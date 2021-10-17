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Новости
Дамир Камалетдинов

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней в космосе Статьи редакции

Они снимали на МКС материал для фильма «Вызов».

80 80 комментариев
2806 просмотров
Юлия Пересильд после 12 дней в космосе Скриншот из трансляции Роскосмоса

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» совершил успешную посадку в Казахстане в 07:35 по московскому времени. На борту находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий. Прямую трансляцию Роскосмос вёл на YouTube.

Корабль приземлился штатно и не упал набок. Спасатели помогли экипажу открыть люки и выбраться из спускаемого аппарата, команду встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Медики отметили, что экипаж чувствует себя хорошо. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что было грустно вернуться на Землю.

У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться.

Юлия Пересильд
актриса

Пересильд и Шипенко отправились в космос 5 октября для съёмок фильма «Вызов». Они провели на МКС 12 дней и должны были отснять около 40 минут экранного времени фильма. Помимо Пересильд в съёмках приняли участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

«Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и компании Yello, Black and White. Фильм рассказывает о враче, которая полетела на орбиту для спасения космонавта.

«Вызов»: что происходит вокруг первого в мире…
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После завершения миссии Пересильд стала первой россиянкой в космосе с 2014 года. Актриса оказалась на МКС раньше Анны Кикиной — единственной женщины в отряде космонавтов, которая попала в программу через открытый набор и отправится на орбиту только в 2022 году.

Пересильд и Шипенко подготовили к полёту всего за три месяца — раньше подготовка космических туристов занимала почти год. Из-за полёта актрисы и режиссёра Роскосмос перенёс в графике профессиональных космонавтов — некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.

Создатели фильма хотели обогнать Тома Круза и SpaceX, которые тоже собрались снимать картину в космосе. Бюджет российского проекта не раскрыли, однако за полёт одного космического туриста Роскосмос обычно просит 110-120 миллионов долларов.

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#новости #кино #космос

80 80 комментариев
13
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80 комментариев
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Федя Прозоров

Создатели фильма хотели обогнать Тома Круза и SpaceX, которые тоже собрались снимать картину в космосе

Что за совок - догнать и перегнать Америку даже в кино?????

Ответить
27
Примитивный цвет

Обычный совок

Ответить
38
M N

лишь в кино.

Ответить
4
Sergey

Маркетинг это называется, совка уже давно нет

Ответить
1
Трансгендолёт

Создатели фильма хотели обогнать Тома Круза и SpaceX, которые тоже собрались снимать картину в космосе.

Осталось обогнать Тома Круза по сборам и постановке

Ответить
28
Федя Прозоров

И как будет обидно другим космонавтам, которые готовились к вылету, их потеснили актеришки, фильм которых никто не посмотрит или обосрет бэдконина

Ответить
12
Трансгендолёт

Да и вообще, что за дичь с обгоном со съемками в космосе? Никакой художественной ценности это не привнесет, съемки в невесомости можно было снять и подешевле и не обязательно на орбите, какого-то нового зрительского опыта мы тоже вряд ли получим. По итогам вопрос — нахуя? ред.

Ответить
5
Федя Прозоров

Чтобы в imdb сделать приписку: ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ, СНЯТЫЙ В КОСМОСЕ

Ответить
3
Evgenie Matus

Почему "или", там будут обе опции, только если Бэда не ликвидируют.

Ответить
2
Федя Прозоров

Либо бэд не поленится

Ответить
0
Максим Грандов

Им не просто обидно будет, они считаю всю свою жизнь посвятили этому, самые что ни на есть изнурительные тренировки и подготовки и много всего

Ответить
1
Даниил Слесарчук

ну дык, с другой стороны - если б вы пошли работать в ростелеком, роснано или еще какое гос-венное говно путинское с приставкой "Рос" и вас бы там наебали, вы бы не стали удивляться. Эти люди пошли работать в РосКосмос, руководит которым рогозин или кто там.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Том Круз отвечает за постановку в фильмах, шо?

Ответить
0
Мамин самолет

Из-за полёта актрисы и режиссёра Роскосмос перенёс в графике профессиональных космонавтов — некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.

некоторые из них из-за этого могут уже не полететь в космос.

