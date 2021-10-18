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Новости
Sasha Shambilova

Сборы российских кинотеатров впервые превысили уровень до пандемии. В большинстве регионов всё ещё действуют ограничения Статьи редакции

В сентябре кинотеатры продали почти 12 миллионов билетов.

Кассовые сборы кинотеатров в России впервые превысили показатели 2019 года — в сентябре они продали 11,8 миллиона билетов, что на два процента больше, чем до пандемии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой отчёт организации «Фонд кино».

В киносетях «Синема парк» и «Формула кино», «Киномаксе» и «Каро» также сообщили, что их выручка и посещаемость выросла на 20-30% по сравнению с сентябрём 2019 года. Всего кинотеатры заработали на 16,1% больше — 3,41 миллиарда рублей.

Как отмечают в «Ведомостях», это произошло, несмотря на меры по ограничению распространения Covid-19. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, они действуют в 68 из 85 регионов России, при этом в 57 из них кинотеатрам запрещено пускать в зал больше половины возможной аудитории. В некоторых регионах ограничение жёстче — зал может быть заполнен лишь на 25-30%.

В июне кинотеатры в Нижегородской области попросили власти временно закрыть их из-за ограничений, связанных с пандемией. Тогда запретили пускать на массовые мероприятия, в том числе в кино, посетителей без вакцины или отрицательного теста на Covid-19. Как считали владельцы, это вовсе лишит кинозалы зрителей.

#новости #covid19

195 просмотров
11 11 комментариев
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Жалкий Даниль

Спасибо Дюне и Веному.

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Гигантский якорь

в декабре резиком подкрепим и можно чилить

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Жалкий Даниль

мы все идём на Ёлки ред.

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3
Кирилл Ивлев

Цена на билеты в два раза, да. Ахуенный рост. За херню типа шангчи или венома шесть сотен за билеты , в воскресенье утром, это сильно
Раньше билет на это время 150-180, сейчас 290-350

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1
Жалкий Даниль

это где такие цены?

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0
Гигантский якорь

дс

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0
Классический огонь

У нас недавно закрыли кинотеатры совсем. Успел сходить на Бонда, но на входе спросили сертификат, даже не сканируя QR-код. Несколько человек при мне из-за этого не смогли попасть на сеанс. За неделю до этого пускали всех.

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0
Должный рубин

Кому нужны кинотеатры в век стриминга?

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0
Недостаточный кот

Тем, у кого дома нет здоровенного экрана высотой с двухэтажный дом. ред.

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0
Жалкий Даниль

какой нахер стриминг, если есть дюна в аймаксе

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Гигантский якорь

1)выпускаешь в кинотеатрах
2) диджитал потом крутишь эксклюзивно в стриминге
3) права с отчислениями стримингу

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