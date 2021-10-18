Общий долг компании — более 80 миллионов рублей.

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила о начале процедуры принудительного взыскания одного из штрафов с Facebook. Об этом сообщает РИА «Новости».

Компанию оштрафовали на 26 миллионов рублей в мае за отказ удалять незаконную информацию. Скорее всего, речь идёт о призыве участвовать в несогласованных акциях протеста.

В начале октября Роскомнадзор сообщил, что Facebook удалил публикации с запрещённой в России информацией, но сделал это только после вызова на составление протокола, а не в первые сутки после требования регулятора. Из-за этого компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота в России за повторное неудаление незаконного контента.

В сентября процедуру принудительного взыскания 8,9 миллиона рублей начали в отношении Twitter. Тогда пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук сообщила, что штрафы выплачивают только TikTok и Google, остальные соцсети не выплатили ни одного за 2021 год.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Кроме Facebook, Таганский суд Москвы штрафовал Twitter, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google. Общая сумма штрафов Facebook — около 90 миллионов рублей.