Зато космических туристов на наши налоги свозили. Охуеть. Тут больше нечего добавить.

Ответить
26
Victor Aristov

Будет еще смешнее, если кадры из космоса будут более всратыми, чем, например, из Гравитации

Ответить
6
Мамин самолет

Да они и будут. Что там нормального можно снять в этой тесноте. Сейчас всё переснимут на Земле.

Ответить
6
Бесплатный бас

Оператор: "А я крышку с объектива не снял..."

Ответить
23
Примитивный цвет

Горизонт завален

Ответить
15
Ольга Шестова

Забыл на rec нажать то есть

Ответить
0
Ян Царев

А оператор туда и не летал)

Ответить
0
Даниил Слесарчук

Режиссер и актриса, чьи имена вы видите в первый раз, оказывается, побывали в космосе!

Ответить
9
Радикальный Данила

Шипенко известный режиссёр так-то

Ответить
2
Денежный рубин

Кубрик известный, а это хуй какой-то

Ответить
20
Радикальный Данила

Если ты совершенно не интересуешься кино, то да.

Ответить
5
Даниил Слесарчук

ну это ж тж, а не кино-театр.ру

Ответить
0
Федя Прозоров

Снял фильм «холоп» с Охлобыстиным и еще кучу хуйни

Ответить
0
Радикальный Данила

Холоп - самый кассовый российский фильм. Мы же про известность говорим. А ещё снял отличнейший Текст, и неплохой Время первых. Все - очень известные. ред.

Ответить
4
Федя Прозоров

Известные - да. Кассовые - да. Качественные - спорное утверждение

Ответить
0
Радикальный Данила

Но мы про известность и говорим, нет? Я же написала, что он известный режиссёр, а не хороший (хотя лично я считаю его хорошим)

Ответить
3
Федя Прозоров

Ты просто российское кино не смотришь

Ответить
4
Andrew Sychev

Свят, свят

Ответить
2
Ольга Шестова

Можно хоть немного интересоваться кино, чтобы такую глупость не писать)

Ответить
2
Даниил Слесарчук

Интересоваться кино или пабликами киношными? Я вчера в тысячный раз пересматривал "Американцев" со Спейси, Аль Пачино, Алеком Болдуином и Джеком Леммоном. Хули ты мне рассказываешь что я должен знать каких-то русских ноунеймов? Что я такого пропустил?

Ответить
1
Konstantin Wirz

А вы батенька, эстет

Ответить
0
Андрей

Предпоследний абзац показывает все блядство ситуации - ради какой-то мнимой хуйни делаем всё тяп ляп побыстрее насрав на предыдущее планирование

Ответить
8
Опасный колос

та и хой с ними

Ответить
3
Справедливый лолипоп

Юрий?

Ответить
1
Денис Кулачкин

эт ясно, а че там интимными мышцами-то?

Ответить
4
Федя Прозоров

Можно получить новые ощущения

Ответить
0
Konstantin Wirz

Пизда им

Ответить
0
Амид Сапилеп

Когда уже первую порнозвезду в космос запустят, а то не интересно

Ответить
4
Федя Прозоров

Она уже улетела от космического оргазма

Ответить
0
Александра Утёнкова

Помимо Пересильд в съёмках приняли участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ждём восхитительной игры актёров

Ответить
3
Федя Прозоров

Ой, ой, умираааю, батюшки, Персивальд, спаси

Ответить
1
Александра Утёнкова

Многозначительные взгляды, вздохи, героическая музыка, стыдные диалоги ред.

Ответить
0
Федя Прозоров

- Вова, она любит меня.
- Саша, а я думал, что она любит меня.
- Я Юля Персивальд, актриса, которая слетала в космос и я люблю Россию!

Ответить
5
Александра Утёнкова

На Оскар потянет

Ответить
0
Радикальный Данила

Очень смешанные чувства. С одной стороны, при находящейся в руинах космической отрасли, тратить бюджетные деньги вот на это - крайне сомнительно. Плюс во всей ситуации огромное лицемерие: в космос полетела актриса, при том, что во всей системе Роскосмоса только одна женщина-космонавт, которая причём никогда не была в космосе, и вообще многие рассказывают об ужасном отношении к женщинам в Роскосмосе. Но с другой очень восхищает отвага Пересильд и Шипенко, это очень смелый поступок.

