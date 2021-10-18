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Новости
Sasha Shambilova

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook 26 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент Статьи редакции

Общий долг компании — более 80 миллионов рублей.

19 19 комментариев
1093 просмотров

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила о начале процедуры принудительного взыскания одного из штрафов с Facebook. Об этом сообщает РИА «Новости».

Компанию оштрафовали на 26 миллионов рублей в мае за отказ удалять незаконную информацию. Скорее всего, речь идёт о призыве участвовать в несогласованных акциях протеста.

В начале октября Роскомнадзор сообщил, что Facebook удалил публикации с запрещённой в России информацией, но сделал это только после вызова на составление протокола, а не в первые сутки после требования регулятора. Из-за этого компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота в России за повторное неудаление незаконного контента.

В сентября процедуру принудительного взыскания 8,9 миллиона рублей начали в отношении Twitter. Тогда пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук сообщила, что штрафы выплачивают только TikTok и Google, остальные соцсети не выплатили ни одного за 2021 год.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несогласованных акциях. Кроме Facebook, Таганский суд Москвы штрафовал Twitter, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и Google. Общая сумма штрафов Facebook — около 90 миллионов рублей.

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10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера из-за неудаления запрещённого контента.

#право #штрафы #новости #facebook

19 19 комментариев
6
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Гигантский якорь

рекомендую приставам сервис по поиску дешевых авиабилетов авиасейлз для покупки билета в Калифорнию

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20
Victor Vasiljev

Так, им же нельзя... они только в Крым и Сочи летать могут. ред.

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4
Гигантский якорь

служебная командировка))

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0
Plan 🇧&🇨

или хотя бы в Ирландию

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1
Должный рубин

Я тоже могу штрафовать твиттер, попробуйте мне помешать.

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5
Должный рубин

Твиттериус оштрафикас!
поинь!

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4
Оригинальный чайник

Что значит "принудительного взыскания" в подобном случае? Приедут в офис и будут мебель и компы выносить или что? ред.

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3
Командный колос

Не путайте с «обыском»

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1
Гигантский якорь

принудительный обыск

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2
Оригинальный чайник

Вот и пытаюсь понять. Одно дело у частного лица конфисковать условную квартиру за долги - это более менее понятно, но как взыскать бабки с огромной корпорации, которая на хую вертела законы, которые специально пишут для получения лёгких денег. Это уже рэкет какой-то. ред.

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2
K.A.

Рекламные денежные потоки от российских юр. лиц. Блокировать их и изымать перечисленные деньги в пользу погашения штрафа.

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0
Центральный паук например

Нормальный движ

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1
Andre Macareno

Дети штрафы друг другу листиками платят, а тут тоже в правительстве друг другу чемоданами платить будут?

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1
Agaf Onaf

Удаление запрещённого контента или полное прекращение работы Фейсбук в России

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1
Гигантский якорь

Удаление запрещённого контента

официальное разрешение писать слово "хохлы" и их производные в Фейсбуке

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0
3AHO3A

• Удаление запрещённого контента
• Полное прекращение работы Телеграмм в России

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0
Рикардо Солана

Санкционный список будет расширен.

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0
Геологический браслет

Нашли дойную корову

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0
Jay Isaev

А ведь потом они и до комментариев доберутся как в Белоруссии

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0
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