения космонавта.
После завершения миссии Пересильд стала первой россиянкой в космосе с 2014 года. Актриса оказалась на МКС раньше Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов, которая попала в программу через открытый набор и отправится на орбиту только в 2022 году.
Пересильд и Шипенко подготовили к полёту всего за три месяца — раньше подготовка космических туристов занимала почти год. Из-за полёта актрисы и режиссёра Роскосмос перенёс в графике профессиональных космонавтов — некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.
Создатели фильма хотели обогнать Тома Круза и SpaceX, которые тоже собрались снимать картину в космосе. Бюджет российского проекта не раскрыли, однако за полёт одного космического туриста Роскосмос обычно просит 110-120 миллионов долларов.
Из-за полёта актрисы и режиссёра Роскосмос перенёс в графике профессиональных космонавтов — некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.
некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.
Зато космических туристов на наши налоги свозили. Охуеть. Тут больше нечего добавить.
Очень смешанные чувства. С одной стороны, при находящейся в руинах космической отрасли, тратить бюджетные деньги вот на это - крайне сомнительно. Плюс во всей ситуации огромное лицемерие: в космос полетела актриса, при том, что во всей системе Роскосмоса только одна женщина-космонавт, которая причём никогда не была в космосе, и вообще многие рассказывают об ужасном отношении к женщинам в Роскосмосе. Но с другой очень восхищает отвага Пересильд и Шипенко, это очень смелый поступок.
Вот это тонна хейта лично к ней - крайне несправедлива. К Рогозину - да. Ко всем остальным функционерам Роскосмоса. К Путину, который вероятнее всего и принимал окончательное решение. Но не к ней. Для неё это огромное профессиональное достижение. Можно было бы проявить гражданскую позицию, не делать этого из-за всех причин, тобой перечисленных. Конечно. Но вот ты лично всегда бы выбрал гражданскую позицию, а не карьеру?