Ответить
–3
Andrew Sychev

Отвага за твои налоги полететь в космос? Кому-то из космонавтов заруинить карьеру? С ловить тонну хейта из за всего этого? Это не отвага, это она охуела ред.

Ответить
6
Радикальный Данила

Вот это тонна хейта лично к ней - крайне несправедлива. К Рогозину - да. Ко всем остальным функционерам Роскосмоса. К Путину, который вероятнее всего и принимал окончательное решение. Но не к ней. Для неё это огромное профессиональное достижение. Можно было бы проявить гражданскую позицию, не делать этого из-за всех причин, тобой перечисленных. Конечно. Но вот ты лично всегда бы выбрал гражданскую позицию, а не карьеру?

Ответить
1
Andrew Sychev

Ну да, её ж под дулом пистолета заставил лететь лично Эрнст

Ответить
2
Радикальный Данила

Я наоборот пишу, что это профессиональное достижение. Отказываться от него ради гражданской позиции - спорно.

Ответить
0
Andrew Sychev

Чиво? Какое профессиональное? Она что космонавт?

Ответить
2
Радикальный Данила

Она сделала то, что ни один актёр до неё не делал. Поспоришь? Ещё раз, я никоим образом не спорю с тем, что весь этот полёт - изначально ошибка.

Ответить
0
AZP

Она там даже кнопки не нажимала, вокруг профессионалы были. Привязали к креслу и всё. ред.

Ответить
2
Andrew Sychev

Открой книгу рекордов Гинееса, там люди тоже делают то что другие не делали, только никому не мешают

Ответить
1
Andrew Sychev

Я не космонавт, какая блет карьера?! Прекрати ред.

Ответить
0
Даниил Слесарчук

женщина не летит - триггерд
женщина полетела - триггерд
Вот когда введем квоты и наберем половину баб - чую и этого будет не хватать

Ответить
0
Andrew Sychev

Если женщина полезный член экипажа, пусть летит. А балласт то зачем возить?

Ответить
4
Даниил Слесарчук

нет, на статусных, высокооплачиваемых должностях надо чтоб поровну было! Иначе угнетение и дискримнация! чисто мужские коллективы пускай под землей канализацию прочищают, вот там похуй какая доля женщин ред.

Ответить
1
Федя Прозоров

женщина

член

Нет.

Ответить
0
Red Baron

А в чем отвага? В космос уже даже 77 летнего деда запускали.

Ответить
0
Eugene Panfilov

однако за полёт одного космического туриста Роскосмос обычно просит 110-120 миллионов долларов.

россия - щедрая душа

Ответить
1
AZP

К сожалению, вернулись.

Ответить
–1
Goose in Bus

влогалище рабочее?

Ответить
0
имя и фамилия

в ссср у женщин влагалищ не было

Ответить
2
Владимир Филатов

у режиссёра?

Ответить
0
Саша

Поговаривают , что Титов не стал первым космонавтом из-за неблагозвучного по тем временам имени.
А теперь первая актриса - пересильд какая-то.
Юра !.....

Ответить
0
AZP

пересильд

В честь стирального порошка.

Ответить
2
Денис Сенькин

когда полетят доп дубли снимать?

Ответить
1
Kapitan_ 711

мы за ценой не постоим... почему не снять на фоне зеленой простыни не понятно.

Ответить
1
Разный цветок

уже не хотелось расставаться.

Ну и оставалась бы там

Ответить
0
Anton Gostev

На деньги налогоплательщиков

Ответить
0
Дмитрий Шалатонов

Они снимали,или,они снимались? Режиссёр с креслом тоже прилетел?

Ответить
–1
Федя Прозоров

Не, на айфон снимал

Ответить
1
Andrew Sychev

На 1й2 небось, фу говно выйдет. Надо было на 13й

Ответить
0
Семен Петров

Героя России дадут?

Ответить
–1
AZP

Героя на героине

Ответить
–1
Konstantin Wirz

Том Круз тоже за бюджетные деньги лететь собирался?

Ответить
0
Антон Лисин

Беременная

Ответить
–1
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