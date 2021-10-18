В сентябре кинотеатры продали почти 12 миллионов билетов.

Кассовые сборы кинотеатров в России впервые превысили показатели 2019 года — в сентябре они продали 11,8 миллиона билетов, что на два процента больше, чем до пандемии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой отчёт организации «Фонд кино».

В киносетях «Синема парк» и «Формула кино», «Киномаксе» и «Каро» также сообщили, что их выручка и посещаемость выросла на 20-30% по сравнению с сентябрём 2019 года. Всего кинотеатры заработали на 16,1% больше — 3,41 миллиарда рублей.

Как отмечают в «Ведомостях», это произошло, несмотря на меры по ограничению распространения Covid-19. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, они действуют в 68 из 85 регионов России, при этом в 57 из них кинотеатрам запрещено пускать в зал больше половины возможной аудитории. В некоторых регионах ограничение жёстче — зал может быть заполнен лишь на 25-30%.

В июне кинотеатры в Нижегородской области попросили власти временно закрыть их из-за ограничений, связанных с пандемией. Тогда запретили пускать на массовые мероприятия, в том числе в кино, посетителей без вакцины или отрицательного теста на Covid-19. Как считали владельцы, это вовсе лишит кинозалы зрителей.